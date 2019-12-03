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 Экс-чиновнику ГПУ Щербине, который пытался за $150 тыс. закрыть дело в ГБР объявлено о подозрении, - САП

Бывшему служащему ГПУ, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичных застройщиков, сообщено о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "По согласованию прокурорами САП детективами  НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов США.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как уже сообщалось, указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, сразу после получения ими первой части оговоренной суммы - а именно 75 тыс. долларов США из 150 тыс. долларов США. Эти средства бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал со столичного застройщика якобы для одного из руководителей правоохранительных органов закрытия уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно этой компании.

Следствие продолжается".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки,

Источник: https://censor.net.ua/n3163221
 
 
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это не тот , который кум "невинно посажённому" пашинскому ... преступное кодло во всей красе
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О подозрении...

Хтив взяточку на 150 косых убитых енотов. Да, эта падазрительна...
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