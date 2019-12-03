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 Политика Украины
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Все про:налоги (2725) Маркарова (96) военный сбор (3)

 Вопрос отмены военного сбора будет рассматриваться при разработке налоговой реформы, - Маркарова

Вопрос продления или отмена военного сбора будет рассматриваться при разработке комплексной налоговой реформы, анонсированной на весну 2020 года, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Отмена или продление военного сбора - это один из вопросов, который будет рассматриваться при подготовке комплексной налоговой реформы", – сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом министр отметила, что это один из налогов с простым администрированием и причины его введения остаются актуальными.

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"Наши расходы на оборону и безопасность остаются высокими - 3% и 5,4% от ВВП соответственно, поэтому причины введения налога до сих пор актуальны", – указала Маркарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3163173
 
 
 Топ комментарии
 
Не расшатывай шатер, клоунов стошнит.
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Вообще пора прекращать финансировать армию, сплошные голуби мира теперь летают, гадят на головы.
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У Маркаровой от военного сбора скоро морда треснет.
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Вообще пора прекращать финансировать армию, сплошные голуби мира теперь летают, гадят на головы.
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А что разве война с россией уже закончилась? раз вы собираетесь анулировать военный сбор?
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Военный сбор надо взимать со всех ордынцев въезжающих в Украину по любым делам. Особенно с артистов.Единоразовый и повыше. за каждый въезд.
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Освободившиеся финансы надо пустить на покупку презервативов зебилам, шоб это было последнее поколение долбо...бов.
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кастрировать и стерилизовать дешевле будет )))
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відмінити військовий збір і ввести збір на відновлення даунбасу та виплату пенсій сепарам! ну а шо хуже не буде!
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армия больше не нужна украине????
поздравляю замониковцы )))
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10🐐🐏🐓 всего-то на сайте, а как вы уже всех достали.
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