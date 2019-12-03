 Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации". ДОКУМЕНТ

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в спецслужбе, с этим документом под роспись ознакомлены все сотрудники структурных подразделений СБУ по всей Украине.
"с целью недопущения дискредитациии, а также для собственной безопасности ... руководителям подразделений запретить проведение праздничных заведений ... вне места постоянной дислокации ... УВБ (Управлению внутренней безопасности) обеспечить контроль за выполнением этого указания. О случаях нарушения докладывать заместителям председателя СБУ", - говорится в тексте документа.
"То есть офицерам, которым доверены высшие государственные секреты, допуски к гостайне, руководство СБУ не доверяет вместе бухать на Новый год, а то вдруг они этим дискредитируют спецслужбу. Простите, а с какой стати, люди, которые живут и работают плечом к плечу, не имеют права вместе праздновать в свое свободное время?", - написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По словам журналиста, все, кто готовил на подпись этот документ - должны пройти проверку на полиграфе, не являются ли они вражескими агентами, нацеленными на деморализацию СБУ, и если они не агенты, то надо направить их на проверку у психиатра на предмет адекватности.
"Прочитав этот приказ, я понял, главная инспекция СБУ, оказывается, озабочена как сотрудники будут праздновать на протяжении полутора месяцев - декабрь - январь, и занимается такой хренью. Председатель подписывает этот приказ, над которым будут смеяться поколения сбушников. Внутренняя безопасность будет контролировать. Зампреды будут получать доклады", - пишет Бутусов.
"Уважаемый Иван Баканов, приказы, которые нельзя отдавать коллективу "95-го квартала", не стоит отдавать и коллективу СБУ. Надеюсь, это позорное решение будет немедленно отменено, а всех, кто вам такую галиматью подсунул на подпись и согласовал, надо вышвырнуть пинком за дверь. Ну или давайте идти до конца - запретим в СБУ не только Новый год, но и майские праздники. Из этого приказа выйдет отличный эстрадный номер "95-го квартала" - будет очень смешно, без всяких сомнений", - подытожил Бутусов.
Нагадало, як нам при совєтах, Різдво забороняли святкувати...
От ми цих москалів новим годом б'єм.
Молодець...
але порохоботам пох країна,іх скрепи тривожать .і свята віра в те, що не бздить потрошенком -- не кошерне
Тим, що професіонал завтра тверезим буде.
4-й час корпоратива СБУ.
- Петя, у меня в стакане плавает маленький зеленый чертик!
- Срочно звони по поводу этого черта Баканову!
"... с целью недопущения дискредитациии, а также для собственной безопасности ... руководителям подразделений запретить проведение праздничных заведений ... вне места постоянной дислокации ...
УВБ (Управлению внутренней безопасности) обеспечить контроль за выполнением этого указания. О случаях нарушения докладывать заместителям председателя СБУ", - говорится в тексте документа."
Источник: https://censor.net.ua/n3163166
Оце так ЛІЛ!
А вот с целью недопущения дискредитации - нужно им на праздниках запретить употреблять спиртные напитки, амфетамины, опиаты, галлюциногены и канабис, контроль возложить на УВБ.
И пусть себе веселятся на здоровье.