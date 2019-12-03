 Министр иностранных дел Пристайко: "Россия это терроризм!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса, сообщает "Европейская правда".
Комментируя дискуссию, которая идет в Альянсе по инициативе президента Франции, об определении НАТО своего главного противника (Россию или терроризм), Пристайко заявил, что борьба с РФ является частью борьбы с терроризмом.
"Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?", - пояснил он.
Глава МИД Украины уточнил что действия РФ на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния.
"Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он.
По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на РФ. "То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.
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став порохоботом шолє...
Лахта, запам'ятай, українці завжди перевіряють інформацію. Це в расєйкє піпл хаває всі помиї, що ви їм згодовуєте.
Вот и славненько.
Пристайко резко сменил риторику от зе-коллаборанта до врага раши....
Объяснили наверное ему, что Зе скоро сбежит в страну которая не выдает своих, а ему расхлебывать....
Нагадую: Хто такі Українці.
Підготовка збройного повстання українцями в столиці Росії
Лютнева революція 1917 року в Російській імперії розпочалась у традиційні шевченківські дні 24-25 лютого. За ******** календарем - це 9-10 березня. У день, коли по всьому світу українці правили панахиди за Шевченком, цар Микола ІІ дізнався: у столиці імперії почалась революція.
У Петрограді, де помер Кобзар і де потім народився Путін - українська самостійницька молодь багато років цілком серйозно і системно готувала збройне повстання.
Головним драйвером задуму виступала створена у 1900 році в Харкові Революційна українська партія (РУП). Першим програмним документом якої була брошура "Самостійна Україна" Миколи Міхновського.
До 1917 року РУП пережила багато різного - змінила назву на Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). Відмовилась і - після довгої дискусії - повернула в свою програму "неіснуюче питання" самостійництва.
А з 1913 року - розгорнула підпільну революційну працю у військових частинах столиці Росії. Переважно у гвардійських полках.
"Особливо добре налагоджено було роботу в л[ейб]- гв[ардії] Ізмайловському, Семенівському, Московському, Залізничому, й Преображенському полках, а з переїздом Варшавської дивізії робота почалася у Волинському і в деяких инших полках. …крейсер Аврора, Гвардійський екіпаж, Перший Кулеметний полк теж мали гуртки УСДРП, де теж жваво провадилася революційна робота" [1].
Цей спогад належить Михайлу Авдієнку - одному із лідерів партії, який і сам служив у Ізмайлівському полку.
За його свідченням в революційній роботі серед війська і робітництва міста, а також на фронті, допомагала нелегальна газета УСДРП "Наше життя". Виходила вона із 1915 року і друкувалась на ротаторі у… Генштабі російської армії [2].
Група української студентської громади Петрограда, напередодні революції 1917 року
Офіційний перепис показував, що в двомільйонній столиці імперії мешкало лише 11 тисяч українців. Але, насправді, наша громада складала близько 100 000 осіб.
Серед них було і 30 000 вояків, які творили 1/5 гарнізону міста [3]. Олександр Лотоцький, голова Української Національної Ради Петрограда, згадував:
"Найбільше українського елементу в столиці та в її околицях було серед війська. Ґвардейські полки переважно, а деякі майже виключно комплєтовані були з українців, - українська порода, що мала козацькі традиції, давала найліпший матеріял для зразкового війська. В тих частинах міста, де були казарми… завше можна було почути українську мову" [4].
З заяви Пристайка можна зробити висновок, що в оточенні преЗЕдента є дві групи, слабка проєвропейська, представлена МЗС, а друга дуже потужна проросійська в ОП, представлена Єрмаком і Богданом, а через них Портновим, Ходаковським та олігархами Коломойським, Пінчуком, Фірташем, Ахметовим.
еще недавно Пристайко делал заявы в духе коллаборанта зеленского, а сейчас резко в контры, подрывая его рейтинг у ваты на которую и опирается Зе....
Этот рейтинг для него сейчас критически важен для оправдания капитуляции и уступок Московии, а он уже сильно просел ....
Так что все не так просто....
З 13 жовтня 2014 року призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Польщі.[
что такое "путлер"?
правильно - московщина
Я в сусідній темі вже написав: після підписання чогось справді зрадливого далеко не факт, що Зе взагалі буде повертатися в Україну.
Не виключено, що все заздалегідь сплановано. А враховуючи стиль блазня - 10 числа ми можемо побачити знущальне відео, де Не-Ліх з-за кордону звернеться прямим текстом:
"Ну шо? Сделали вместе? Я таки не лох, ха-ха-ха. Лохи тут вьі! ДА, говорю открьіто - доскакалися, хохолики! ДА, я сдал вашу хохляндию дяде вове. И шо вьі сделаете? Российские войска уже заходят в страну, все государственньіе секретьі мьі сдали, стратегическая инфа у них, сопротивление бесполезно. И ДА, я не янукович - я покинул страну заранее. Лену, маму Римму, детей и все остальное тоже вьівез. Теперь ищите ветра в поле. Можете там помайданить напоследок, если охота. Чао-какао, бе-бе-бе!"
Какиевашидоказательства
Зеркаль- вірю, тобі- ні.
«Русскій, ето тот, кто пєрєкрєстітся, перед тем как вас зарубіть»
Людей заколисують..? Типу ,дивіться ,настрої в нас правильні.Нічого не здамо.
Ну- ну..Подивимося ,з чии з Парижа приїдуть.Добре,якщо ні з чим...
шизофреники