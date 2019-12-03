 Оснащение ВСУ современным оружием не превышает 10%. В армии РФ данный показатель достигает 50-70%, - военный эксперт Згурец

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Згурец в статье "Підрізані крила яструба", опубликованной в блоге на Цензор.НЕТ.
"В последние годы Россия ускоренно обновляет арсенал обычных средств вооруженной борьбы. Так, на начало 2019-го общая оснащенность российских вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) выросла до 61% (в сухопутных войсках - 48,3%, в воздушно-космических силах - 74%, в военно-морском флоте - 62,3%, в воздушно-десантных войсках - 63,7%).
В то же время в силах обороны Украины этот показатель не превышает 10%. Основу их технического оснащения составляют образцы ВВТ 70-80 годов прошлого века", - отметил он.
При этом Згурец подчеркивает, что Генштаб ВСУ нацелен на "повышение боеспособности и мобильности частей и подразделений украинской армии путем увеличения разнообразия номенклатуры вооружения и военной техники советского производства для покрытия дефицита арсеналов".
во вторых никто тут не собирался недооценивать врага, ресурсов у них ***** причем главный их ресурс это долбоебы согласные переться убивать в чужую страну по любому поводу, просто потому что везде лучше чем дома. я говорю что все их "новое" нихуя не новое.
Мнения 03-дек, 15:269 1 011 7
Тут ко мне обратились с двумя вопросами.
1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки?
2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?
1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут.
Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё.
Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.
Приведение Украины в западный форпост на границе с НАТО, даст возможность самому НАТО меньше напрягаться. Потому если в НАТО сегодня Украине путь заказан, то можно и нужно сделать из Украины бронекулак, где при каком-то русском вмешательстве и оккупации начнётся Афганистан номер 2. По-моему, это ежу понятно, что именно таким образом надо действовать.
2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины.
Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально.
Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно.
Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.
Моё мнение, что нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть.
Пусть жрут д@рьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться.
Такой порядок даст возможность сохранить архинужные средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину.
Если Украина поднимется и решит свои, прежде всего внутренние задачи, то и этот регион сам захочет вернуться обратно, встанет на колени и будет просить об этом.
А если Украина будет продолжать сидеть в болоте, шаг вперёд и два назад, то заставлять вернуться, платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны.
И никаких дальнейших переговоров о том, чтобы вернули украденную законную собственность Украины.
Законную собственность возвращают без каких-либо условий и ещё штраф платят за преступление, что взяли без спроса. А не стоят на коленях, просят весь мир засвидетельствовать это возвращение своего же законного добра, с одновременным проведением показательно-учебной акции, где всей Украине намажут задницу вазелином, за её же счёт и будут грубо иметь под улюлюканье из России.
АЛЕКСАНДР ФЛИНТ
Ну тоді зрозуміло....
Щось не сходиться....
))))
стрыляет??? При попадании смертельный диабет!!
😱
это подготовка лохтората к тому что "мы прекратили войну потому что мы слабые и нет смысла сопротивляться"
Видео 03-дек, 16:079 457 0
зеленски - Если саммит провалится, я не начну войну на донбассе
Та расскажите ему уже кто то, что война на Донбассе идет с весны-лета 14 года, когда регулярные войска РФ сначала обстреливали наших десантников и пограничников с территории России, а потом завели БТГры регуляров с бронетехникой и артиллерией через границу.
Ну не делайте ж из него посмешище перед всем миром.
Так он всю жизнь работал над имиджем посмешища, а мы теперь что - должны быть против и обламать пацана? Он так долго и уверенно к успеху шел! Браво, и на бис по пианине, пожалуста!!!
А Вы откуда пишите, если Вас это не касается?
Когда я тут писал, что рашка постоянно усиливает армию и вкладывает бабло в новое оружие (усиленно к перемирию готовятся), меня тут как только не обзывали. Лайкают тут только темы, что в рашке всё давно ржавое и вообще мы воевать будем с пьяными туземцами, у которых из оружия камни и палки.
Проснитесь уже!