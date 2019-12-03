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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (24068) спирт (230)

 Рада приняла закон об отмене госмонополии на производство спирта

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 284 народных депутата.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

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Кроме того, законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение систем видеонаблюдения является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

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Кроме того, законопроектом предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта и вводится обязательство на этот период о сохранению рабочих мест в размере 70% штата на приватизированных предприятиях.

Источник: https://censor.net.ua/n3163220
 
 
 Топ комментарии
 
Панам героин, крепостным самогон?
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А когда то на водочной промышленности целый СССР держался.
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Теперь некачественного спирта и отравлений будет море.
Держава не получит от продажи спирта кучи денег.
Бабок на пенсии и другие соц.расходы будет меньше.
ps: Даже Ленин писал, что водка зло, но подспорье бюджету настолько велико, что
отказаться от гос. монополии ну никак нельзя.
Козлы!
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Совет форумчанПравила форума
 
... и приняла о госмонополии на проституцию и казино...
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100%во прибуткове виробництво тепер вже для держави не прибуткове ?
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значит скоро в казне закончатся деньги ... - вероятно Беня решил заняться производством алкоголя....
гос.монополия на спирт многие страны поддерживала на плаву в тяжелое время....
распродать все...
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наступний крок - скасувати , прийняту в інтересах крупних компаній , мінімальну ціну на алкоголь !
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Не, панам кокаин, герыч для совсем уж беспросветных
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Эти зеленые идиоты считают что видеонаблюдение это гарантия того что спирт не будут отпускать налево..？
Наивное зеленое стадо...
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Спешим патентовать торговые марки - "Сивуха от Сивохи" , "Зеленыйот Зели" ..
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Століттями жи2 споювала українців. обрізок-корчмар - це архетипний персонаж української літератури. Схоже, що хочуть продовжувати свою історичну традицію.
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А когда то на водочной промышленности целый СССР держался.
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Жидівня крутилась та гомоніла коло кожної хати, - писав І.Франко, -
лестилася, як ті пси, до кожного господаря, насилу тягла до корчми або таки
в хатах поїла людей, видурюючи по кускові грунту, який потім можна було б
перепродати втридорога.
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сейчас срочно нужно ввести электронные акцизные марки, иначе будет беда
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Теперь некачественного спирта и отравлений будет море.
Держава не получит от продажи спирта кучи денег.
Бабок на пенсии и другие соц.расходы будет меньше.
ps: Даже Ленин писал, что водка зло, но подспорье бюджету настолько велико, что
отказаться от гос. монополии ну никак нельзя.
Козлы!
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Ну укрспирт одна из самых коррумпированных структур так что все правильно
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