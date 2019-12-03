 ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее митрополит Епифаний отметил, что ПЦУ не против календарной реформы: "Несмотря на то, что ряд поместных православных церквей пользуется новоюлианским календарем, ПЦУ тоже не против календарной реформы, но если ее поддержат большинство верующих, а также если соборный орган ПЦУ рассмотрит и примет соответствующее решение".
При этом в ПЦУ отмечают, что "ни Евангелие, ни в целом Священное Предание не дает нам точного дня рождения Спасителя, ибо главным в праздновании является не его дата, а смысл уважаемого нами события".
"Календарная дата для празднования Рождества Христова 25 декабря была выбрана в IV веке. К тому времени Церковь отмечала два события, а именно Рождество Спасителя и Крещение Господне, праздновала в один день - 6 января, под общим названием Богоявление. И хотя с конца IV века почти весь христианский мир празднует Рождество Спасителя 25 декабря, после календарной реформы Папы Григория XIII, проведенной в 1582 году, произошло разделение, которое в нашем обществе не преодолено до сих пор", - рассказывают в ПЦУ.
В церкви добавляют, что Запад празднует Рождество 25 декабря в результате календарной реформы и перехода на новоюлианский календарь, который считается более точным, чем юлианский или григорианский".
Поэтому в ПЦУ подчеркивают, что речь идет не просто о переносе даты празднования Рождества, а про проведение полноценной календарной реформы, которая коснется всего года.
А давайте запропонуєм Євреям Песах перенести... І щоб головний Равин це озвучив...
На жаль з нас роблять стадо баранів...
І якщо з таким виступає голова церкви, то ми секта...
https://censor.net.ua/news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72193043
а то как прокаженные в стороне от остального христианского мира вместе с Московией....
25-го нужно....
Сначала пост перед Рождеством, потом Рождество 25 декабря а потом уже Новый Год.
А сейчас всё алогично получается... Идёт пост перед Рождеством 7 января, но на Новый год 1 января обжираемся, напиваемся, итд... То есть происходит недодерживание поста из за Юлианского календаря у нас.
В абсолютном большинстве христианских стран используется более логичный Григорианский календарь. То есть сначала Рождество а потом уже Новый Год.
отсюда и беды совка - бо бухать в пост ( на новый год) - это не по христиански
И лишь только одни мы такие "умные" и живём по Юлианскому календарю, + рашка, Грузия, Беларусь и пару монастырей в Греции и Африке.
https://youtu.be/NZb-SVm7eLE
ватник, водки нет.(для тебя)))
1 декабря зажгли первую свечу. через недею - следующую и к РОЖДЕСТВУ БУДЕТ БОЛЬШЕ СВЕТА
каждый день ребенок открывает очередное окошка - а там маленький подарочек
ну а потом и пьяный новый год
А это не одна сотона когда бесноваться, с учетом того что толку от этого - только убыток? Но лучше конечно дуреть тогда же как всякие французы, мы же Европа
Почему ОКТЯБРЬСКАЯ празднуется 7 НОЯБРЯ?