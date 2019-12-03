 Рада приняла за основу законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Об этмо сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ поддержали 253 нардепа.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

В ЗУ "О статусе народного депутата Украины" также вносятся изменения, которыми определяется, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины). Кроме того, особенности начала досудебного расследования по нардепа, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата ВР определяются нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Из Регламента Верховной рады исключаются нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержание или арест.

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Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности (№2237): задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда. Партия "Голос" внесла альтернативный ему №2237-1: "По предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация".

На данный момент не один из названных законопроектов не был согласован профильным комитетом парламента.