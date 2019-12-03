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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Денисова (538) Италия (946) Национальная гвардия (1289) Маркив (86)

 Омбудсмен Денисова посетила украинского нацгвардейца Маркива в итальянской колонии. ФОТО

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Маркив содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

"Мы подробно обсудили обстоятельства дела, по которому итальянский суд признал виновным гражданина Украины в убийстве итальянского журналиста. Подчеркиваю, что дело основывается на показаниях единственного свидетеля - французского журналиста, при этом, никаких экспертиз следствием проведено не было. Также, в официальных документах по делу итальянская сторона отмечает пребывания Виталия Маркива в составе парамилитарных структур. А на самом деле украинец был военнослужащим Национальной гвардии Украины", - написала Денисова.

Омбудсмен Денисова посетила украинского нацгвардейца Маркива в итальянской колонии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОП

"Отмечаю, что обвинительным приговором по делу Виталия Маркива Национальная гвардия Украины будет признана временным формированием, действия которого были незаконными, что в дальнейшем будет использоваться РФ. Поэтому можно утверждать, что дело нашего гражданина имеет политическое значение", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призвала государственные органы Украины определиться со статусом нашего гражданина Маркива, осужденного в Итальянской Республике.

Также смотрите: Живущие в Италии украинцы вступили в партию, помогающую защищать Маркива. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Омбудсмен Денисова посетила украинского нацгвардейца Маркива в итальянской колонии 02
Омбудсмен Денисова посетила украинского нацгвардейца Маркива в итальянской колонии 03

Источник: https://censor.net.ua/n3163175
 
   
 Топ комментарии
 
Офигительная работа - ноль ответственности, главное надо уметь делать умный портрет и бодро что то такое там рассказывать будто ты все время: переживаешь, помогаешь, интересуешься, озабочен, озадачен, обрастерян, образумлен, чуть не обосрался - так глубоко тя заботит что кого то там закрыли ни за что.
Главное шо сотни криминальных зэков из ОРДЛО вытянула - шо б мы делали без этих выносливых парней?
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График оплаченной служебной командировки УПЧ Денисовой в Италию с 02 по 09.12.2019:
- 02.12.19 (с 11.00 до 12.00) - посещение Виталия Маркива в итальянской тюрьме.
- 03.12.19 по 09 12.19 - другие вопросы....
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А это что, она с мужем и дочерью?...
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А вот и повод нашелся в Италию сгонять за шмотками перед НГ и Рождеством
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опередил!) Судя по фото новые ботиночки и пальтишко из итальянских бутиков, купленных на распродаже) Доця её тоже одета нормуль!
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Офигительная работа - ноль ответственности, главное надо уметь делать умный портрет и бодро что то такое там рассказывать будто ты все время: переживаешь, помогаешь, интересуешься, озабочен, озадачен, обрастерян, образумлен, чуть не обосрался - так глубоко тя заботит что кого то там закрыли ни за что.
Главное шо сотни криминальных зэков из ОРДЛО вытянула - шо б мы делали без этих выносливых парней?
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Разоделась во все брендовое , только в тюрьму в таком.
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Летом надо было ехать - тогда и на пляж можно было бы сгонять!
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Вот вам и независимое запрадное правосудие. На какких то косвенных уликах осудили украинского воина на пол-жизни. Ганьба этому продажному макаронному левосудию!
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График оплаченной служебной командировки УПЧ Денисовой в Италию с 02 по 09.12.2019:
- 02.12.19 (с 11.00 до 12.00) - посещение Виталия Маркива в итальянской тюрьме.
- 03.12.19 по 09 12.19 - другие вопросы....
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Посольство Украины в Риме.

Адрес: Via Guido d'Arezzo, 9, 00198 Roma RM, Италия

Телефон: +39 06 841 2630

Много работы, не справляются, билеты на "К-ал 95" продают.
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Это Европа. Придется ему отсидеть все 24 года.
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Стрснно как-то получается - из российской тюрьмы вытянуть человека проще, чем из союзнической Европы.
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