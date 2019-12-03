 Нельзя пересекать "красные линии": "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" сделали совместное заявление перед "нормандским саммитом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, соответствующее заявление зачитал с трибуны парламента нардеп от ЕС Андрей Парубий.
Документ подписали лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, лидер партии "Голос" - Святослав Вакарчук и лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" - Юля Тимошенко.
"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандской формате принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.
Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине. Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины. Возвращение контроля Украины над украино-российской границей.
В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины".
Парубия также дополнил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.
"Никаких компромиссов по унитарному государстве и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политических действий, в частности выборов, на временно оккупированных территориях Донбасса к выполнению условий безопасности и деоккупации, в частности, вывода российских войск, разоружения незаконно вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину. Нет прекращению международных судебных процессов против России", - заявил Рахманин
Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько также отметил: "Политические силы требуют: обеспечение принципа "сначала безопасность" , включая всеобъемлющее прекращение вогня, вывод российских войск и оружия с территории Украины. Возвращение контроля Украины над украинской-российской границей. В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины".
(Широкую коалицию)
ПЄС точно не націоналісти. А партія Петра.
а слуги и зажопы конституционное большинство..
вот такой РЕАЛЬНЫЙ расклад
1. второй государственный язык в Израиле - арабский;
2. арабские дети учатся в государственных школах с преподаванием на арабском языке;
3. арабский язык является одним из обязательных предметов в еврейских школах;
4. социальное страхование, включающее пособия по безработице, болезни, инвалидности и старости;
5. бесплатное медицинское страхование (при котором, работающие еврейские и христианские матери ежемесячно выплачивают страховые взносы, а не работающие и не выплачивающие взносы арабские матери и их дети, получают бесплатное медицинское обслуживание наравне со всеми);
6. арабы имеют право голоса и свои партии в израильском Кнессете (парламенте): РААМ-ТААЛЬ, Балад,Хадаш;
7. политики арабского происхождения занимают в Израиле посты министров, дипломатов и верховных судей;
8. существует государственное телевизионное и радио вещание на арабском языке 9. издаются газеты, книги и журналы на арабском языке;
10. пособия для детей и матерей-одиночек, которыми арабы злоупотребляют, используя многожёнство;
11. арабские дети учатся в государственных вузах и получают
12. на развитие арабской культуры еврейское государство ежегодно выделяет крупные суммы;
13. арабские населённые пункты имеют спортивные клубы, финансируемые государством;
Без их голосов этот закон не был бы принят, зеленые не наскребли 226 своих голосов.
🤔