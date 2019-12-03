 Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Межевикин написал в Фейсбуке, опубликовав результаты аттестации.

Он отметил: "Айй литвинов Маладец. Ору Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год".







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Волонтер Роман Синицын, комментируя эту информацию отметил: "Ахах. Кто не в курсе, "Адам" Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на "взльотке" ДАПадаПа никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАПе.

Сейчас Женю технически сливают с ВСУ. Уровень теоретических знаний и практических навыков на троечку у Евгения Межевикина.

Интересно сколько танков сожгли проверяющие и как у них с этим уровнем".