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 Экономика
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Все про:акциз (301) алкоголь (1521) Верланов Сергей (19)

 План по "алкогольному" акцизу выполнен на 100%, как и обещали Президенту, - Верланов

Налоговая выполнила план акцизного налога с ликероводочной продукции на 100%, как было обещано Президенту Украины председателем ГНС Сергеем Верлановым раньше.

Об этом сообщает сайт Государственной налоговой службы. Как говорится в сообщении, в августе-ноябре в Государственный бюджет Украины перечислено 2 342,1  грн акцизного налога с ликероводочной продукции (ЛВП), что на 48,6 млн грн, или на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.


Также сообщается, что в ноябре индикативные показатели поступлений от акцизного налога с ЛВП выполнены на 102,2%. Вообще в бюджет уплачено 813,4 млн грн, или на 277,1 грн (+ 51,7%) больше, чем в ноябре прошлого года.
В ГНС сообщили, что такого результата они достигли благодаря повышению эффективности администрирования и усилению борьбы с теневым оборотом алкоголя.

В частности, внедрение системы электронного администрирования спирта, а также ежесуточный мониторинг показателей расходомеров-счетчиков объемов производимого спирта предоставили налоговой службе возможность контролировать его движение от места производства к потребителям (в частности, ликероводочной отрасли).


"Новая налоговая служба уже начала работать таким образом, чтобы теневой рынок табака и алкоголя не чувствовал себя свободно. В начале месяца я лично пообещал Президенту, что план по "алкогольному" акцизу будет выполнен, и сдержал слово. Детенизация оборота алкоголя продолжается. Следующий шаг - введение электронной акцизной марки, что позволит повысить контроль за оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов", - отметил Сергей Верланов.


Напомним, что 1 ноября в Тернополе состоялось рабочее совещание по вопросам развития спиртовой отрасли при участии Президента Украины Владимира Зеленского и Председателя ГНС Сергея Верланова. Глава ГНС ​​проинформировал о мерах Государственной налоговой службы по детенизации алкогольного рынка, а также заверил, что результатом этой работы должно стать обеспечение полноты поступлений акцизного налога в государственный бюджет.

Источник: https://censor.net.ua/n3163162
 
 
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всё, я спокоен, теперь заживём.....интересно какие новости следующие у сн будут?
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вариант - цены повысили, бухать больше стали не рассматривается?...
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следующие новости будут по ГСМ... потом - по ФОПам... там и таможня подтянется, подняв индикативы... цены ни разу не повысятся...
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получается с водовкой контак налажен на 102% осталось табачок дожать до тех же показателей. там и до клея рукой подать
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Доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.
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Опять 25, он подчиняется Кабмину через министерство финансов. То янык задачи по сборам ставил, потом порох не давал почтальонов увольнять, теперь снова президент принимает отчеты за то, о чем ему не должны докладывать. Выполняйте уже свою работу, ребята, посмотрите в обязанности, много нового там найдете. У нас президент занимается тарифами и зарплатами, обороной жирная сивоха, а главный следователь нефтью коломойского, бардак
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тут мощно потребитель подсобил - для поддержания нервной системы без допинга никак План з "алкогольного" акцизу виконано на 100%, як і обіцяли Президенту, - Верланов - Цензор.НЕТ 4260
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Главное, что это вещает тип, задекларировавший наличными 200 тыс.у.е. !!!
С ФОПами разобрался теперь пошёл косить бабло на спирте, потом табачке и ГСМ....
П.С. Половина розничных лицензий в
Житомирской области выданы незаконно - СБУ



http://enkorr.com.ua/a/news/Polovina_roznichnih_litsenziy_v_Zhitomirskoy_oblasti_vidani_nezakonno_-_SBU/239170
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