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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6579) Россия (74440) терроризм (18151) Пристайко (292)

 Министр иностранных дел Пристайко: "Россия это терроризм!"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия является государством, которое осуществляет террористическую деятельность на официальном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса, сообщает "Европейская правда".

Комментируя дискуссию, которая идет в Альянсе по инициативе президента Франции, об определении НАТО своего главного противника (Россию или терроризм), Пристайко заявил, что борьба с РФ является частью борьбы с терроризмом.

"Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?", - пояснил он.

Глава МИД Украины уточнил что действия РФ на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния.

"Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он.

По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на РФ. "То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.

Источник: https://censor.net.ua/n3163233
 
   
 Топ комментарии
 
Пристайко что то знает.... - по ходу у Зе начинаются серьезные проблемы...
Пристайко резко сменил риторику от зе-коллаборанта до врага раши....
Объяснили наверное ему, что Зе скоро сбежит в страну которая не выдает своих, а ему расхлебывать....
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Ну да, ну да, на словах россия - это терроризм, а на деле сами сдаете Украину этим террористам Министр иностранных дел Пристайко: "Россия это терроризм!" - Цензор.НЕТ 7212
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Все верно!Россия страна -спонсор терроризма и террорист.Фактов более чем.Сейчас кацапье как всегда начнет все перевирать
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Сейчас порохоботы работают в связке с русскими, разгоняют путинские фейки
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Министр иностранных дел Пристайко: "Россия это терроризм!"

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став порохоботом шолє...
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Це може бути відволікаючим моментом, що б не розбурхувати громадськість, і дати Зє можливість безперешкодно прослизнути на аудієнцію з Путіним.
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Став правильним зєлєботом скоріш. Та і не став - був таким одпочатку.
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Пока Пристайко рассказывает, что вода мокрая, Ермак творит совсем другое.
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Щоооо?))) Набирай в гуглі "Порошенко про тероризм та росію".
Лахта, запам'ятай, українці завжди перевіряють інформацію. Це в расєйкє піпл хаває всі помиї, що ви їм згодовуєте.
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сдрысни соевый
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не мог он так назвать торгового партнера и куратора.
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Похоже зеленая команда вовсю готовится к плану Б.
Вот и славненько.
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Пристайко что то знает.... - по ходу у Зе начинаются серьезные проблемы...
Пристайко резко сменил риторику от зе-коллаборанта до врага раши....
Объяснили наверное ему, что Зе скоро сбежит в страну которая не выдает своих, а ему расхлебывать....
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теж так міркую.. робить собі відхід після 09.12
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ну сидіти таки має хтось Міністр закордонних справ Пристайко: "Росія це тероризм!" - Цензор.НЕТ 9783 Хоч вони і тюоми хочуть приватні.
Нагадую: Хто такі Українці.

Підготовка збройного повстання українцями в столиці Росії

Лютнева революція 1917 року в Російській імперії розпочалась у традиційні шевченківські дні 24-25 лютого. За ******** календарем - це 9-10 березня. У день, коли по всьому світу українці правили панахиди за Шевченком, цар Микола ІІ дізнався: у столиці імперії почалась революція.
У Петрограді, де помер Кобзар і де потім народився Путін - українська самостійницька молодь багато років цілком серйозно і системно готувала збройне повстання.
Головним драйвером задуму виступала створена у 1900 році в Харкові Революційна українська партія (РУП). Першим програмним документом якої була брошура "Самостійна Україна" Миколи Міхновського.
До 1917 року РУП пережила багато різного - змінила назву на Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). Відмовилась і - після довгої дискусії - повернула в свою програму "неіснуюче питання" самостійництва.
А з 1913 року - розгорнула підпільну революційну працю у військових частинах столиці Росії. Переважно у гвардійських полках.
"Особливо добре налагоджено було роботу в л[ейб]- гв[ардії] Ізмайловському, Семенівському, Московському, Залізничому, й Преображенському полках, а з переїздом Варшавської дивізії робота почалася у Волинському і в деяких инших полках. …крейсер Аврора, Гвардійський екіпаж, Перший Кулеметний полк теж мали гуртки УСДРП, де теж жваво провадилася революційна робота" [1].
Цей спогад належить Михайлу Авдієнку - одному із лідерів партії, який і сам служив у Ізмайлівському полку.
За його свідченням в революційній роботі серед війська і робітництва міста, а також на фронті, допомагала нелегальна газета УСДРП "Наше життя". Виходила вона із 1915 року і друкувалась на ротаторі у… Генштабі російської армії [2].
Міністр закордонних справ Пристайко: "Росія це тероризм!" - Цензор.НЕТ 3747
Група української студентської громади Петрограда, напередодні революції 1917 року
Офіційний перепис показував, що в двомільйонній столиці імперії мешкало лише 11 тисяч українців. Але, насправді, наша громада складала близько 100 000 осіб.
Серед них було і 30 000 вояків, які творили 1/5 гарнізону міста [3]. Олександр Лотоцький, голова Української Національної Ради Петрограда, згадував:
"Найбільше українського елементу в столиці та в її околицях було серед війська. Ґвардейські полки переважно, а деякі майже виключно комплєтовані були з українців, - українська порода, що мала козацькі традиції, давала найліпший матеріял для зразкового війська. В тих частинах міста, де були казарми… завше можна було почути українську мову" [4].
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Те що Пристайко говорить - це бла-бла-бла для європейців, він не має ніякого впливу на прийняття рішень. Європейцям треба щось казати, що отримувати фінансову допомогу. А біля Зеленського сидить Єрмак, який реально тісно працює з Кремлем і він в ОПі має величезний вплив на Зеленського і на прийняття рішень.

