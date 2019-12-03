 Зеленский подписал закон об улучшении доступа людей с инвалидностью к медицине и образованию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства подписал документ в ходе встречи с представителями гражданского общества, которые занимаются правами лиц с инвалидностью. Встреча состоялась в Офисе Президента.

По словам Зеленского, это первый документ, полностью посвященный вопросам людей с инвалидностью.

"Он касается социальной защиты людей с инвалидностью, улучшения их доступа к медицине, образованию, труду, к объектам физического окружения. Но самое главное, что мы видим каждый день, где этого не происходит, - к транспортной инфраструктуре", - отметил глава государства.

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По его словам, важно, чтобы подписанный указ действительно работал, особенно в части доступности инфраструктурных объектов, учреждений, транспорта.

Зеленский рассказал, что сегодня власть пытается менять законодательство быстро.

"Я считаю, что все, что сейчас в целом принимается такими быстрыми темпами, должно учитывать потребности людей с инвалидностью. И это правильно, потому что все мы равны. Поэтому я готов прислушиваться к вам как непосредственно, так и через моего уполномоченного", - подчеркнул он.

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Зеленский также напомнил, что вскоре исполняется 10 лет с тех пор, как Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью и приняла на себя обязательство обеспечивать полноценную жизнь людей с инвалидностью во всех сферах.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, актуальных для людей с инвалидностью, в том числе вопросы доступности учреждений здравоохранения. Представители гражданского общества обратили внимание президента на необходимость обустройства и обеспечения доступности больниц и других медицинских учреждений при реализации реформы здравоохранения.

Также участники встречи отметили, что военнослужащие, которые имеют третью группу инвалидности, лишены возможности лечиться в учреждениях Министерства обороны. Кроме того, был сделан акцент на необходимости государственной программы по эндопротезированию суставов, глаз, обеспечению слуховыми аппаратами, обеспечению лечения онкобольных участников боевых действий.

Владимир Зеленский согласился с необходимостью решения поднятых вопросов и пообещал способствовать этому.

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