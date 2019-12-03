 Вопрос отмены военного сбора будет рассматриваться при разработке налоговой реформы, - Маркарова

"Отмена или продление военного сбора - это один из вопросов, который будет рассматриваться при подготовке комплексной налоговой реформы", – сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом министр отметила, что это один из налогов с простым администрированием и причины его введения остаются актуальными.

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"Наши расходы на оборону и безопасность остаются высокими - 3% и 5,4% от ВВП соответственно, поэтому причины введения налога до сих пор актуальны", – указала Маркарова.