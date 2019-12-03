Об этом он сказал, выступая на конференции NATO Engages: Innovating the Alliance, которая, которая проходит в рамках саммита НАТО в Лондоне. Трансляция велась на сайте Альянса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
"НАТО решило ещё на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остаётся. В то же время мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции", – сказал он.
Генсек НАТО отметил, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно и хорошо и для Украины и для Альянса.
Кроме того Столтенберг заявил о важности проведения реформ в Украине и Грузии для вступления в НАТО.
Украина и Грузия будут членами НАТО, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия будут членами Альянса.
Об этом он сказал, выступая на конференции NATO Engages: Innovating the Alliance, которая, которая проходит в рамках саммита НАТО в Лондоне. Трансляция велась на сайте Альянса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
Но мы признали, наконец,
Что наша матушка - Россия,
Великий Путин - наш отец!
Манили нас чужие дали,
Где каждый третий - педофил.
"... ОН не простит нас", - мы шептали.
А он простил!
А он - ПРОСТИЛ!!!
Всё это так невероятно,
Что даже верится с трудом!
ПРОСТИЛ НАС ПУТИН! Так приятно
Теперь вернуться в Отчий Дом!
Мы 20 лет слонялись где-то,
Забыв, что дома ждёт родня.
Простил нас Путин! Мы же дети!
Он примет нас и даст ремня.
Мы не народом были, - стадом, -
Предать готовым всякий раз!
Травили мамку шоколадом,
Не забывая тырить газ.
Мы позабыли дисциплину
За 20 долгих, глупых лет.
Но вот стоим всей Украиной,
Готовые держать ответ.
Мы заслужили кнут исконный,
Ведь осознали лишь сейчас,
Что все свободы и законы
Дешевле, чем дешёвый газ.
И выйдет Путин к нам Небесный
И скажет всем, забывшим страх:
"Не на майданах ваше место,
Оно в забоях и цехах!"
Без Путина не будет толку!
(поверьте, братцы, старику)
Он даст нам рашпиль и спецовку,
И вновь приставит нас к станку!
И восстановим мы заводы!
Запустим снова ДнепроГЭС!!!
На КПВВ «Каланчак» задержан член «Единой России» - он приехал за украинским загранпаспортом
с нашим то... еврейским...счастьем ))))))
Найкращою допомогою було б відкриття в Україні та Грузії військових баз НАТО, як це свого часу зробили в Косово... Після появи там бази Кемп-Бондстіл серби заткнулися і навіть пікнуть бояться!
"Сливной бачок" обиделся на высказывание о русском гербе:
Унитазы Всех Стран Объединяйтесь!!!
А там и собираться в Париже и сдавать Украину будет уже некому...
Селенский, требуй ПДЧ, расписки и заложников! Требуй назвать точные сроки! И срочно вылетай в ЛондОн на саммит!!!