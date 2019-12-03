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Все про:Рождество (251) Епифаний (205) ПЦУ (492)

 ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний

В Православной церкви Украины поддерживают заявление предстоятеля митрополита Епифания о возможном переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, если это поддержат большинство верующих.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее митрополит Епифаний отметил, что ПЦУ не против календарной реформы: "Несмотря на то, что ряд поместных православных церквей пользуется новоюлианским календарем, ПЦУ тоже не против календарной реформы, но если ее поддержат большинство верующих, а также если соборный орган ПЦУ рассмотрит и примет соответствующее решение".

При этом в ПЦУ отмечают, что "ни Евангелие, ни в целом Священное Предание не дает нам точного дня рождения Спасителя, ибо главным в праздновании является не его дата, а смысл уважаемого нами события".

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"Календарная дата для празднования Рождества Христова 25 декабря была выбрана в IV веке. К тому времени Церковь отмечала два события, а именно Рождество Спасителя и Крещение Господне, праздновала в один день - 6 января, под общим названием Богоявление. И хотя с конца IV века почти весь христианский мир празднует Рождество Спасителя 25 декабря, после календарной реформы Папы Григория XIII, проведенной в 1582 году, произошло разделение, которое в нашем обществе не преодолено до сих пор", - рассказывают в ПЦУ.

В церкви добавляют, что Запад празднует Рождество 25 декабря в результате календарной реформы и перехода на новоюлианский календарь, который считается более точным, чем юлианский или григорианский".

Поэтому в ПЦУ подчеркивают, что речь идет не просто о переносе даты празднования Рождества, а про проведение полноценной календарной реформы, которая коснется всего года.

ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний 01
ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163202
 
   
 Топ комментарии
 
Это надо было сделать ещё несколько лет назад.
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Ого...
А давайте запропонуєм Євреям Песах перенести... І щоб головний Равин це озвучив...
На жаль з нас роблять стадо баранів...
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Ви розумієте, що Різдво не можна так просто перенести... Це догма релігії...

І якщо з таким виступає голова церкви, то ми секта...
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Дата Різдва - не «догма релігії». І ніколи нею не була.
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Не пиши откровенную чушь. Догма религии... Историю почитай, для начала. Откуда 7 января нарисовалось. Религия тут непричем. Политика, исключительно политика.
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При чём политика улуса Золотой Орды Московии.
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Ніколи не забувайте про наркобариг-сектантів з рпц!!! рпц мп в Україні-це фсбшний московитський накркокартель !! люди не ходіть в рпц!!!
https://censor.net.ua/news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72193043
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Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. И весь мир его празднует в этот день. Это день окончания зимнего солнцестояния. И только лаптеногие и почему-то мы празднуем его по устаревшему юлианскому календарю, где 25 декабря приходится на 7 января по григорианскому.
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Это надо было сделать ещё несколько лет назад.
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23 лютого день поразки червоноармійців, Дибенко аж до Самари втік, тоді день флоту треба святкувати в день Цусими.
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Не только Запад. Румыны и греки тоже 25 декабря отмечают. Это не в православии дело, а в рашистском бреде.
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давно пора....
а то как прокаженные в стороне от остального христианского мира вместе с Московией....
25-го нужно....
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Логика есть в этом переносе.
Сначала пост перед Рождеством, потом Рождество 25 декабря а потом уже Новый Год.
А сейчас всё алогично получается... Идёт пост перед Рождеством 7 января, но на Новый год 1 января обжираемся, напиваемся, итд... То есть происходит недодерживание поста из за Юлианского календаря у нас.
В абсолютном большинстве христианских стран используется более логичный Григорианский календарь. То есть сначала Рождество а потом уже Новый Год.
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І я підтримую перенесення - треба з усім світом святкувать, а не з козлорилими антихрестами
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Весь христианский мир празднует рождение Христа 25 декабря и только Козломордия сектантская заставляет людей 7 января.
отсюда и беды совка - бо бухать в пост ( на новый год) - это не по христиански
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Когда россия перенесет на 25 декабря, тогда и малороссы резко будут не против.
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Придётся Украине в этом случае, срочно на 7-е переносить.
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Тут даже думать нечего. Весь христианский мир, почти все христианские страны живут по Григорианскому календарю (Рождество - 25 декабря),.. а это миллиарды христиан, это вся Европа, вся Северная и Южная Америка, Австралия, итд.
И лишь только одни мы такие "умные" и живём по Юлианскому календарю, + рашка, Грузия, Беларусь и пару монастырей в Греции и Африке.
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я знаю... я написал про пару монастырей в Греции, Африке и ещё есть в малой Азии, которые как отшельники празднуют Рождество не со всеми людьми в своей стране 5 декабря а лишь 7 января.
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ПРИСОЕДИНИМСЯ КО ВСЕМУ ХРИСТИАНСКОМУ МИРУ И ОТМЕТИМ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ

https://youtu.be/NZb-SVm7eLE
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Скачайте русский календарь, поменяйте все праздники местами и наступит счастье. Имена у них ещё такие же, надо что то думать.
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Конечно - 8марта - день потаскуха, 7ноября - день.... октябрьского переворота, 1-2 мая - рабы выходят с цехов где клепают ракеты и "новички" и несут плакаты - "мызамир" ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9398
ватник, водки нет.(для тебя)))
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7 января (а иногда 8-е) отменить гос. выходной, там и адекватные коммерсы подтянутся. И через 1-2 поколения эта дата забудется. Как, например, наш инвестор, который запретил на работе отмечать 23 февраля. Это решение не принесет результат сегодня, это мы должны сделать для будущих поколений. Как и декоммунизация.
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В Европе пекут штоллен . я уже даже цукаты сварила
ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6582
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за четыре недели до РОЖДЕСТВА христиане начинают зажигать свечи в адвентвенках
1 декабря зажгли первую свечу. через недею - следующую и к РОЖДЕСТВУ БУДЕТ БОЛЬШЕ СВЕТА
ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1414
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1 декабря детям дарят адвент календари
каждый день ребенок открывает очередное окошка - а там маленький подарочек
ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2697
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и за такими приятными хлопотами приходит РОЖДЕСТВО
ну а потом и пьяный новый год
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Мало того шо беснуются, так еще и по-дикому беснуются, не так как нормальные веропитеки ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9561

А это не одна сотона когда бесноваться, с учетом того что толку от этого - только убыток? Но лучше конечно дуреть тогда же как всякие французы, мы же Европа ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4262
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А Великая Октябрьская Революция, мать вашу!
Почему ОКТЯБРЬСКАЯ празднуется 7 НОЯБРЯ?
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В этом вся суть гнусного совка. И социализм у нас был извращенный, и революция недоноябрьская.
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Если на верующих каждый день давить объяснениями "правильности" переноса, то они будут "за" типа по собственному желанию.
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