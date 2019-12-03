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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2914) МВД (8001) правоохранительные органы (642) США (15850) Тейлор (127) борьба с наркотиками (9)

 Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле. ФОТО

3 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, в ходе которой стороны обсудили противодействие наркоторговле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле 01

"С господином Тейлором обсудили совместное противодействие международной наркоторговле, в частности, продажу наркотиков и психотропнов в Интернете с использованием цифровых платежных систем и криптовалюты. Это новые глобальные вызовы и для нас очень важно сотрудничество с иностранными правоохранительными органами для сбора электронных доказательств. Будем и в дальнейшем углублять сотрудничество с США", - сказал Аваков.

В свою очередь, Тейлор отметил, что Госдепартамент США готов поддерживать Украину в противодействии наркопреступности.

Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле 02

Смотрите: Тейлор от имени США передал Нацполиции Украины 88 автомобилей. ФОТО

"Проблема, которая беспокоит обе наши страны - это международный наркотрафик и мы имеем общие серьезные достижения за последние несколько лет. Госдеп готов поддерживать выбранную вами стратегию. Мы готовы продолжать оказывать техническую и консультативную помощь", - сказал американский дипломат.

В настоящее время Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков Госдепа США помогает украинским полицейским проходить обучение за рубежом, также международные эксперты проводят тренинги в Украине.

Также смотрите: Спецоперация по ликвидации крупного наркокартеля проходит в 6 областях. Изъято наркотиков на 25 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3163211
 
 
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https://censor.net.ua/news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72193043

рпц наркокартель вже давно в Україні!! Московітські сектанти під прикриттям релігії наладили збут і поширення наркотиків в Україні!!! Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле - Цензор.НЕТ 9215
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Наркоторгівля, торгівля зброєю, замовні вбивства і взагалі вся злочинність - це тема ФСБ, через яку вона впливає на усі країни в т.ч і на нас.
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а що , Тейлор теж по "рюкзаках" виступає ?
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Не, низзя, иначе откуда Лаврову кокса брать?
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Не варто Тейлору зустрічатися з токсичним сабаковим. Це є злодій і чорт.
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Типа авакян образцовый борцун со сверхприбыльным бизнесом?это интересно.
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ага головний авакян наркобарон добазарився про кращий трафік
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Тейлор вобще ипанутая,обсуждать это с членом солнцевской группировки 😳
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