 Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Онищенко задержан в Германии, решается вопрос его экстрадиции",- сказали нам в пресс-службе САП.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее СМИ сообщили, что 29 ноября экс-нардеп Александр Онищенко был задержан в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.