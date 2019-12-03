 Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Межевикин написал в Фейсбуке, опубликовав результаты аттестации.
Он отметил: "Айй литвинов Маладец. Ору Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год".
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Волонтер Роман Синицын, комментируя эту информацию отметил: "Ахах. Кто не в курсе, "Адам" Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на "взльотке" ДАПадаПа никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАПе.
Сейчас Женю технически сливают с ВСУ. Уровень теоретических знаний и практических навыков на троечку у Евгения Межевикина.
Интересно сколько танков сожгли проверяющие и как у них с этим уровнем".
2. Невведення військового стану призвело до дезорганізації управління військовими діями, що значною мірою зумовило іловайські події.
3. Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Гелетея В.В. і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройними Силами України Муженка В.М. призвели до іловайської трагедії.
На думку членів комісії, трагічному розвитку подій реально могла перешкодити своєчасна реакція цих людей на інформацію про вторгнення російських військ, що надходила з 23 серпня.
4. Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш тяжкі політичні наслідки для країни. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/publications/126829-ilovajska-tragedija.-povna-versija-zvitu-parlamentskoji-slidchoji-komisiji-dokument.html
Иначе Мир не наступит.....
Знач під снярядами і ПТУРами ітддд...... готов и годен, а тут так...Ага,.... хто ж следующий !?!?
Може кіборги !??
паркетные всегда ненавидят и гнобят боевых - за смелость, за знания (которых в кабинетах никогда не получить), за боевой опыт, за доверие однополчан. и за гордость (высокоподнятую голову и не шаркающуюножкой походку) за воинскую честь...и нетерпимость к дебилам в лампасах, не на своем месте жиреющих
На Соловки не отправляют, это уже хорошо.
То просто у нас ветераны АТО плохие очень.
Женя- Держись..............
Моня))
Всех героев, которые пошли защищать страну:Марчелло, Адам не то что герои, это легенды обороны ДАПа!!!
министерскооборонским боком
а при Зелёной Сопле у него практические навыки пропали
Сколько граждан из 73% проголосовавших за Зеленского прошли Донбасс и Майдан?