 Со следующего года вводим ключевые показатели эффективности деятельности руководителей ОГА, - Гончарук

Об этом премьер сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Со следующего года вводим КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности руководителей ОГА. Вместе с Дмитрием Дубилетом мы уже разработали систему оценки показателей работы губернаторов. Эффективная работа госаппарата и системный мониторинг деятельности работников - один из пунктов нашей программы деятельности", - написал Гончарук.

"Если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться - ему придется расстаться со службой", - подчеркнул премьер-министр.

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Гончарук добавил, что госдолжность не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами.