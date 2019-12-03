 Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен и пригласил ее посетить Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поздравил руководителя Еврокомиссии с началом работы нового состава ЕК и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов.

"Надеюсь, что при вашем лидерстве ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", - отметил он.

Зеленский заверил Президента Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса государства и проинформировал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Лидеры согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина - ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленным безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале следующего года.

Урсула фон дер Ляен подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать нашу страну в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский рассказал о ходе подготовки к встрече лидеров в нормандском формате.

Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заверила, что Европейский Союз будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", - отметила она.

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