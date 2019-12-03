 Рада приняла закон об отмене госмонополии на производство спирта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 284 народных депутата.
Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.
Кроме того, законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины.
Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение систем видеонаблюдения является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.
В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.
Кроме того, законопроектом предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта и вводится обязательство на этот период о сохранению рабочих мест в размере 70% штата на приватизированных предприятиях.
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Государственная исполнительная служба арестовала счета ГП "Укрспирт"
Государственная исполнительная служба арестовала счета монополиста на украинском рынке спирта - государственного предприятия "Укрспирт" в рамках принудительного взыскания с компании штрафов на сумму 186,9 млн грн.
гос.монополия на спирт многие страны поддерживала на плаву в тяжелое время....
распродать все...
Наивное зеленое стадо...
лестилася, як ті пси, до кожного господаря, насилу тягла до корчми або таки
в хатах поїла людей, видурюючи по кускові грунту, який потім можна було б
перепродати втридорога.
Держава не получит от продажи спирта кучи денег.
Бабок на пенсии и другие соц.расходы будет меньше.
ps: Даже Ленин писал, что водка зло, но подспорье бюджету настолько велико, что
отказаться от гос. монополии ну никак нельзя.
Козлы!