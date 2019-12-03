 Глава Госдумы РФ Володин заявил, что Россия и Венгрия будут вместе "защищать права нацменьшинств" в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

"Мы этот вопрос обсуждали на последней встрече с Председателем парламента Венгрии, получив от него решение высшего законодательного органа, где речь идет об объединении усилий в защите прав малых народов, проживающих на территории Украины", - сообщил он.

Он заявил, что необходимо сделать все для защиты малых народов, и это позиция не только России, но и других стран.

"Считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии", - заявил Володин.

Напомним, ранее Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов".

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