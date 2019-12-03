 У Зеленского знали о задержке военной помощи США еще в июле и пытались это скрыть, - Зеркаль

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает The New York Times.

"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - сказала она.

По ее словам, она узнала о задержании американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне. Она не смогла вспомнить точную дату, отметив лишь, что ее прислали 30 июля, через несколько дней после скандальной телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Офис президента Украины также получил телеграмму из посольства в Вашингтоне: "Мы получили ее одновременно", - добавила Зеркаль.

Дипломат первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины узнала о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

Экс-заместитель главы МИД Украины отметила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.

На встрече в сентябре, по словам Зеркаль, помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей "молчать" и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

"Его главным посланием было молчать, не комментировать без разрешения", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что МИД Украины отменило ее визит в Вашингтон в октябре, где она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием об импичменте.

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