 Восемь граждан Украины пострадали в результате ДТП в Воронежской области РФ, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Украины Василий Кирилич.

"По информации консула Украины в РФ, 3 декабря 2019 года, из-за сложных погодных условий в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону. По сообщениям консула, в результате инцидента 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии", – сказал Кирилич.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области.

"Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ", - отметил Кирилич.

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