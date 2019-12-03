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 Политика Украины
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 У Зеленского знали о задержке военной помощи США еще в июле и пытались это скрыть, - Зеркаль

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает The New York Times.

"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - сказала она.

По ее словам, она узнала о задержании американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне. Она не смогла вспомнить точную дату, отметив лишь, что ее прислали 30 июля, через несколько дней после скандальной телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Офис президента Украины также получил телеграмму из посольства в Вашингтоне: "Мы получили ее одновременно", - добавила Зеркаль.

Дипломат первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины узнала о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

Экс-заместитель главы МИД Украины отметила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.

На встрече в сентябре, по словам Зеркаль, помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей "молчать" и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

"Его главным посланием было молчать, не комментировать без разрешения", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что МИД Украины отменило ее визит в Вашингтон в октябре, где она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием об импичменте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выдачи России Цемаха Нидерланды заказали независимое исследование, как РФ и Украина закрывали воздушное пространство, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3163212
 
 
 Топ комментарии
 
и после этого коземанда во главе с недонаполеоном просит верить ей и поддерживать?
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А хто не знав, що Зєлєпутя сцикунистий? Таке воно народилося, таке й колись помре й у хайфі.
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и шо ж такого Юрик и Петрик натворили ?

Заставили Лещенко шантажировать америкосов ?
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и после этого ********* во главе с недонаполеоном просит верить ей и поддерживать?
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А хто не знав, що Зєлєпутя сцикунистий? Таке воно народилося, таке й колись помре й у хайфі.
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после того как это избрали президентом оно беспрерывно сдает анализы вот и в Париже будет сдавать на месяц вперед Сколько уже прошло времени еще ни одного серьезного заявления ни одного серьезного шага и никакой целостной программы развития страны
никто не услышал и не увидел Боюсь что итог визита оного в Париж будет печален для Украины У Зеленского знали о задержке военной помощи США еще в июле и пытались это скрыть, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1086
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Тому що воно Путіна «уважаєт»...
А Порошенка, ні.
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Зеленский соврал!? Вообще не может быть такого! У Зеленского знали о задержке военной помощи США еще в июле и пытались это скрыть, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6258
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А должны были ОРАТЬ? Дура?
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Гарна і розумна жінкп- патріот. Але в даному випадку Вас підтримую.
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Я тоже так думал, но получилось, что рассчиталась и продалась... Или как?
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alks це скорочення від слова alkash? Судячи з коменту то так.
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Ви почитайте його коменти - воно чекає на "русского солдата" і хтіло б "па-тихаму енту хахляндию сдать, шоб биндерьі в польшу пабежали - а астальньіе-та бьістро окать и акать научатся и лезгинку перед дагами танцевать".
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Хочу тебе розчарувати, дурисвіте! Ти, ПЕСик волохатий, звик вихвалятися знанням української, як це властиво всім прихильникам Сивочьолої Свині! Але.... В данному випадку зась! І всі свої вибрики встроми собі в ДУПУ!!!!!
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Тоді вона працювала в МЗС, а тепер ВОНО заяву написало і стало іншою людиною!
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что она предлагает, с Трампом сратся...?
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А чего раньше молчала и если бы не бросила работу, то молчала бы и дальше.
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Зеленский и Богдан не бросили работу, поєтому отрицают,

то есть, ВРУТ
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Саме так, як би залишилася то виконувала б вказівки керівництва - мовчала й далі. Може тому й пішла, бо набридло мовчати?
До речі, сама, а не вигнали.
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Получается что и Зеркаль это знала и пыталась скрыть?
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Статью читать пробовали?

"На встрече в сентябре, по словам Зеркаль, помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей "молчать" и избегать комментариев в СМИ на любую тему.
"Его главным посланием было молчать, не комментировать без разрешения", - сказала Зеркаль.Источник: https://censor.net.ua/n3163212"

Можете в суд на Ермака подать.
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Кады отсутствуют суды -

То старый Линч идеть туды!
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То есть Зеркаль это тоже член зе-команды, раз она подчинилась и не уволилась тут же? Или молчать таки было правильным решением?
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А ти, чуть шо, не так, то відразу звільняєшся з роботи?
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Так той єрмак, по суті, ніхто. "Помагайчик"- сірий кардинал. Він ні за що не відповідає. Вигрібати буде Нелох24рочки, який так і не зрозумів, що він маріонетка, лялька для биття
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Ой краще мовчати, ато і так вляпались з штатами по-повній, завдяки Юрику і Петрику...
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и шо ж такого Юрик и Петрик натворили ?

Заставили Лещенко шантажировать америкосов ?
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Почитайте чи подивіться покази під присягою посла США В Україні і інших свідків.
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Ну ти ж читав ?

Значить можеш одним реченням написати, шо вони такого накоїли ?
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Андрей Ермак и тут поспел. Какой он живчик! Где же он раньше был? Глядишь страну бы спас много лет назад от супостата.
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Від хазяїна врятував би? Ну ти й мрійник. Чи ще гірше - зебобік.
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На їхніх очах народжується політик спроможний легко змести з трону проросійське зелене непорозуміння, вони це відчувають і нервують.
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Ну, знали и шо? Она думает, что если бы я знал, то Трамп сразу бы дал. Трамп приостановил, что бы показать, мол я Зеленскому ничего не должен. А то там бы орали, что это взятка.
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Как это может быть взяткой Зеленскому, если её решили дать Украине ещё до Зеленского ?

ты завязывай с боярой баловаться,
а то косой уже
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Странная закономерность: все экс-управленценцы и экс-чиновники становятся на редкость правдолюбивыми и "объективными". Правда только после ухода с должностей.
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Чому дивна закономірність? На посаді ти повинен виконувати вказівки керівництва.
Дивно інше - як вона встигла сама піти з посади.
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Так вроде её никто не приковывал к посаде.
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говорю же. зеЛя и его банды предатели Украины.
изгнание их на ростов. дело времени
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Языки развязываются у экс-пердов после получения статуса экс-перда.
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Геннадий, как Вы самокритичны! Браво.
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Повторяй за мной-Крым это Украина, Россия это агрессор.
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Крым это Украина, Россия это агрессор.
А Вы что, сомневались?
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Это он, чтобы не перепутать повторяет.
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Теперь Ваша очередь. Повторяйте за мной: Янукович, который пытался продать Украину - преступник и те, кто за его агитировал - тоже. Коломойский, который хочет продать Украину - преступник и те, кто ему служит - тоже.
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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что «с Россией можно поладить».
Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией.
«Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией», - заявил французский лидер.

Американский президент сказал, что есть возможность достичь договоренностей с Россией в ядерной сфере.
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это не последняя ложь коземанды и скарамоха в часности.... Лана всё верно сделала...
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Просили передать:
- Никакой военной помощи от США - Семочки, Свинарчуки и прочие фсбшные козлы не получат
Подушки, одеяла, балалайки, шматок сала и губазакаточный станок
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А шо Луций молчит,как-то стали забывать за него.
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Он сам рад, чтобы о нем забыли. И ирку-бляхумуху тоже убрал, чтоб не светилась.
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Що ця баба має на увазі?! Не дали так не дали.З Америкосами важко сперичатися. Що вана ще тут робить, хай іде вареники ліпити....
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Заголовок кричащий, а по сути она подтвердила, что трампон связал помощь с расследованием. И ее не пустили в Штаты по импичменту тоже правильно, нефиг в их в разборках участвовать. Но петикантропы очень довольны.
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