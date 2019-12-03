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 Политика Украины, Технологии
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 Оснащение ВСУ современным оружием не превышает 10%. В армии РФ данный показатель достигает 50-70%, - военный эксперт Згурец

Россия в разы опережает Украину по оснащению армии современным оружием.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Згурец в статье "Підрізані крила яструба", опубликованной в блоге на Цензор.НЕТ.

"В последние годы Россия ускоренно обновляет арсенал обычных средств вооруженной борьбы. Так, на начало 2019-го общая оснащенность российских вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) выросла до 61% (в сухопутных войсках - 48,3%, в воздушно-космических силах - 74%, в военно-морском флоте - 62,3%, в воздушно-десантных войсках - 63,7%).

В то же время в силах обороны Украины этот показатель не превышает 10%. Основу их технического оснащения составляют образцы ВВТ 70-80 годов прошлого века", - отметил он.

При этом Згурец подчеркивает, что Генштаб ВСУ нацелен на "повышение боеспособности и мобильности частей и подразделений украинской армии путем увеличения разнообразия номенклатуры вооружения и военной техники советского производства для покрытия дефицита арсеналов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3163179
 
 
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Донбасс сам встанет на колени перед Украиной
Мнения 03-дек, 15:269 1 011 7

Тут ко мне обратились с двумя вопросами.

1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки?

2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?

1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут.

Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё.

Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.

Приведение Украины в западный форпост на границе с НАТО, даст возможность самому НАТО меньше напрягаться. Потому если в НАТО сегодня Украине путь заказан, то можно и нужно сделать из Украины бронекулак, где при каком-то русском вмешательстве и оккупации начнётся Афганистан номер 2. По-моему, это ежу понятно, что именно таким образом надо действовать.

2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины.

Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально.

Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно.

Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.

Моё мнение, что нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть.

Пусть жрут д@рьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться.

Такой порядок даст возможность сохранить архинужные средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину.

Если Украина поднимется и решит свои, прежде всего внутренние задачи, то и этот регион сам захочет вернуться обратно, встанет на колени и будет просить об этом.

А если Украина будет продолжать сидеть в болоте, шаг вперёд и два назад, то заставлять вернуться, платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны.

И никаких дальнейших переговоров о том, чтобы вернули украденную законную собственность Украины.

Законную собственность возвращают без каких-либо условий и ещё штраф платят за преступление, что взяли без спроса. А не стоят на коленях, просят весь мир засвидетельствовать это возвращение своего же законного добра, с одновременным проведением показательно-учебной акции, где всей Украине намажут задницу вазелином, за её же счёт и будут грубо иметь под улюлюканье из России.

АЛЕКСАНДР ФЛИНТ
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а як же петя підняв та озброїв за свої гроші? Оснащение ВСУ современным оружием не превышает 10%. В армии РФ данный показатель достигает 50-70%, - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 7387
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..кацапи блефуют сильно, но ракетная отрасль и авиация у них таки не дремлют...почему наши при равных изначальных условиях не мычат и не телятся, не понимаю...
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Совет форумчанПравила форума
 
у них возможностей,современного оружия и всего остального в разы больше чем у нас,только тот кто надел розовые очки этого не видит, у них ресурсов в разы болльше чем в Украине, они сильнее чем мы и это факт, надо трезво смотреть на вещи, у них ВПК очень мощный, одна Москва имеет годовой бюджет 40 млрд зелени,а это на 10 больше чем весь бюджет Украины, надо отталкиватся от этого и строить свою оборону с умом,а не сидеть закинув нога за ногу и говорить что русские никакие
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во-первых с таким подходом тебе надо ник сменить! Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 171
во вторых никто тут не собирался недооценивать врага, ресурсов у них ***** причем главный их ресурс это долбоебы согласные переться убивать в чужую страну по любому поводу, просто потому что везде лучше чем дома. я говорю что все их "новое" нихуя не новое.
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Донбасс сам встанет на колени перед Украиной
Мнения 03-дек, 15:269 1 011 7

Тут ко мне обратились с двумя вопросами.

1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки?

2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?

1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут.

Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё.

Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.

Приведение Украины в западный форпост на границе с НАТО, даст возможность самому НАТО меньше напрягаться. Потому если в НАТО сегодня Украине путь заказан, то можно и нужно сделать из Украины бронекулак, где при каком-то русском вмешательстве и оккупации начнётся Афганистан номер 2. По-моему, это ежу понятно, что именно таким образом надо действовать.

2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины.

Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально.

Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно.

Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.

Моё мнение, что нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть.

Пусть жрут д@рьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться.

Такой порядок даст возможность сохранить архинужные средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину.

Если Украина поднимется и решит свои, прежде всего внутренние задачи, то и этот регион сам захочет вернуться обратно, встанет на колени и будет просить об этом.

А если Украина будет продолжать сидеть в болоте, шаг вперёд и два назад, то заставлять вернуться, платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны.

И никаких дальнейших переговоров о том, чтобы вернули украденную законную собственность Украины.

Законную собственность возвращают без каких-либо условий и ещё штраф платят за преступление, что взяли без спроса. А не стоят на коленях, просят весь мир засвидетельствовать это возвращение своего же законного добра, с одновременным проведением показательно-учебной акции, где всей Украине намажут задницу вазелином, за её же счёт и будут грубо иметь под улюлюканье из России.

