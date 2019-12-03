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 Восемь граждан Украины пострадали в результате ДТП в Воронежской области РФ, - МИД

Восемь украинцев пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области РФ,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Украины Василий Кирилич.

"По информации консула Украины в РФ, 3 декабря 2019 года, из-за сложных погодных условий в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону. По сообщениям консула, в результате инцидента 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии", – сказал Кирилич.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области.

"Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ", - отметил Кирилич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163168
 
 
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8 шт для "вахты" маловато. Наверно клоуны, в Ростовский цирк на гастроли, дублеры К95.
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сподіваюсь - серед тих "граждан" українців не було
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Нехай щастить снова!!!

Ехайте, ехайте. И, чем больше, тем лучше. Но лучше там и оставайтесь.
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Запорожье - Ростов-на-Дону
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О какой войне вы говорите?
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Фу, мля....Ехали толчки и абосранные дырки кацапам мыть.... ну потому, что унитазы только в Европе...
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