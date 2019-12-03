EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  2004  33
Все про:НАТО (6579) Столтенберг (725)

 Украина и Грузия будут членами НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия будут членами Альянса.

 Об этом он сказал, выступая на конференции NATO Engages: Innovating the Alliance, которая, которая проходит в рамках саммита НАТО в Лондоне. Трансляция велась на сайте Альянса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон. 

"НАТО решило ещё на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остаётся. В то же время мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции", – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно и хорошо и для Украины и для Альянса.

Кроме того Столтенберг заявил о важности проведения реформ в Украине и Грузии для вступления в НАТО. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессия России - это стратегический вызов для НАТО, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3163178
 
   
 Топ комментарии
 
Только не при зеле. Зелёные черти игнорируют саммит нато.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В кінці 2000-х москалі збирались в НАТО, просто вже забули.
 показать весь комментарий
 
Только не при зеле. Зелёные черти игнорируют саммит нато.
 показать весь комментарий
 
 
Все прально, очечко пуйлу перед 9 числом ннужно **************
 показать весь комментарий
 
 
Звісно. Ми вже вміємо воювати з нелюдями.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если перевести на человеческий, то Столтенберг сказал следующее - разглядеть время вступления Украины в НАТО сейчас не представляется возможным даже в телескоп!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть нет у нас ума и силы,
Но мы признали, наконец,
Что наша матушка - Россия,
Великий Путин - наш отец!
Манили нас чужие дали,
Где каждый третий - педофил.
"... ОН не простит нас", - мы шептали.
А он простил!
А он - ПРОСТИЛ!!!
Всё это так невероятно,
Что даже верится с трудом!
ПРОСТИЛ НАС ПУТИН! Так приятно
Теперь вернуться в Отчий Дом!
Мы 20 лет слонялись где-то,
Забыв, что дома ждёт родня.
Простил нас Путин! Мы же дети!
Он примет нас и даст ремня.
Мы не народом были, - стадом, -
Предать готовым всякий раз!
Травили мамку шоколадом,
Не забывая тырить газ.
Мы позабыли дисциплину
За 20 долгих, глупых лет.
Но вот стоим всей Украиной,
Готовые держать ответ.
Мы заслужили кнут исконный,
Ведь осознали лишь сейчас,
Что все свободы и законы
Дешевле, чем дешёвый газ.
И выйдет Путин к нам Небесный
И скажет всем, забывшим страх:
"Не на майданах ваше место,
Оно в забоях и цехах!"
Без Путина не будет толку!
(поверьте, братцы, старику)
Он даст нам рашпиль и спецовку,
И вновь приставит нас к станку!
И восстановим мы заводы!
Запустим снова ДнепроГЭС!!!
 показать весь комментарий
 
...и то хлеб..))...если сами не развалятся и политику свою трусливую не обновят...кацапа пи..дить нужно в любой точке мира как физически так и и особо экономически, пока это недоразумение на 1\7 части суши не развалится на куски Украина и Грузия будут членами НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1169 ...
 показать весь комментарий
 
А у нас и у них на Западе другого пути нет. Иначе сссрия-2.
 показать весь комментарий
 
Зараз ми зосереджені на тому, як ми можемо допомогти цим країнам рухатися в бік євроатлантичної інтеграції

Найкращою допомогою було б відкриття в Україні та Грузії військових баз НАТО, як це свого часу зробили в Косово... Після появи там бази Кемп-Бондстіл серби заткнулися і навіть пікнуть бояться!
 показать весь комментарий
 
 
А почему вы уверены, что это НАТО не хочет? Вы посмотрите какое прорашистское лобби у нас во власти: было и есть.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-LckKLQIZ24&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2o1TUkM61dPhaRf37I5V_227gAm9D6wli3GfiHpVQqmm0ABYLpAjzGwF4

"Сливной бачок" обиделся на высказывание о русском гербе:
Унитазы Всех Стран Объединяйтесь!!!
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, что Зебил не переживет это заявление...
А там и собираться в Париже и сдавать Украину будет уже некому...
 показать весь комментарий
 
 
Ну как гора с плеч! Дождались. Теперь как по маслу войдёт! Спасибо тебе Стол-тейбл-берг ты наш!
 показать весь комментарий
 
Да, с таким упадочным состоянием государства ,Украина вступит в НАТО...Лет через 50-100..."Дурень думкою багатiе"....
 показать весь комментарий
 
конечно будем! Это раньше мы никому не были интересны в своем дубке и касках а-ля привет 2я мировая. Сейчас люди с опытом зашампуривания свнсобакинцев очень всем нужны, особенно когда мы перевооружимся на 100%
 показать весь комментарий
 
Это всё только благодаря Ирке Геращенко и Порошенке - это они Пристайку поймали и в багажнике в ЛондОн отвезли!!!
Селенский, требуй ПДЧ, расписки и заложников! Требуй назвать точные сроки! И срочно вылетай в ЛондОн на саммит!!! Україна і Грузія будуть членами НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6108
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх