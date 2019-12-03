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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3836) инвалиды (289) указ (382) инвалидность (14)

 Зеленский подписал закон об улучшении доступа людей с инвалидностью к медицине и образованию

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день людей с инвалидностью подписал указ "О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства подписал документ в ходе встречи с представителями гражданского общества, которые занимаются правами лиц с инвалидностью. Встреча состоялась в Офисе Президента.

По словам Зеленского, это первый документ, полностью посвященный вопросам людей с инвалидностью.

"Он касается социальной защиты людей с инвалидностью, улучшения их доступа к медицине, образованию, труду, к объектам физического окружения. Но самое главное, что мы видим каждый день, где этого не происходит, - к транспортной инфраструктуре", - отметил глава государства.

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По его словам, важно, чтобы подписанный указ действительно работал, особенно в части доступности инфраструктурных объектов, учреждений, транспорта.

Зеленский рассказал, что сегодня власть пытается менять законодательство быстро.

"Я считаю, что все, что сейчас в целом принимается такими быстрыми темпами, должно учитывать потребности людей с инвалидностью. И это правильно, потому что все мы равны. Поэтому я готов прислушиваться к вам как непосредственно, так и через моего уполномоченного", - подчеркнул он.

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Зеленский также напомнил, что вскоре исполняется 10 лет с тех пор, как Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью и приняла на себя обязательство обеспечивать полноценную жизнь людей с инвалидностью во всех сферах.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, актуальных для людей с инвалидностью, в том числе вопросы доступности учреждений здравоохранения. Представители гражданского общества обратили внимание президента на необходимость обустройства и обеспечения доступности больниц и других медицинских учреждений при реализации реформы здравоохранения.

Также участники встречи отметили, что военнослужащие, которые имеют третью группу инвалидности, лишены возможности лечиться в учреждениях Министерства обороны. Кроме того, был сделан акцент на необходимости государственной программы по эндопротезированию суставов, глаз, обеспечению слуховыми аппаратами, обеспечению лечения онкобольных участников боевых действий.

Владимир Зеленский согласился с необходимостью решения поднятых вопросов и пообещал способствовать этому.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163152
 
 
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Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины. Об этом сообщила во вторник украинская компания в Facebook.
"3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года" ,- сказано в сообщении.
Документ был подписан директором "Укртранснефти" Николаем Гавриленко и вице-президентом "Транснефти" Сергеем Андроновым в рамках международной конференции "Энергетика в XXI веке" в Загребе (Хорватия). Во время встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в "Укртранснафте".
"Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что базовые принципы сотрудничества между компаниями остаются без изменений, в том числе такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.
В сообщении также подчеркивается, что заключение допсоглашения "гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе", создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов объемами нефти в направлении стран Европы.
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уже добре, що президент помітив і цю категорію людей, які є членами суспільства, це вам не гей паради приймати, як було досі
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