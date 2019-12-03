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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (866) Россия (74429) нацменьшинства (168) Володин (32)

 Глава Госдумы РФ Володин заявил, что Россия и Венгрия будут вместе "защищать права нацменьшинств" в Украине

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламенты России и Венгрии объединят усилия в защите прав нацменьшинств на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

"Мы этот вопрос обсуждали на последней встрече с Председателем парламента Венгрии, получив от него решение высшего законодательного органа, где речь идет об объединении усилий в защите прав малых народов, проживающих на территории Украины", - сообщил он.

Он заявил, что необходимо сделать все для защиты малых народов, и это позиция не только России, но и других стран.

"Считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии", - заявил Володин.

Напомним, ранее Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за заявлений о венгерской автономии и вручил ноту протеста

Источник: https://censor.net.ua/n3163187
 
 
 Топ комментарии
 
У себя в параше постройте хоть одну украинскую школу, потом гавкайте.
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А хто би в тому мав сумнів? Що кацап, що йобік - одна і та ж козлорожа погань 😕
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Ну хоть меньшинством признали, а не все как обычно - маленький прогресс. А так - дурак, дураком..
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Ну хоть меньшинством признали, а не все как обычно - маленький прогресс. А так - дурак, дураком..
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У себя в параше постройте хоть одну украинскую школу, потом гавкайте.
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да они хотя бы права русскоязычных у себя защищали, шоб они не жили там, как при оккупации, бесправными в своей, типа, стране.
защитники херовы
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А хто би в тому мав сумнів? Що кацап, що ***** - одна і та ж козлорожа погань 😕
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кому что а Унитазной кгбэшной помойке украинский язык плохой и мешает жить.уникальное стадо баранов
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Вони не барани а кончені уроди , які століттями вбиває у іх сусідів.
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ему бы комбижирзаводы и маргариновые фабрики по всей матушке свои защить в случае чего))) еще один борцун за права индейцев в китае...)))))))))))))) Глава Госдумы РФ Володин заявил, что Россия и Венгрия будут вместе "защищать права нацменьшинств" в Украине - Цензор.НЕТ 8816..
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сексуальные меньшинства из раши и венгрии поднимутся на защиту нацменьшинств в Украине - фантастика!
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Примерно в 17-18г, уже было ощущение, что козломордые смерились, что Украина всетаки независимое государство. Но пришли клоуны, карлики, морально-физические уроды, и понеслась... для засРашки Украина снова субъект фидирацции.
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Зебобики, может вы наконец-то хоть теперь закроете кацапские посольства в Украине? Глава Госдумы РФ Володин заявил, что Россия и Венгрия будут вместе "защищать права нацменьшинств" в Украине - Цензор.НЕТ 4990
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Спроси Пораженко, почему за 5 лет не закрыл. Раньше надо было
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У себе дома захищайте. На кацапії незахищених меншин більше ніж бліх на шелудивій псині. Відкривайте школи для бурятів з якутами з навчанням не на кацапському.
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"Уйобику" бы подумать, что при такой политике сотрудничества с Ордой его уберут от власти те, кто беспокоится за европейскую, а не азиатскую Венгрию - нет, все неймется.
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Нас самих давно пора защищать от со всех сторон понаехавших нац меньшинств!
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антикварные дешевые понты Российской Федерации
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ну теперь то хоть явно, не скрывая, дали понять откуда у Венгрии в голове ветер веет..
а не хочет русодыбил сначала в самой Венгрии (коль та не помнит свою историю) навести порядок с "сруцким миром"...а потом уже... если Венгрии понравиться... то идти нах вместе взявшись за руки
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Забирайте!!! Чемодан - вокзал - гоу хом!
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ХТО БУВ У СЕЛАХ ЗАКАРПАТТЯ?...БАЧИЛИ ЯКІ ТАМ БАГАТІ СЕЛА?...ЯКІ ОСОБНЯКИ?...
НУ ЩО Ж...ПОКЛИЧТЕ ТУДИ РУССКІЙ МІР !... ПОБАЧИМО ЯК БУДУТЬ НА ВАШІ ОСОБНЯКИ БОМБИ ПАДАТИ!....СПОДІВАЮСЬ У ВАС ТАМ ХОРОШІ ПІДВАЛИ-А ТО ПРИЙДЕТЬСЯ ХОВАТИСЬ!
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Если честно ну и достали эти нац меньшинства!!!
Пора вводить визовый режим!!! Приехал, 2 недели потусовался и гоу хом!
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1. Объявить В.Володина персоной нон-грата в Украине.
2. Вызвать посла россии (кацапстана/параши) и вручить ноту протеста.
3. Официальное заявление МИД или АП о недопущении любого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
4. Ответное требование Украины: прекратить нарушение прав национальных меншин на россии, в частности украинцев. Потребовать объяснения от кацапов на каком основании закрыты все украиноязычные школы, библиотеки и культурные центры на россии.
5. Пригрозить "зеркальными мерами" - ограничить изучение кацапского наречия в Украине, в школах.
6. Действовать быстро и жестко. Кацап - это животное, оно уважает силу.
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Низя, пукин обидется. он же бубочкин кумир.
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Действовать быстро и жестко.---ха-ха....це хто буде? моніка?...плєшфюрер скаже ФУ і воно сяде на дупу
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Які нацменьшини, довбодятле??? Це в цапів вялікай рузьке нарот й всі інші, нацменьшини, яким й шкіл та бібліотек національних не потрібно...
В Україні - український народ, який складається з багатьох національностей і в кодного є можливість вивчати свою мову. Але українську повинні знати ВСІ!
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Пора живущим в Украине венграм пи**овать на историческую родину. Достали своей кацапской вонью
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це так мило, коли кацап під мальтійським прапором вирішує національні питання в Україні
мабуть хоче допомгти
ги
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Отец Солдата

@uspenovka19632


Ні. В час "Х" угорські сплячі та понаєхі-гибриди з 2-ма паспортами спробують відділити Закарпаття,на кшталт Косово.
Для цього все,майже готово.
А все інше-ритуальні танці з роСбубном.
РФія прикриє,если Шо.
З боку Угорщини цебуде виглядати,як гуманітар операція рятування своїх громадян




Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·2 ч

Член Євросоюзу Угорщина:
30.11.2019 вирішила приєднатися до уруського Євразійського банку розвитку
02.12.2019 "Газпром" буде грати ключову роль у постачанні газу до Угорщини
03.12.2019 запропонувала роїсі спільно захищати нацменшини в Україні
Що далі - вступ до ЄврАзЕС?

Глава Держдуми РФ Володін заявив, що Росія та Угорщина будуть разом "захищати права нацменшин" в Україні - Цензор.НЕТ 6324
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- Скажу коротко: венгры (мадьяры) и буряты - близкие генетические родственники по гуннам.
https://www.infpol.ru/101498-potomki-khunnov-khotyat-uvidet-istoricheskuyu-prarodinu/
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а в кацапів є мадярські школи чи може в мадяр є кацапські?
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Досить глянути на цього Волошина, як відразу зрозуміло-п,яниця та дебіл. Його заяви це підтверджують.
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Лучше пригласите венгров на Победобесие. Свастики у вас уже разрешили.
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рф живёт в стеклянном доме, а кирпичами в соседей кидает. не надо так!
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Кацапы, лучше пригласите венгров на Победобесие. Свастики у вас уже разрешили.
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Что-то Чечня с Татарстаном у вас спокойными стали..
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