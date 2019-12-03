EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика, Фоторепортаж
  391  6
Материалы по теме:
Все про:налоговая милиция (1813) правоохранительные органы (642) сигареты (683) Запорожская область (722)

 В Запорожской области налоговой милицией блокирована онлайн-торговля контрабандными сигаретами, изъято "товара" на 2 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области остановили незаконную онлайн-торговлю сигаретами иностранного производства и изъяли товаров на 2 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Запорожской области налоговой милицией блокирована онлайн-торговля контрабандными сигаретами, изъято товара на 2 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и "Рубеж" был установлен местный житель, который осуществлял сбыт табачных изделий иностранного производства, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

В Запорожской области налоговой милицией блокирована онлайн-торговля контрабандными сигаретами, изъято товара на 2 млн грн 02

Смотрите: На Львовщине налоговой милицией блокирована контрабанда в ЕС партии сигарет стоимостью 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Реализацию товара правонарушитель осуществлял через одну из торговых платформ в сети Интернет, а также через закрытые группы в мессенджерах. При этом сигареты продавались без марок акцизного налога Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на хранение 44 тыс. пачек табачных изделий в ассортименте с этикетками иностранных брендов без акцизных марок Украины стоимостью 2 млн. грн.

В Запорожской области налоговой милицией блокирована онлайн-торговля контрабандными сигаретами, изъято товара на 2 млн грн 03
В Запорожской области налоговой милицией блокирована онлайн-торговля контрабандными сигаретами, изъято товара на 2 млн грн 04

По данному факту в отношении организатора незаконной деятельности составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в суд для рассмотрения и принятия решения согласно действующему законодательству.

Также читайте: На Тернопольщине по решению суда будет уничтожена партия нелегального алкоголя и сигарет стоимостью 2,8 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3163204
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда вы твари арестуете свинарчуков и отберете у НИХ имущество,хватит громить малый бизнес.
 показать весь комментарий
 
Без ножа суки ріжуть. Знову на ринку цигарки для народу подорожчають.
 показать весь комментарий
 
 
ВРУ сьогодні прийняла за основу законопроект 2010,за яким цигарки подорожчають в три рази(через одномоментний ріст втричі акцизів). Бачили б ви ПУЗИЛО мого свата, який 3 роки тому кинув курити.
 показать весь комментарий
 
 
Згідно статистики курить 8,2 млн українців. Отже фінансові сторони куріння зачіпають 24 млн людей. І добряче зачіпають. Краще б ЗЄлюппа продовжував грати хріном на роялі.
 показать весь комментарий
 
 
таке враження що бутусік отримав відката від податкових здирників! хто з цими виродками мав справу, має власну думку!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх