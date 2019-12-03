 Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Онищенко задержан в Германии, решается вопрос его экстрадиции",- сказали нам в пресс-службе САП.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее СМИ сообщили, что 29 ноября экс-нардеп Александр Онищенко был задержан в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- за часи Порошенка у період 2014-2018 р.р., товарообіг між Підарашкою і Україною ЗМЕНШИВСЯ з 40% до 7%.
Запомніл?
Пєрєчітай 7 раз.
С теплом к тебе , братка !!!
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Зрадаааааааааааа!!!
Кони и кобылы будут беспризорниками, я уже молчу про моделек. Хто ж их теперь на юг Франции будет возить?