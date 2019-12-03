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 Политика Украины
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 У Зеленского знали о задержке военной помощи США еще в июле и пытались это скрыть, - Зеркаль в интервью "New York Times"

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает The New York Times.

"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - сказала она.

По ее словам, она узнала о задержании американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне. Она не смогла вспомнить точную дату, отметив лишь, что ее прислали 30 июля, через несколько дней после скандальной телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Офис президента Украины также получил телеграмму из посольства в Вашингтоне: "Мы получили ее одновременно", - добавила Зеркаль.

Дипломат первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины узнала о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

Экс-заместитель главы МИД Украины отметила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.

На встрече в сентябре, по словам Зеркаль, помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей "молчать" и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

"Его главным посланием было молчать, не комментировать без разрешения", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что МИД Украины отменило ее визит в Вашингтон в октябре, где она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием об импичменте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выдачи России Цемаха Нидерланды заказали независимое исследование, как РФ и Украина закрывали воздушное пространство, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3163212
 
 
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и после этого коземанда во главе с недонаполеоном просит верить ей и поддерживать?
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А хто не знав, що Зєлєпутя сцикунистий? Таке воно народилося, таке й колись помре й у хайфі.
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Как же у кацапов горит от Зеркаль У Зеленского знали о задержке военной помощи США еще в июле и пытались это скрыть, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3551
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белобилетные договорщики с путиным
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Зеркаль була заступником міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції. Чого це вона полізла у двосторонку? А газ при чому ? Вона вела справи у судах як юрист-міжнародник, за фахом, але питання двосторонніх відносин -це інше. Вона - не карьєрний дипломат, ані в апараті МЗС ані в закордонних дипустановах не працювала зовсім - одразу на заступника міністра пішла. Ох, Лано! Ну що це за "разоблачение"! "Скрыл от общественности". А що, треба було негайно в телевізор - оцей нехороший Трамп нам бомбу не дає..Радіти треба, що Зе утримався і не вліз у все це лайно між демократами і республіканцями з усіма Буризмами і Байденами.
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Непонято почему порохоботы так возбудились? Зеля все верно сделал, поддерживает ДЕЙСТВУЮЩЕГО президента США. Не хочет повторять Петины ошибки с Клинтоншей.
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Зека глибоко плювали на Конституцію , якщо ОП втручається в роботу виконавчої гілки влади , котрі за Основним Законом мають бути глибоко розділені .
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Hellis‏ @13Hellis_13 2 дек.

Пока мы тут вчера нервничали, тело президента посещало ресторан "ФишДрайв" возле Клавдиево. Три периметра охраны полиции пришлось проехать человеку, чтоб выехать с дачи. Паранойя *********** еще в начальной стадии
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