З заяви Пристайка можна зробити висновок, що в оточенні преЗЕдента є дві групи, слабка проєвропейська, представлена МЗС, а друга дуже потужна проросійська в ОП, представлена Єрмаком і Богданом, а через них Портновим, Ходаковським та олігархами Коломойським, Пінчуком, Фірташем, Ахметовим.
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Myko - вообщем то вы правильно написали..., но...

еще недавно Пристайко делал заявы в духе коллаборанта зеленского, а сейчас резко в контры, подрывая его рейтинг у ваты на которую и опирается Зе....
Этот рейтинг для него сейчас критически важен для оправдания капитуляции и уступок Московии, а он уже сильно просел ....
Так что все не так просто....
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Прорвало! Чувствую что снимут его как Дещицу...
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З 27 лютого 2014[6] - 19 червня 2014[7] - в.о. Міністра закордонних справ України.
З 13 жовтня 2014 року призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Польщі.[
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Схоже, колаборанту Зєлі підходить каюк...
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Соєві мантри. У всьому, що не відбувається, стецьки намагаються знайти підтвердження своім хворобливим зрадним фантазіям. Це як психічно хворі люди з манією переслідування.
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Все существующие в мире террористические организации созданы и финансируются рассссеей и все главари терростов закончили москальский Патриса Лумумбы.
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Правильно. Вышивата наконец успокоится.
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Не потрібно своє прізвисько намагатись причепити українцям. Вата одна, і це ти, твої однодумці. А то звикли все красти та копіювати.
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Тролятино лахтинська, ти хотів тут "прописатися"? Зараз тобі вкажуть на твоє місце під шконкою. Громадо, спамимо троля "pap pap" незалежно від його прапорця.
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Зате кацапня (рарар) почне цеглою срати. І це тішить, еге ж, кацапсино? Міністр закордонних справ Пристайко: "Росія це тероризм!" - Цензор.НЕТ 558
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раша это параша
правильно - московщина
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Завтра вызовут посла в РФ, а через неделю его пошлют послом в Израиль. Вангую.
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Однако, для главы МИДа зеленой плесени это смелое заявление. Что случилось? В отставку собрался?
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Пристайко мабуть відчуває що з Парижу Зеленський поїде зразу на Ростов...
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Ви теж про це подумали?
Я в сусідній темі вже написав: після підписання чогось справді зрадливого далеко не факт, що Зе взагалі буде повертатися в Україну.
Не виключено, що все заздалегідь сплановано. А враховуючи стиль блазня - 10 числа ми можемо побачити знущальне відео, де Не-Ліх з-за кордону звернеться прямим текстом:
"Ну шо? Сделали вместе? Я таки не лох, ха-ха-ха. Лохи тут вьі! ДА, говорю открьіто - доскакалися, хохолики! ДА, я сдал вашу хохляндию дяде вове. И шо вьі сделаете? Российские войска уже заходят в страну, все государственньіе секретьі мьі сдали, стратегическая инфа у них, сопротивление бесполезно. И ДА, я не янукович - я покинул страну заранее. Лену, маму Римму, детей и все остальное тоже вьівез. Теперь ищите ветра в поле. Можете там помайданить напоследок, если охота. Чао-какао, бе-бе-бе!"
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А я навпаки здивуюсь, що прахобот хоч раз сказав правду. Та от тільки такого не буває. Стецьки і брехня - це слова синоніми.
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А на віллі в Італії хто житиме, мама_любіт_піцу?
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Терроризм, в нынешнем понимании, родили в царской России в конце 19 века революционерами народовольцами, с легкой руки старшего брата Ульянова. С тех пор он распространился как зараза по всем миру, держась пуповиной за Лубянку.
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Ще раніше, вбивство Олександра 2, Засуліч..
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Если в конце 18го века, то старший брат Ульянова тут ни при чем...
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В кінці 18 ст? Ну якщо Суворова вважати англіським найманцем, які терористичні акти 18 ст пропонуєте вважати такими, французську революцію не пропонувати.
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Та Ви відстаєте від плину історії. Кацапія ще з часів кривавого ПетраІ виловлювала по Європі його опонентів, та вивозила до московії, де їх страчували. Що це, як не державний тероризм?
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Мынифчемневиноваты
Какиевашидоказательства
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Получается, что декабрьская встреча отменяется, нельзя вести переговоры с террористами.
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Можно. Сперва им обещают выполнить все их требования - вертолет, миллион доларов немеченными купюрами и т. п. А потом их берет спецназ.
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"Министр иностранных дел Пристайко: "Россия это терроризм!"

