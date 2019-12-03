 Зеленский присвоил звания Героев Украины погибшим на Донбассе полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы удостоены высокой награды "за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

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Напомним, 1 декабря диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. Командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сообщили в пресс-центре ОС.

Позже в СБУ сообщили, что во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.