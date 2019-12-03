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 Политика Украины
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Все про:ВР (24068) ГПУ (9526) законопроект (2265) неприкосновенность (965) Слуга народа (542) Устинова (12)

 Принятый в первом чтении законопроект не снимает неприкосновенность с нардепов, а ограничивает правоохранительные органы, - нардеп Устинова

В случае принятия проекта закона №2237 открывать уголовное производство против депутатов сможет только генеральный прокурор.

Об этом написала в Facebook народный депутат Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. К сожалению, законопроект 2237 от "слуг народа" не снимает неприкосновенность, а делает еще хуже - ограничивает правоохранительные органы в открытии уголовных производств против депутатов. Теперь это не сможет сделать НАБУ или ГБР, или даже Антикоррупционная прокуратура. Это сможет сделать только один человек в этой стране - генеральный прокурор. И все.

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Именно поэтому мы предлагаем не врать своим избирателям и проголосовать за законопроект 2237-1, который реально делает депутатов такими же, как и все украинцы, а не защищает своим генпрокурором", - написала она.

Принятый в первом чтении законопроект не снимает неприкосновенность с нардепов, а ограничивает правоохранительные органы, - нардеп Устинова 01

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3163206
 
 
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рехформа для лохов)) наперсточники они все
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Вот оно, громко заявленное обещание о снятии депутатской неприкосновенности. Вы понимаете, о чем мы говорим????? Элементарно придуманная ситуация: авария, пьяный в жопу депутат вылезает из машины, всех посылает далеко и надолго ( задержать его вы не имеете правА, вам необходимо ЛИЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ГЕНПРОКУРОРА. Депутат ржет вам в лицо и уезжает, после чего появляется через пару дней, совершенно трезвый, и абсолютно другой интонацией произносит : «Извините меня, пожалуйста» А прокурор у нас «на 100% наш человек « (с) - показания 4-х свидетелей данные под присягой в Конгрессе США в процессе ИМПИЧМЕНТА некоторых рыжих быдлообразных существ, которым на Украину просто наплевать. Этому рыжему был нужен только компромат на Байдена.
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