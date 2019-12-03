 Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Провокационные сообщения и призывы мужчина размещал на тематической странице одного из антиукраинских сообществ. Агитатор призвал к изменению конституционного строя и территориального устройства Украины. Лингвистическая экспертиза доказала, что распространяемые злоумышленником материалы имеют сепаратистский характер.

Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.

Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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