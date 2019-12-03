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 Политика Украины
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Все про:Госгеокадастр (102) Башлык (1)

 Гончарук представил коллективу Госгеокадастра нового руководителя Башлыка

Новым председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) выбрали Дениса Башлыка. Он победил на конкурсе, который правительство объявило на эту должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам представления Башлыка в Госгеокадастре.

"Сегодня мы здесь, чтобы коренным образом изменить отношение людей к сфере земельных отношений, в частности в Держгеокадастру как органа, предоставляющего административные услуги", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В правительстве поручили новому руководителю Держгеокадастру провести "тотальную проверку" в службе и освободить людей, "с которыми ассоциируется коррупция в Держгеокадастри".

Денис Башлык возглавлял Департамент международного сотрудничества и рынка земель в Держгеокадастри. Является инициатором успешных масштабных международных проектов со Всемирным банком, USAID, Kartverket. Соавтор ряда инновационных инициатив в сфере рынка земель, в частности по созданию системы мониторинга земельных отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3163164
 
 
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Башлик - це часом не поганяло від слова "башляти"? Це справді прізвище, чи людина баналбюьно забашл, ла за посаду? Бо про конкурс чути не було.
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Ніт, це така чучмєкська шапка-каптур, прадєдушка будьоновки.
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Я прочел Шашлык - подумал, какая все-таки хорошая хвамилия..
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Закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність «Міжнародні відносини».
Кар'єра:
2013-2015 рр. - помічник депутата Верховної Ради України.
2016-2017 рр. - Головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру у Луганскій області.
З 2017 р. - директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку

копать -колотить опять историк. Гончарук представил коллективу Госгеокадастра нового руководителя Башлыка - Цензор.НЕТ 3965
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Посмотрим по сколько у него девки по вызову...
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Сейчас попрёт вверх бизнес бабушки, тёщи и десятилетнего ребёнка.
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Нефедов опять там чего-то куда-то перенес. Наверное новую таможню на новую дату. Развлекается пацан.
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В правительстве поручили новому руководителю Держгеокадастру провести "тотальную проверку" в службеИсточник: https://censor.net.ua/n3163164
Ви тільки дали доручення призначеній особі провести перевірку такого масиву інформації як Кадастр і вже хочете продавати Землю? І хто ви після цього? Мілованов правильно сказав.
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