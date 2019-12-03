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Все про:валюта (3020) доллар (1519) курс (2056) Милованов Тимофей (95)

 "Курс доллара сейчас 24 гривни, и это новая реальность", - Милованов

Курс доллара на уровне 24 гривен - это новая реальность для Украины, где сложнее становится экспортерам, а импортерам и гражданам лучше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге о реформировании сферы занятости населения заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Курс доллара сейчас 24 гривни, и это новая реальность. Есть определенные факторы, почему так происходит", - сказал он.

По словам министра, курс может усиливаться от притока инвестиций или из-за покупки ценных бумаг, которых сейчас очень много покупается.

"Работаем над тем, чтобы рынок был сбалансирован. Экспортерам стало сложнее, импортерам и гражданам стало лучше, поскольку снижается инфляция. Мы ожидаем, что к концу года она будет на уровне 6-6,5 процентов", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк отменил лимит на покупку валюты

Национальный банк Украины на вторник, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,96 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Официальный курс гривни к евро на 3 декабря установлен на уровне 26,41 грн/евро. Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,94/23,96 грн/долл., к евро - на уровне 26,43/26,45 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.

Источник: https://censor.net.ua/n3163145
 
 
 Топ комментарии
 
Все-таки реальность основанная на притоке спекулятивного капитала, а не росте экономики -- это не совсем реальность.
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Гомадянам теж стає гірше, зарплату не можуть отримати бо у роботодавців-експортерів немає грошей. А у тих чиї роботодавці завязані на внутрішній ринок теж немає грошей, бо скорочуються обсяги торгівлі через те, що експортери не можуть заплатити зарплати і скорочують персонал.
Все взаємоповязане, просто у Трускавці зє!білам про це ні хто не розповів.
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В мене 32 р. трудового стажу, правда взятки так і не навчився брати, і цих підар.сів зелених не переварюю, і від мобілізації не косив. ****, видно краще мені при цих малоросах не буде.
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Если ты уже взрослый - то почти никак. Совесть купируется в детско-подростковом возрасте. Если тебе "не повезло" достичь зрелости и сохранить базовые ориентиры порядочности, то шансов прорваться к корыту почти нет. И стать "одним з тих громадян" ,соответственно, тоже.
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А ціни?! Ціни, пілять, по якому курсу? Ціни, тарифи, пенсії, зарплати? Як ви вже задовбали своїми ігрищами з тими курсами. Та пофік курс долара, ціни в магазинах гривневі, чи той мудак того не знає?
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І шо з того Мілонов???Газ в доларах подорожчав раз,нафта 60-62 тримається вже скільки часу а бензин не падає в ціні,ціни на продукти зростають,кулі мені з курсу 24.Курва коли долар росте всі кричать що ціни треба піднімати ну ви ж розумієте то курс,а коли падає ніхто про зниження навіть не заїкається бо особливо нафтотрейдерам зараз акуїтельно як ніколи, доларів стали заробляти більше,причому в сусідній польщі злотий трохи девальвував до долара,то в мене питання а шо у нас економіка сильніша за польску???Чи потім долар злетить до 30?
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инвесторы косяком стоят,хотят у нас деньги свои закопать на поле чудес "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов - Цензор.НЕТ 1957
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Многие визжали, что бакс будет по 80. Судя по динамике - копеек.
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Объясню трошечки , почему не успеет любая из властей начать свою каденцию , так сразу курс резко толи падает , толи растёт ...
Elementary , Watson :
Как чувак писавший проги по "stock arbitrary" , дающему зарабатывать даже на случайных и мелких скачках курса securities мане не трудно представить , как может заработать известный заранее власти либо курс медведей , либо курс быков ...
Власть всегда знает , что делать , чтобы ситуативно сыграть на повышения или на понижение и трюк лишь состоит в том, чтобы либо вовремя сбросить акции , либо вовремя скупить !

А дурачки думают, что о чудо -- курс упал и Милованов гэний ... Угу .
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Цены то не падают. В чем легче гражданам? А импортерам - да. Но у нас экспортная экономика. Так что, в итоге - радости мало.
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це розказує чувак, який признався що ні§§я не розуміє в економіці?
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Все страны стремятся удешевить свою валюту, чтобы стимулировать экспорт, а тут??
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Даааа? "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов - Цензор.НЕТ 7587 А не думали ли они чтобы увеличить экспорт своей продукции путем модернизации своих технологии которые увеличивают производительность труда. А то получается гривна падает экспортеры богатеют ВВП ростет. Я считаю это за экономическую политику
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гніда , "аграрный" сверхдержавец ...точніше соєво-ріпаковий маХнат ...а ще точніше соресовська шлюха
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