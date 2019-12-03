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 Политика Украины, Курьезы
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Все про:Волынь (662) ОГА (1558)

 Зеленский назначил Погуляйко главой Волынской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации (ОГА).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в президентском указе.

"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича главой Волынской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа №871/2019 от 2 декабря.

Юрий Погуляйко родился в 1978 г. в с.Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области. Окончил Луганский государственный аграрный университет (менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную Академию управления персоналом (юрист), Академию управления Министерства внутренних дел (юрист).

Проходил службу на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем - в Национальной полиции Украины.

В августе 2019 года Погуляйко был назначен первым заместителем главы Луганской облгосадминистрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3163190
 
 
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«В конце ноября Путин обнял плачущую старушку во время общения с жителями Санкт-Петербурга.» (с)

Россія. Новості.
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Зеленский назначает сепаров в самые патриотичные области чтобы побыстрее сдать Украину ху*лу Зеленский назначил Погуляйко главой Волынской ОГА - Цензор.НЕТ 7411
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Нє,нє.
Сєпаров назначілі тє хто 21.04.2019 проголосовал «по пріколу»
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там бесполезно..
волыняки освежуют любого,кто рыпнется против Неньки..
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А Ви вважаєте, що це повинно бути в розділі Кримінал?
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Это два похожих раздела, что пишется через запятую?
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Скорее в рубрике. Насильники в Верховной Раде и других органах власти. Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА - Цензор.НЕТ 8801
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классно звучит... эпично - Погуляйко Волынский....
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Та не не так. То Пристайко--и на тебе---Погуляйко. Тут далее по тексту уже просится Наливайко и в Ростов Вылетайко!
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Зебилко, как там тебе что бюджет на 80% выполняйко? Будешь пос...айко Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА - Цензор.НЕТ 4179
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