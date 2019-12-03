EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  32  0
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8474) Донбасс (20081) Объединенные силы (416)

 С начала суток враг дважды открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Новолуганского (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), а также у Лебединского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве простились с погибшим на Донбассе полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаевым. ФОТОрепортаж

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов 3 декабря не зафиксировано.

Напомним, 2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3163222
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх