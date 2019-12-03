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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2986) Германия (3473) Онищенко Александр (568) САП (1207)

 Беглого экс-нардепа Онищенко задержали в Германии по запросу НАБУ и САП, - СМИ

29 ноября задержали экс-нардепа Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом журналисты "Схем" узнали от двух независимых источников в различных правоохранительных органах.

По процедуре далее немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.

В ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей.

Адвокат экс-нардепа Олег Ищенко в комментарии "Схемам" ответил, что не готов комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый экс-нардеп Онищенко уже в декабре должен вернуться в Украину, - Сытник

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3163193
 
 
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вот еще один гвоздик в гробик пэтьюньчика
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Ахааа. Ну да. А оп и сейчас он начнет зебобиков сливать, которые его кинули Беглого экс-нардепа Онищенко задержали в Германии, - СМИ - Цензор.НЕТ 9858
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ахахааа, ну и тупой у кудряшкипью лохторат.
Подсказочка, шоб соевые совсем на говно не изошли, онищенко и привезут в Украину как фигуранта, потом он окажется свидетелем и пэте пасочки, фирштейн, недалекое?）
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Згоден!!! Красти мілліардами в держави без добра і участі перших осіб просто не можливо.
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Да, да. Потом окажется, что он Зебилу на выборы черным налом давал с торговли оружием Беглого экс-нардепа Онищенко задержали в Германии по запросу НАБУ и САП, - СМИ - Цензор.НЕТ 3068 Ты бы зебилушка думал, что будешь делать когда зарплатку платить не будут и пенсии. Уже 23% расходов в ноябре 2019 не покрыто в бюджете Беглого экс-нардепа Онищенко задержали в Германии по запросу НАБУ и САП, - СМИ - Цензор.НЕТ 7789
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Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского. Источник: https://censor.net.ua/n3163193
вообще то он при кучме ещё воровал,а вообще то он завуалированный кошелёк юльки-жульки,да,и бабломойский свои интересы пропихивал через эту контору
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вот и посмотрим, но с помощью онищенко спеленают пэтюньку первым
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І Петро і багато інших уродів напряглись.
Онищенка можуть навіть грохнути...
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Посмотрим.Боюсь будет домашний ночной арест где-то в Италии...
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А что любит его мама? У Коболева - деньги, у Дубинского - скорость
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Его надо бить , а то он просто так не признается .
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