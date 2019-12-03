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Все про:танк (667) ВСУ (396) Межевикин (1)

 Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности"

Легендарный танкист подполковник Евгений Межевикин (Адам) не прошел аттестацию, которую провели в его воинской части и теперь "не соответствует занимаемой должности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Межевикин написал в Фейсбуке, опубликовав результаты аттестации.

Он отметил: "Айй литвинов Маладец. Ору Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год".

Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь не соответствует занимаемой должности 01

Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь не соответствует занимаемой должности 02

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Волонтер Роман Синицын, комментируя эту информацию отметил: "Ахах. Кто не в курсе, "Адам" Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на "взльотке" ДАПадаПа никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАПе.
Сейчас Женю технически сливают с ВСУ. Уровень теоретических знаний и практических навыков на троечку у Евгения Межевикина.

Интересно сколько танков сожгли проверяющие и как у них с этим уровнем".

Источник: https://censor.net.ua/n3163184
 
 
 Топ комментарии
 
деморализовать и ослабить ВСУ для Зе-команды это очень важно....
Иначе Мир не наступит.....
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ну, зате, сівухо з каралєвскай повністю відповідають займаним посадам...
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1. В основі причин, які привели до Іловайської трагедії, полягають фундаментальні проблеми в організації оборони країни.

2. Невведення військового стану призвело до дезорганізації управління військовими діями, що значною мірою зумовило іловайські події.

3. Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Гелетея В.В. і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройними Силами України Муженка В.М. призвели до іловайської трагедії.

На думку членів комісії, трагічному розвитку подій реально могла перешкодити своєчасна реакція цих людей на інформацію про вторгнення російських військ, що надходила з 23 серпня.

4. Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш тяжкі політичні наслідки для країни. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/publications/126829-ilovajska-tragedija.-povna-versija-zvitu-parlamentskoji-slidchoji-komisiji-dokument.html
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Вот только комиссия эта состояла из БЮТа и рыгов
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Давай для начала, на какой странице пишут что хомчак не оставлял людей?
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Ты такой же сказочник как и та комиссия
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казкарі розповідають про самовільний наступ добровольців коломойші на харцизськ
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Ты там был? Он в отличии от тебя там в плену был, где сохранил материал многократно публикуемый в мировых СМИ и конкретно доказывающий вторжение армии РФ.
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Кроме его роликов есть еще где-то материал,пруфы и доказательства,а то только слова на ветер.
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Забыл знак вопроса поставить,Сам хочу увидеть хоть, что то,кроме ****.ежа Шапошникова
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Я в Киеве. Со мной все хорошо, не ранен. Был в плену у солдат армии РФ. ДНРовцев на поле боя и близко не было. Относились нормально, никто не бил, не оскорблял. Держали отдельно от пленных украинских военных. Обстрел колонны был 29 августа, нас взяли в плен 30, а 31 августа передали Красному кресту вместе с военнопленными. К сожалению Егора Воробьева не отпустили, военные РФ оставили его у себя. Руководство Украины обязано приложить максимальные усилия чтобы вытащить из плена своего журналиста. Но, я вижу - они ничего не делают так как боятся что Егор расскажет правду о том как начальство Минобороны умышлено пустило на убой патриотов Украины. То что произошло 29-го, это намеренные действия по уничтожению украинских военных и добровольцев из батальонов. Пока все. Доп. информация позже
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Он излагает реальные факты, при этом иногда высказывает своё мнение, которое я не всегда разделяю.
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це у вас з петею такі рольові ігри Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности" - Цензор.НЕТ 6798
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Пример можно? Иначе брехуном окажешься ты.
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Нет, это не фейк, это Адам выставил у себя в ФБ.
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Интересные бульбарусы. Их Бацка Бульбаруссию Пуйлу сливает ("дарит без сопротивления"), а они за Украину "печуцца"! Ахренеть!
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деморализовать и ослабить ВСУ для Зе-команды это очень важно....
Иначе Мир не наступит.....
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до чого тут твоє фото Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности" - Цензор.НЕТ 3747
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Схоже диды выпивали и задавали себе с пьяну вопросы.
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вибачте, але одному мені здається що це пиз"дець якийсь? Чи в нас тепер в пачоте тільки такі --Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности" - Цензор.НЕТ 6243
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ну, зате, сівухо з каралєвскай повністю відповідають займаним посадам...
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Вот оно чьо Михалич....!!
Знач під снярядами і ПТУРами ітддд...... готов и годен, а тут так...Ага,.... хто ж следующий !?!?
Може кіборги !??
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без бумажки ты букашка...
паркетные всегда ненавидят и гнобят боевых - за смелость, за знания (которых в кабинетах никогда не получить), за боевой опыт, за доверие однополчан. и за гордость (высокоподнятую голову и не шаркающуюножкой походку) за воинскую честь...и нетерпимость к дебилам в лампасах, не на своем месте жиреющих
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Так а что вы хотели? Теперь мир, надо перестать стрелять, вот и не нужны уже герои)
На Соловки не отправляют, это уже хорошо.
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Не-не-не. Какие ж гонения ветеранов АТО нынешними предателями и колаборантами у власти?
То просто у нас ветераны АТО плохие очень.
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Женю Межевикина знаю лично. Пришлось повоевать с ним. Люди, подписавшие такую аттестацию- КРНЧЕННЫЕ ГАНДОНЫ((((((((((( Больше не могу ничего сказать((((
Женя- Держись..............
Моня))
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Вывод один - за Зелю ЛЮДИ, не голосовали! Голосовали только НЕЛЮДИ!
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Зеленые прикацапленые мрази убирают ВСЕХ, кто не готов сдавать страну!!!
Всех героев, которые пошли защищать страну:Марчелло, Адам не то что герои, это легенды обороны ДАПа!!!
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У нас только мусора, судьи и прокурворы проходят переатестацию без проблем. Потому что как говорит власть, если выгнать всех коррупционеров то не будет кому в судах работать.
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Воины! Да сделайте вы в конце концов военный переворот! Нет сил уже на это дерьмо смотреть. Мы вас поддержим!
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Сильно помогла поддержка мародерских ботоферм на выборах?
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их наличие хоть какими-то фактами подтверждается ?
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В армии главное-- отход,подход и фиксация к начальству.
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главнокомандующим боком,

