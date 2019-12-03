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 Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одессита, который через запрещенные российские социальные сети распространял деструктивные материалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Провокационные сообщения и призывы мужчина размещал на тематической странице одного из антиукраинских сообществ. Агитатор призвал к изменению конституционного строя и территориального устройства Украины. Лингвистическая экспертиза доказала, что распространяемые злоумышленником материалы имеют сепаратистский характер.

Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.

Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163146
 
   
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Донос в СБУ

Стефанчук хочет 350 раз изменить конституционный строй...
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Там Федына, Звиробий и остальной ПЕС уже кудахтают в стиле:
"Садят патриотов за репосты! Полицейская держава! Сталинские времена! 30-ые вернулись! "
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Висловлюємо подяку за доданий список інтернет-провокаторів 😎
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поки що гавкаєш лише ти, кацапсино Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4644
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Молодці , що затримали рашистського провокатора . Але тут ще шість таких же чортів є
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називати президента Нелохом ,бути проти відведення війська з української території та продажу землі під час війни -це антиукраїнська діяльність?
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Тупо спалився черговий кацапський інтернет-провокатор 😃
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