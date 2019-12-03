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Все про:Нацполиция (10496) Харьков (4507) Оппозиционная платформа - За життя (18)

 Неизвестные прикрепили учебную гранату к дверям офиса ОПЗЖ в Харькове, - Нацполиция

Граната, которую сотрудники офиса областной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) в Харькове нашли утром во вторник прикрепленной ко входу в офис, оказалась учебной.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По указанному... адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. На месте полицейские обнаружили учебную гранату со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней. Вещественные доказательства изъяты", - отмечается в сообщении. 

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. В настоящее время решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, неизвестные облили офис ОПЗЖ в Харькове красной краской и прикрепили ко входу гранату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3163149
 
   
 Топ комментарии
 
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На фото, вообще-то, боевая, наступательная, РГД-5. (если только это - не сувенирный муляж, выкрашенный в защитный цвет, что ЗАПРЕЩЕНО к производству в мире). Учебная (практическая), выкрашивается в чёрный цвет...
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Добрые у нас люди,Василий, мягкие, сердечные... Оттого и граната учебная.
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ой намаемся мы еще с этими... добрыми...с учебными гранатами ))))
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Все верно. Вешаются учебные до выработки у объекта устойчивой привычки со смехом срывать гранату и совать ее в сумку. После этого вешается боевая. Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8618
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"зажопов", як і інших ригів усіх різновидів, треба було утілізувати ще у 14-му.
Це - зрадники, п'ята колона ********** в Україні.
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И где ты такую "бабушку" разыскал? ПОМЗ-2 с вооружения снята лет сорок назад, если не больше...
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тут дело не в бабушке, а в варианте установки. для двойной двери в самый раз.
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На фото, вообще-то, боевая, наступательная, РГД-5. (если только это - не сувенирный муляж, выкрашенный в защитный цвет, что ЗАПРЕЩЕНО к производству в мире). Учебная (практическая), выкрашивается в чёрный цвет...
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Не завжди. Певні учбові ********** також мають зелений колір, проте у найменуванні є літера І (інертний).
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Конкретно, какие? Ты "в курсе", что в армии традиционна не только маркировка боеприпасов, но и окраска? В бою нет времени читать маркировку, там "на автомате" работают... Буду я во время боя рассматривать, какая маркировка на вскрытом "цинке" с патронами... Я на головку патрона буду смотреть... То же самое и с гранатами...
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так может что у редакции было...то и вывесили
(навряд ли это с места преступления...)
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Самопіар такий самопіар. Все це на фоні заяв зливних бачків рашапропу про розгул націоналістів в Україні. Здається мені, події останніх днів- це підготовка ***** до Нормандського саміту руками корисних ідіотів та провокаторів.
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Не все сразу, пацаны разогреваются, и до боевой дойдет.
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Гнида зі справкою на колясці? Так то свої.
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Які гуманні люди. А могли б і в опу колабораціоніста засунути.
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250 За! Верховна Рада вигнала з посади директора ДБР Трубу та його заступників
Верховна Рада проголосувала у другому читанні за президентський законопроект, що передбачає дочасне припинення повноважень голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
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так будет Портнов, чего радуетесь порохоботы? Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1618
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сам повішав, сам виявив, сам зателефонував. як така версія?
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Шо за детский сад, надо МОН-50 цеплять.
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Сами себя хотели зять на испуг, а потом поднять вой о притеснении оппозиции (русскоговорящих). Старый трюк регионалов всегда имеет право на жизнь
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Сегодня около 13.00 ехал по окружной, на всех выездах из Харькова полиция. Операция перехват, интересно по какому поводу? Не поводу же гранаты или овечки с распоротым животом на Маяковского.
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Почему учебная Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4848? Вадик Рабинович развлекается Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8672.
Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2912
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"Детский сад"... Я не сапёр, однако, мне известны с десяток способов минирования, намного более эффективных... (любопытные "гуляют" в известном направлении - веры никому нет). А это - "пиар", "понты для приезжих", "три скелета Александра Македонского", из известного анекдота...
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Гуманисты, мля! Шо МОНки не нашлось?( Не учебной)
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