Зеркаль- вірю, тобі- ні.
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Страна конченных ублюдков, руководимаю КГБэшным шуйлом...
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Так ви ж хочете домовитись з терористами))
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Так а шо тут коментувать, якщо терроризм винайшли і застосували більшовики, нащадками яких є це непорозуміння на карті з назвою "росія". Погугліть та почитайте про плани вбивства Алєксандра ІІ. Вибухівка біля містків для прання білизни, мінування дороги загального користування, бомби на людній вулиці.... Ціль виправдовує засоби... Здається хтось взяв це на озброєння, але закінчив дуже невдало...
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Дайте посилання на більшовицький план вбивства Олександра 2?
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«Царя подхватили и стали тащить на сани. Тогда третий метальщик (И.Емельянов), забыв, что у него под мышкой бомба в виде портфеля, бросился помогать усаживать царя в сани. Не перевязав раны, Александра II повезли во дворец, а когда привезли, он, оказалось, уже умер. Доктора потом утверждали, что если бы ему перевязали раны вовремя и не дали бы истечь кровью, то он остался бы жив.»

«Русскій, ето тот, кто пєрєкрєстітся, перед тем как вас зарубіть»
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Вам не все рівно, під якими погонялами були ті «бєси»?
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Очі ріже, більшовики і Олександр 2, хоча якщо чесно вся та революційна шмизь 19 ст кормилась з рук місцевих олігархів як і зараз.
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Сразу видно православного - очень добрый, очень честный, очень Капитан Очевидность и очень бесполезно то что он сказал, так как Рашку если не боятся, то опасаются, они же поехавшие - могут и новичков опять прислать. Приедут Боширенко и Петренко - смотреть на Нотр Дамн))
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Похоже я то-то пропустила- с чего это Пристайко расхрабрился ?
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До профілактічєской бєсєди, з Богданом, або Єрмаком.
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Пристайко не хоча напевно в Ростов із Монікою Зеленською їхати
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Ну точно, это он прочитал все отзывы о его мягко скажем деятельности, стёр с лица кучу говна которую мы туда налили насыпали, и резко переобулся в прыжке .
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Що це вони так правильно защебетали..?Прямо в унісон: і Зе ,і Пристайко..

Людей заколисують..? Типу ,дивіться ,настрої в нас правильні.Нічого не здамо.

Ну- ну..Подивимося ,з чии з Парижа приїдуть.Добре,якщо ні з чим...
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Такое впечатление что его губами заговорил Порошенко)
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фигасе!зеЛЕные перобуваются на лету?! Міністр закордонних справ Пристайко: "Росія це тероризм!" - Цензор.НЕТ 888
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Какой поп, такой и приход! Такое говорить в преддверии нормандской встречи - это не дипломат, это уровень кухарки.
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Тоді слова Володіна напередодні зустрічі, це слова таргана з кухні.
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Ото розігналися... понаписували усього - а сенс один: як це оцей зелін міністр насмілився залізти на нашу, порошенківську територію?!! Це ж тільки він, великий гетьман і вічний президент Порох може називати Москву терористом! Це ж тільки він може вести Україну у НАТО і ЄС! Короче, хлопці! Ви проти того, що сказав Пристайко: цитую -"Росія - це тероризм!" ШО, ні? Невжеж...
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Так вроде как в мире существует практика " с террористами ни каких переговоров". И это понятно. Идя на уступки террористам ты только провоцируешь их на следующий террористический акт. Что можно проследить и по действиям РФ. Так что оценка дана точно, а вот отношение к этому совершенно не соответствует этому понятию. ( Одно не понятно, что это вдруг министра "прорвало", такое ощущение что он "свалить" собрался после 9 декабря.)
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Один говорит террористы, другой, общаться о мире с террористами, и умоляет что надо поговорить.

шизофреники
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