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 Политика Украины, Общество
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Все про:Новый год (620) СБУ (14081) Бутусов Юрий (1930) Баканов Иван (87)

 Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации". ДОКУМЕНТ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов запретил сотрудникам СБУ проводить коллективные празднования Нового года "с целью недопущения дискредитации, а также для собственной безопасности..."

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в спецслужбе, с этим документом под роспись ознакомлены все сотрудники структурных подразделений СБУ по всей Украине.

Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год с целью недопущения дискредитации 01

"с целью недопущения дискредитациии, а также для собственной безопасности ... руководителям подразделений запретить проведение праздничных заведений ... вне места постоянной дислокации ... УВБ (Управлению внутренней безопасности) обеспечить контроль за выполнением этого указания. О случаях нарушения докладывать заместителям председателя СБУ", - говорится в тексте документа.

"То есть офицерам, которым доверены высшие государственные секреты, допуски к гостайне, руководство СБУ не доверяет вместе бухать на Новый год, а то вдруг они этим дискредитируют спецслужбу. Простите, а с какой стати, люди, которые живут и работают плечом к плечу, не имеют права вместе праздновать в свое свободное время?", - написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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По словам журналиста, все, кто готовил на подпись этот документ - должны пройти проверку на полиграфе, не являются ли они вражескими агентами, нацеленными на деморализацию СБУ, и если они не агенты, то надо направить их на проверку у психиатра на предмет адекватности.

"Прочитав этот приказ, я понял, главная инспекция СБУ, оказывается, озабочена как сотрудники будут праздновать на протяжении полутора месяцев - декабрь - январь, и занимается такой хренью. Председатель подписывает этот приказ, над которым будут смеяться поколения сбушников. Внутренняя безопасность будет контролировать. Зампреды будут получать доклады", - пишет Бутусов.

"Уважаемый Иван Баканов, приказы, которые нельзя отдавать коллективу "95-го квартала", не стоит отдавать и коллективу СБУ. Надеюсь, это позорное решение будет немедленно отменено, а всех, кто вам такую галиматью подсунул на подпись и согласовал, надо вышвырнуть пинком за дверь. Ну или давайте идти до конца - запретим в СБУ не только Новый год, но и майские праздники. Из этого приказа выйдет отличный эстрадный номер "95-го квартала" - будет очень смешно, без всяких сомнений", - подытожил Бутусов.

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Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год с целью недопущения дискредитации 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163166
 
 
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Пить только дома, в одиночку, и под одеялом.
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и закусывать варенными огурцами, а не соленными. чтоб никто не услышал хруста!
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Опасается, что напьются и будут ругать Зе.
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Опять трєвожний інсайд от Лайзи Бахуццкой?
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Понимало бы оно хоть что-то в СБУ. Очередной клоун.
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Оце правильно...
Нагадало, як нам при совєтах, Різдво забороняли святкувати...
От ми цих москалів новим годом б'єм.

Молодець...
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Текст "указу" цього чорта якось по зебільному написаний 😕
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Когда в стране война, почти каждый день гибнут наши военные, какое может быть празднование вообще.
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Боится, что нынешние работники СБУ переплюнут клоунов из "К-ал 95" ?
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а сам вже намилився до каломийського на святкування
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чем дальше в лес - тем толше партизаны))))
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Вони й поодинці можуть ой-як "дискредитувати" (Стара Школа!)
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На корпоративы я не хожу. Боюсь узнать про коллег что-нибудь неожиданное или показать им что-нибудь неожиданное. И отправляясь на новогодний корпоратив, всегда помните что вам с этими людьми еще работать.
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колективні п'янки на роботі, особливо в силових структурах явище дуже погане.
але порохоботам пох країна,іх скрепи тривожать .і свята віра в те, що не бздить потрошенком -- не кошерне
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Чим відрізняється п"яний професіонал від тверезого дибіла?
Тим, що професіонал завтра тверезим буде. Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 6361
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Ну да...
4-й час корпоратива СБУ.
- Петя, у меня в стакане плавает маленький зеленый чертик!
- Срочно звони по поводу этого черта Баканову!
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А это что означает?

"... с целью недопущения дискредитациии, а также для собственной безопасности ... руководителям подразделений запретить проведение праздничных заведений ... вне места постоянной дислокации ...
УВБ (Управлению внутренней безопасности) обеспечить контроль за выполнением этого указания. О случаях нарушения докладывать заместителям председателя СБУ", - говорится в тексте документа."

Источник: https://censor.net.ua/n3163166
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Воно-то канєшно не можна. Бо сидять собі, бухають і обговорюють з чим вигідніше боротись: бабульки, генделики, проститутки, лохолоти, наркота або контрабанда. А там справді треш, якщо підслухать.
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Чем Украина отличается от ссср ? В ссср было большой праздник Новый год, и в Украине то самое ! Почему у христиан Новый год на 21 мести , и они делают гуляние на работе не по поводу нового года, а Рождество Христово?
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Тобто за логікою виходить, що в СБУ такі страшенні розбещені кадри, така монструозна компанія алкоголіків та розпусників, що їм не можна навіть дозволяти щось святкувати - бо таке! ТАКЕ!!! влаштують! - ой мамо, що буде! це ж всім оргіям оргія!!!
Оце так ЛІЛ!
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Оргії зі спецзасобами - це вже через край! Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 6452
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Пан Бутусов, вам лишь бы пузыри попускать. Судя по всему, писать больше не о чем. Если бы им не запретили, вы бы написали разгромную статью, о том, как СБУ гуляет в то время, когда в стране идет война и гибнут люди. В общем"баба яга против!"
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Ви так кажете наче працюєте в СБУ. Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 1547
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Говорят,что все сбушники, когда видят Бакланова,ржут до потери пульса. Интересно какую кликуху они ему дали?😁
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Тут в принципе неправильная постановка вопроса, нельзя запрещать людям праздник праздновать, пускай даже избушникам, та даже и мусорам (прости господи).
А вот с целью недопущения дискредитации - нужно им на праздниках запретить употреблять спиртные напитки, амфетамины, опиаты, галлюциногены и канабис, контроль возложить на УВБ.
И пусть себе веселятся на здоровье.
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