АЛЕКСАНДР ФЛИНТ
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Ти цю "новину" (що петя підняв та озброїв) виковиряв язиком із петіної дупи?
Ну тоді зрозуміло....
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А якже тоді ми з "піднятою" петею армією зуміли потрапити в два котли і підписати капітуляцію у вигляді "формули Штаймаєра"?
Щось не сходиться....
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Ну, пока нефть, газ и оружие продаются, чего б не шикануть
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Нууу, при таких "специалистах" и "знатоках" военного дела, как алкаш Сивоха при СНБО и ГОВНокомандующий имитирующий игру х..м на рояле, у нас оснащение Армии достигнет небывалых "высот".
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З Сівохою згоден. А чого ж Петро за 5 років так мало зробив, причому бюджет був не поганий.
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тому, що є певний технологічний цикл та розробки. Щоби щось отримати через 7-10 років треба починати сьогодні. Росія почала ці процеси на початку 2000-х.
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Ентот Огурец бочку катит на сивочолого ГЕТЬмана!
))))
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Кулемет карамельками-росшенками
стрыляет??? При попадании смертельный диабет!!
😱
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Надо военный сбор увеличить.... И зарплату в "Укроборонпроме".....
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в последнее время обратил внимание - все больше стал звучать тезис о том что нам нет смысла оказывать сопротивление кацапам потому что "они сильнее и их больше и у них оружие лучше". говорят как зебобики так и вот такие вот "эксперты".
это подготовка лохтората к тому что "мы прекратили войну потому что мы слабые и нет смысла сопротивляться"
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..кацапи блефуют сильно, но ракетная отрасль и авиация у них таки не дремлют...почему наши при равных изначальных условиях не мычат и не телятся, не понимаю...
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а в ракетостроении еще и много лучше...бабки нужно в ВПК и науку военную вкладывать, а тупо на дорогах десятки лярдов каждый год "пилить".....
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А ракетобудуванням українці керували чи малороси?
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не знаю, причем тут керували, не умеют- выкинуть нахрен, но и средь них есть толковые, ну были, точно знаю.. Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 7292 ... кучму поставить, он еще ого живчик какой, Горбулин потерялся где то....
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Бо ватників, зрадників і просто уродів-злодіїв при владі "німєрєно"
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Клоун - уважай свой народ, чтобы уважали тебя....
Видео 03-дек, 16:079 457 0

зеленски - Если саммит провалится, я не начну войну на донбассе

Та расскажите ему уже кто то, что война на Донбассе идет с весны-лета 14 года, когда регулярные войска РФ сначала обстреливали наших десантников и пограничников с территории России, а потом завели БТГры регуляров с бронетехникой и артиллерией через границу.

Ну не делайте ж из него посмешище перед всем миром.

Так он всю жизнь работал над имиджем посмешища, а мы теперь что - должны быть против и обламать пацана? Он так долго и уверенно к успеху шел! Браво, и на бис по пианине, пожалуста!!!
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якщо саміт провалиться він полетить відразу в Ростов або Італію бо очко не залізне а тут ще йолка на носі!
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Так Украина же готовиться к капитуляции. Смысл новое вооружение и технологии нам внедрять. Готовьтесь лучше шить теплые кожухи и валенки потому что там очень холодно куда кацапы вас будут вывозить после ЗЕ-капитуляции.
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куда кацапы вас будут вывозить



А Вы откуда пишите, если Вас это не касается?
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что такое "современный" образец???? по какому критерию современный ??? В52 выпуска 70-х годов современные или нет?? Настоящий специалист не может оперировать такими безграмотными категориями. Отсюда вывод - абсолютно левый чувак!
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добавлю: нам и не нужен паритет с рф, мы ее оккупировать не собираемся. нам нужно отбиться. к людям, нашим защитникам отношение у власти как в совке или хуже - вот проблема.
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Жодного танку оплот в армії, жодного нового літака і т.д За систему ППО НЕзнаю не було даних у відкритому доступі.
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танки это наступательное оружие, старые можна модернизировать напичкать хоть чем, а вот ракеты сверх звука-это прокол нехилый...да и самолетиков легких типа Ф-116 можна было наклепать...есть и где и кем пока еще..слишком ментурой увлеклись, она уже лучше всу вооружена и экипирована...
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Юрий Евгеньевич и Вася Рыбников, - это тоже Зеленский виноват?
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Так пэпка орал, *лучшая в мире армия*!
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А как же г-н Порошенко кричал что украинская армия 10 место в Европе? Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 5115
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Хм. Тут купленные порохоботы орали, что мародер Пораженко поднял армию. А, оказывается, при нем были взорваны 5 складов с вооружениями на миллиарды долларов. Виноваты - инопланетяне
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Вот интересно.
Когда я тут писал, что рашка постоянно усиливает армию и вкладывает бабло в новое оружие (усиленно к перемирию готовятся), меня тут как только не обзывали. Лайкают тут только темы, что в рашке всё давно ржавое и вообще мы воевать будем с пьяными туземцами, у которых из оружия камни и палки.
Проснитесь уже! Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 4316
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При Порошенку наша армія була на 110% забезпечена *********** озброєнням!! А Зеленський все украв!!
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