министерскооборонским боком
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Какие главнокомандующие, такие и переатестации.
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Эти переатестации были прописаны и узаконены при мародере мальдивском.
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при Порошенко ему Героя дали,

а при Зелёной Сопле у него практические навыки пропали
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ребята, нашему руководству спецы и патриоты как кость в горле, они же называют говно говном, урода уродом вора вором. а как может понравиться командованию что в подчинении есть люди лучше и опытнее их самих. тем более, герои. может забыли что в 14-17 годах боевым офирам военкомы откаывали в призыве
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так замените его на Сивоху, Юзика и Унылого кабана Яременко. Они то уж точно будут соответствовать критериям службы в ВСУ.
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В Украине каждый второй вояка "легендарный".
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Тройки в аттестации написаны рукой Москвы.... По почерку видно.....
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Ну так какие проблемы, подтяните чего не знаете и пройдите повторно!
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Внимание прислуге мародера!(пЭдроидам,пЭдроботам) вопрос:
Сколько граждан из 73% проголосовавших за Зеленского прошли Донбасс и Майдан?
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Такими темпами и легендарного Гордийчука (Сумрака) отстранят от командования лицеем им. Богуна. У Зелебоба в приоритетах не герои и патриоты , а какое-то очередное ссыкливое Мамахохотало
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Зате міністр оборони - "соотвєтствуєт", а говнокомандуючий - так взагалі найвідоміший і найталановитіший генералісімус, в теорії - так точно.
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При Порошенку такого не було!! При Петру Олексійовичу всі відповідали зайнятим посадам!! І Галетей, і Муженко! А зелена хунта знищуе патріотів!!!
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Оце такі зелені рехворми зараз в армії, як в цілому по країні...
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