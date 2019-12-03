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Все про:задержание (5561) Онищенко Александр (568)

 Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП

Немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Онищенко задержан в Германии, решается вопрос его экстрадиции",- сказали нам в пресс-службе САП.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее СМИ сообщили, что 29 ноября экс-нардеп Александр Онищенко был задержан в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3163230
 
 
 Топ комментарии
 
тут уже полный Киев таких "попавшихся" от Портнова до Богатырьвой)
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Парашенка то твоя родина, кацапчик
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тобто - німці не видавали його раніше , бачачи що По був перед Путіним, як кролик перед удавом...? Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 9993
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тут уже полный Киев таких "попавшихся" от Портнова до Богатырьвой)
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чим більше компромату на Мародьора, тим краще Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП - Цензор.НЕТ 1858
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Це той письменник, що пише твори про Порошенка?
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Ні чи так... Але записи у нього гарні і мабуть коштовні.
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Він разом з Соловьйбом, декламував їх на «Шоу Шапіро» десь півроку тому.
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Точнее: тот, кто многое может рассказать о порохе
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Та німці вже сполошились, бачачи, як Зє перед Путіним, як кролик перед удавом.
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тобто - німці не видавали його раніше , бачачи що По був перед Путіним, як кролик перед удавом...? Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 9993
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Насрати як він дивився. Диви що підписав. Торгувати з козлорилими не перестав візи не ввів і ще тисяча таких зауважень.
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Ну щас то всьо ізмєнілось, нє? Козлорилі тільки стогнуть від санкцій потужного вовочки
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Щоб ти серливий знав:
- за часи Порошенка у період 2014-2018 р.р., товарообіг між Підарашкою і Україною ЗМЕНШИВСЯ з 40% до 7%.
Запомніл?
Пєрєчітай 7 раз.
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А вугілля за кримінальною схемою "Ротердам+" також входить до товарообігу? Бо на 95 % воно було "ЛуганДонське", а видавалось на публіку як південно-африканське.
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казки своєму дідусю склєротику розповідай, внучок Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП - Цензор.НЕТ 7224
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порошенко молодец - он конфетами всех московитов наградил кариесом ,почти все без зубов ходят
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Коли і де він був перед **** як кролік перед удавом. Аргументуй Гадялав. Про Порошенка перед ****м. Бо виллю твоє лайно тобі ж на голову.
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та да, - екстрадируйте его в Украину. Бросьте лису в терновый куст
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а как же подготовка к Олимпийским играм? Лошади с кем останутся? Вопросы, вопросы.......
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Интересно говорить с Аллахом он будет еще там,или уже тут?
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не знаю як з Алахом,але всій Україні відома жінка (відомого Мера), котра часто говорить з маленьким Ісусиком...
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не тот случай , там приходит , а тут он сам придет Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП - Цензор.НЕТ 5221
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Экстрадиция в Украину и трудоустройство в СН Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 5759
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Да он и сам уже собирался в Украину, может все договорено, как-будто принудительно доставили.
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приблизно так, в 90х, виглядав кишеньковий злодій у львівському трамваї Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 1171 але цьому вже 43 і він також не лох
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Богдан точно не лох. Но на этом положительные "эпитеты" закончились...
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Ну он еще очевидно, хороший адвокат, иначе у него не было бы таких клиентов...но да, на этом все.
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Масти , фарту тебе Андрюха и волюшки золотой ! Чтоб твоя хата не знала ни следаков ни адвоката !!
С теплом к тебе , братка !!!
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Взяли под охрану шоб не отравили росшенкой...
😎
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Це лахтобот. Воно спеціально у кожній темі пише схвальні відгуки зєлі, і збирає хейт у вигляді коментів. Йому ж платять тільки за ті, що з відповідями)
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Так той екс-нардеп трошки розповість про *гешефти бариги ліпецького * Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 6599 !
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Да про усіх. Там усі замазані, усі очкують.
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Не надо ПОЖАЛУЙСТА!Только Альперина отпустили, где ЗЕ столько подарков наберет .У них денег больше чем у ЗЕ подарков!
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Не встиг його порохавий "сховати"-цей не мовчатиме!
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Шо же ж теперь будет с конным спортом Украины.. !?
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Та ну??? Це ж зрада зрадная!!!! Не могло такого статись при "зелебобному, наркоману-маларосу, путінопродавцю, маріонєткє каламойского і т.д....."
Зрадаааааааааааа!!! Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП - Цензор.НЕТ 5415
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Він і так збирався повертатись. А гроші не його, "мама любіт скорость".
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Пеця, АхмеД, Вовк і бригада нукерів можуть починати сушити сухарі. Кіча чекає.
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Раді необхідно терміново прийняти програму про захист свідків. Оніщенко підпадає під таку програму.
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Моделайзера таки взяли.
Кони и кобылы будут беспризорниками, я уже молчу про моделек. Хто ж их теперь на юг Франции будет возить?
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И молвила золотая рыбка: "Отпусти меня старче.... " (с)
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Поцілуєте його в сраку, панове! Ну депортують, ну привезуть до Києва. А тут зустрінуть з почестями та й поведуть спочатку на TV, він розповість вам, який Порох ****, а потім підуть гуртом під липки на сабантуй. А ви всі і дальше будете "фізіономіямі щьолкать"...
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