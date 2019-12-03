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 Общество
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Все про:магазин (157) IKEA (4)

 IKEA снова перенесла открытие первого магазина в Киеве

Корпорация IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в IKEA сообщили в комментарии "НВ Бизнес".

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценам доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", - сообщили в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Как сообщалось, решение о выходе на украинский рынок IKEA приняла в сентябре 2017 года. Согласно планам компании, в Киеве появится магазин городского формата (city store). Сначала в IKEA сообщали, что его откроют летом 2019 году в ТРЦ Ocean Mall в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": IKEA заходит в Украину, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3163200
 
   
 Топ комментарии
 
Если ты думаешь, что Порошенко тебе в штаны насрал, то ты ошибаешься.
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не помогло даже то. что промоутером и рекламным агентом выступал выступал сывочолый
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Как связать говно в штанах натора,икею и Порошенко. Короткая инструкция от зебила
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не помогло даже то. что промоутером и рекламным агентом выступал выступал сывочолый
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Если ты думаешь, что Порошенко тебе в штаны насрал, то ты ошибаешься.
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Зебилам нужно срочно набросить... при барыге-мородере хотели открыть магазин. Хорошо что не успели, зедодики грабители еще те.
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Как связать говно в штанах натора,икею и Порошенко. Короткая инструкция от зебила
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Зато помогло то, что президент сейчас Моника с хозяином Коломойским. Икеа посмотрели на это говно и подумали - это при Порошенко мы хотели открыться, сейчас ну его нафиг.
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это при Порошенко мы хотели открыться

угу - так хотіли - хотіли , але дивлячись на соєво Хряка , таки передумали ? ..))
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IKEA нет уже наверное только в африканских странах и в Украине...
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Будет. Их заводу в Новгороде нужны новые рынки.
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кто же сюда пустит продукцию из Новгорода. Нам вроде из Румынии собирались поставлять. Но низкая покупательная способность останвливает шведов...
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С такими налогами - или продавать простенькие товары по цене позолоченных,или идти платить взятки в гфс и держпрацю,видать тупые шведы никак не могут определиться по какой дороге заходить в Украину.
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Удивительно,как владелец Икеи был одно время самым богатым человеком планеты.Десять лет на рынок Украины войти не может.
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IKEA принципиально не дает взяток.
Поэтому и нет до сих плр магазина в Украине.
Выводы можно делать
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Эээ, странно, вроде согласно их политике, в ЛЮБОМ городе с населением больше 1 млн, должна быть Икея...
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Сначала в IKEA сообщали, что его откроют летом 2019 году в ТРЦ Ocean Mall в Киеве.Источник: https://censor.net.ua/n3163200

Ага. Плюс плата за аренду помещения в Океане даст цену в два номинала.
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