 Гончарук представил коллективу Госгеокадастра нового руководителя Башлыка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам представления Башлыка в Госгеокадастре.
"Сегодня мы здесь, чтобы коренным образом изменить отношение людей к сфере земельных отношений, в частности в Держгеокадастру как органа, предоставляющего административные услуги", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
В правительстве поручили новому руководителю Держгеокадастру провести "тотальную проверку" в службе и освободить людей, "с которыми ассоциируется коррупция в Держгеокадастри".
Денис Башлык возглавлял Департамент международного сотрудничества и рынка земель в Держгеокадастри. Является инициатором успешных масштабных международных проектов со Всемирным банком, USAID, Kartverket. Соавтор ряда инновационных инициатив в сфере рынка земель, в частности по созданию системы мониторинга земельных отношений.
Кар'єра:
2013-2015 рр. - помічник депутата Верховної Ради України.
2016-2017 рр. - Головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру у Луганскій області.
З 2017 р. - директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку
копать -колотить опять историк.
Ви тільки дали доручення призначеній особі провести перевірку такого масиву інформації як Кадастр і вже хочете продавати Землю? І хто ви після цього? Мілованов правильно сказав.