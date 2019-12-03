 Руководитель медучреждения в Черкасской области требовал 80 тысяч "отката" при покупке оборудования, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от предпринимателя 10% отката за гарантию подписания контракта на поставку медицинского оборудования для лечебных учреждений региона. Общая сумма неправомерной выгоды должна была составить 80 000 гривен.

Правоохранители задержали чиновника в собственном кабинете при получении второго транша взятки - 50 000 гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке.

Решается вопрос об осуществлении должностному сообщение о подозрении в совершении преступления.

Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры".



