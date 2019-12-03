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 Политика Украины, Общество
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 Нельзя пересекать "красные линии": "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" сделали совместное заявление перед "нормандским саммитом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Фракции "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" сделали совместное заявление по "нормандскому саммиту", который состоится в Париже 9 декабря.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, соответствующее заявление зачитал с трибуны парламента нардеп от ЕС Андрей Парубий.

Документ подписали лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, лидер партии "Голос" - Святослав Вакарчук и лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" - Юля Тимошенко.

Нельзя пересекать красные линии: Евросолидарность, Батькивщина и Голос сделали совместное заявление перед нормандским саммитом 01

"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандской формате принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.
Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине. Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины. Возвращение контроля Украины над украино-российской границей.
В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины".

Парубия также дополнил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Никаких компромиссов по унитарному государстве и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политических действий, в частности выборов, на временно оккупированных территориях Донбасса к выполнению условий безопасности и деоккупации, в частности, вывода российских войск, разоружения незаконно вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину. Нет прекращению международных судебных процессов против России", - заявил Рахманин

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько также отметил: "Политические силы требуют: обеспечение принципа "сначала безопасность" , включая всеобъемлющее прекращение вогня, вывод российских войск и оружия с территории Украины. Возвращение контроля Украины над украинской-российской границей. В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3163188
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Цілком можливо, якщо Зе прогнеться перед ******.
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Колаборасту Зєлєпуту плювати на заяви. Лише виступи мільйонів, пряма демократія в дії може зупинити галопоючу зраду.
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кремлевска зозуля уже призозулилась к здоровым силам
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Юля решила сделать новую ШирКу?
(Широкую коалицию)
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Молодці!!! Націоналісти теж мають сказати своє слово - бажано мирно, принаймі зараз.
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САНДІ
ПЄС точно не націоналісти. А партія Петра.
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до чого тут петя? я тебе питаю - хто, в твоєму розумінні, націоналісти?.....бо я таких не бачу.... одні називають себе націоналістами, але української мови не розуміють, інші - лиш би дорватися до влади і красти
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те эта троица оппозиция
а слуги и зажопы конституционное большинство..
вот такой РЕАЛЬНЫЙ расклад
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Нормальный текст. Но набить тату на бритый торс надежнее.
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ну зельц если пересечеш красные линии, получиш эбонитовой дубиной
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ЕС - единственная партия за которую не стыдно
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песи, то велика сила гавкати з собачої будки!
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Эта партия рулила 5 лет-и где мы? В Украине ещё не было партий в парламенте,за которых не стыдно.
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Не пойму, почему они эти тезисы не говорили Порошенку. Который УЖЕ подписал капитуляцию в Минске?
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Якщо б не підписав Мінську угоду то дійсно б була капітуляція.
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И потому сыньоносый назвал войну АТО , а потом и ООСом
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йулька подписала сдачу Крыма, а теперь - партиотка!
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Шо ви верзете... Юля навіть депутатом не була.
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Команда лузеров
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Кто сказал , что национализм плохо? Кто перекрутил значения слова "национализм"? Может в пример Израиль возьмем?
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В Израиле проживает (данные 2016 года) 6.3 млн. евреев и 1.7 млн. арабов - граждан Израиля. С 2000 по 2012 год доля еврейского населения уменьшилась на 2,5%, а мусульман - увеличилась на 1,9%. Израильские арабы пользуются всеми правами граждан (о которых евреи в арабских странах не могли мечтать):
1. второй государственный язык в Израиле - арабский;
2. арабские дети учатся в государственных школах с преподаванием на арабском языке;
3. арабский язык является одним из обязательных предметов в еврейских школах;
4. социальное страхование, включающее пособия по безработице, болезни, инвалидности и старости;
5. бесплатное медицинское страхование (при котором, работающие еврейские и христианские матери ежемесячно выплачивают страховые взносы, а не работающие и не выплачивающие взносы арабские матери и их дети, получают бесплатное медицинское обслуживание наравне со всеми);
6. арабы имеют право голоса и свои партии в израильском Кнессете (парламенте): РААМ-ТААЛЬ, Балад,Хадаш;
7. политики арабского происхождения занимают в Израиле посты министров, дипломатов и верховных судей;
8. существует государственное телевизионное и радио вещание на арабском языке 9. издаются газеты, книги и журналы на арабском языке;
10. пособия для детей и матерей-одиночек, которыми арабы злоупотребляют, используя многожёнство;
11. арабские дети учатся в государственных вузах и получают
12. на развитие арабской культуры еврейское государство ежегодно выделяет крупные суммы;
13. арабские населённые пункты имеют спортивные клубы, финансируемые государством;
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Зебил сделает назло ещё,к кому вы обращаетесь?
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червоні лінії здорової людини. зелений ні одну з них навіть не озвучував.
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Если бы Голос еще не голосовал за позорный закон о подчинении ГБР преЗеденту, были бы молодцы.
Без их голосов этот закон не был бы принят, зеленые не наскребли 226 своих голосов.
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Те кто 28 лет грабили страну выступли с общим заявлением, как это мило ))
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Заявление лузеров!
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ситуативные приспособленцы
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Для Кремля и зебилов они - воинствующее меньшинство.
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А шо там з Білорусією,кажуть вам вже паспорти росіянії видають?
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А где были все эти люди когда Петрусь Мародерович несколько часов общался за закрытыми дверями с ****** в Минске?
Нельзя пересекать "красные линии": "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" сделали совместное заявление перед "нормандским саммитом" - Цензор.НЕТ 1465
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