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 Ясько пока будет оставаться главой делегации в ПАСЕ, - Арахамия

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько пока остается председателем постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос о том, что накануне фракция "Слуги народа" приняла решение поддержать Ясько на должность председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, и кто в связи с этим будет возглавлять делегацию в ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

"Пока она. Если окажется, что это слишком много работы, то мы вместе с Лизой пообщаемся и определим кого-то нового, если в этом будет необходимость", - сказал Арахамия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163181
 
 
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Лиза...прямо передовик многостаночник...
под силу ли это...Лизе?
там пахать надо (мозгами гудеть до дыму) и уметь моментально включить дипломата и патриота..
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Был подстарковатый извращенец, будет прокацапская соска, которая училась в мацкве...
Здобули.
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