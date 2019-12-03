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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1558) чиновник (1370) Гончарук_Алексей (338)

 Со следующего года вводим ключевые показатели эффективности деятельности руководителей ОГА, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал введение с 2020 года ключевых показатели эффективности для оценки деятельности руководителей областных государственных администраций.

Об этом премьер сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Со следующего года вводим КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности руководителей ОГА. Вместе с Дмитрием Дубилетом мы уже разработали систему оценки показателей работы губернаторов. Эффективная работа госаппарата и системный мониторинг деятельности работников - один из пунктов нашей программы деятельности", - написал Гончарук.

"Если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться - ему придется расстаться со службой", - подчеркнул премьер-министр. 

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Гончарук добавил, что госдолжность не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами.

Источник: https://censor.net.ua/n3163197
 
 
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Ну от чого в нього обличчя не то дебіла, не то Зєбіла? Якщо тупий -шуруй знову у Фонди Сороса.
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Со следующего года вводим ключевые показатели эффективности деятельности руководителей ОГА, - Гончарук
это как?
кто больше привезёт?)
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Нєфьодов влітку обіцяв до 1 грудня 2019 року побороти контробанду. Так що вже третій день Держкордон ВІЛЬНИЙ від конробасу.
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Не надо. Прекратите выпускать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - будучи не подкрепленными увеличением производства в промышленности - это угроза экономической стабильности государства.
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Правильное решение .Каждый чиновник должен отчитываться за свою работу и показывать реальные результаты , а не просто языком ляпать о светлом будущем .
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Оценки эффективности от зе-ко-манды:
1. Кол-во твиттеров за зелупу
2. Кол-во мочи в очи зелебобикам
3. Кол-во простмотров сватов и квартала в границах админинистивно-территориальной единицы
4. Кол-во упоминаний, как проклятый порох насрал слугам в портки
5. Кол-во заказанных ******, за договоренный анал - дополнительные балы
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А с какого числа будете вводить эффективность работы президента, премьера и.т.д.
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