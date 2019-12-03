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 Руководитель медучреждения в Черкасской области требовал 80 тысяч "отката" при покупке оборудования, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала руководителя одного из медицинских учреждений Черкасской на получении неправомерной выгоды при приобретении оборудования для пациентов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от предпринимателя 10% отката за гарантию подписания контракта на поставку медицинского оборудования для лечебных учреждений региона. Общая сумма неправомерной выгоды должна была составить 80 000 гривен.

Правоохранители задержали чиновника в собственном кабинете при получении второго транша взятки - 50 000 гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке.

Решается вопрос об осуществлении должностному сообщение о подозрении в совершении преступления.

Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры".

Руководитель медучреждения в Черкасской области требовал 80 тысяч отката при покупке оборудования, - СБУ 01
Руководитель медучреждения в Черкасской области требовал 80 тысяч отката при покупке оборудования, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163217
 
 
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А что такого,там Лазарева показывает всем пример и с неё как с гуся вода.
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а сотни миллиардов укрспирта, автодора, ГФС, укрзализниы, укрнедр и тд не видите?
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для страны это всеравно что после ограбления мощного ювелирного магазина владельца обрадовали то нашли футляры от золота
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