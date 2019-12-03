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 Политика Украины
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Все про:ВР (24068) Арахамия (164)

 Рада будет работать больше времени каждый день, чтобы не вводить дополнительную пленарную неделю, - Арахамия

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что парламент сегодня проголосовал за продление рабочего дня, поскольку не хотят вводить дополнительную пленарную неделю.

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы не вводить дополнительную пленарную неделю, мы решили, что будем работать больше времени каждый день для того, чтобы всю повестку дня вычерпывать, и чтобы у нас долги не накапливались и не пошли в новый год. Мы, возможно, проголосуем за один или два дня на следующей неделе еще поработать в пленарном режиме, но мы не хотим еще одну неделю делать пленарной. Потому что люди хотят поработать перед новым годом по округам, и мы не хотим их лишать этой возможности", - сказал Арахамия.

Читайте также: Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня

Источник: https://censor.net.ua/n3163137
 
 
 Топ комментарии
 
Измором берут Княжицкого и Иру Геращенко.Они так подготовились свои безглузди 3000 поправок защищать.Пойдут спать ,а все их поправки отвергнут ввиду отсутствия.Чего легче.Слуги народа могут при принятии их поправок позволить себе поспать.А вот княжицкий и ира не могут.Арахамия - Иезуит.
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Можете вообще не работать. Если создадите нормальные условия для страны.
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Рада и раньше не особо перетруждалась . И раньше не была главным центром принятия решений . Разве что был тормозом для особо дебилых хотелок преза и правительства .
На сегодня и этой функции нет , бо среди "слух урода" нет чукчей-читателей , одне чукчи-писатели ... а точнее кнопкопродавливатели ... Т.е. такие себе собачки дока Павлова !
Мозгов явно не хватает читать , что им приносит в клювике Богда и Ко...
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Измором берут Княжицкого и Иру Геращенко.Они так подготовились свои безглузди 3000 поправок защищать.Пойдут спать ,а все их поправки отвергнут ввиду отсутствия.Чего легче.Слуги народа могут при принятии их поправок позволить себе поспать.А вот княжицкий и ира не могут.Арахамия - Иезуит.
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Не, просто идут рождественнские и новогодние каникулы, моря ждут, заграницы разные, какая там дополнительная неделя работы еще?
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Думают что перед смертью время бежит быстрее?
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аки рабы на плантации... ненормированный рабочий день ( а какое то п*дло молоко бесплатно за вредность отменило)))))
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Правительство и депутаты - якобы слуги народа и пашут, как рабы на галерах… Но где это видано, чтобы слуги и рабы были богаты при нищих «хозяевах»…
🤔
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"Поработать по округам перед новым годом" - это читай "слинять на курорты на новогодние праздники"
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"люди хотят поработать перед новым годом по округам, и мы не хотим их лишать этой возможности", - сказал Арахамия." в смысле по зарубежным округам с лыжными палками и купальниками
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Разговор между депутатами: - Вы почему не были на вчерашнем заседании, коллега?
- Вчера я решил выспаться дома..
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Арахамія, не тримай людей за дурнів. Ви просто хочете нормально відтягнутись на НР, а округи ваші - десь під пальмами. Містер очевидність.
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а 300 поправок?-легко,а 3000 поправок?только с перерывом на обед!
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шо там принимают эти мыши в раде?кто знает?
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Мы будем бродить по пустыне не 40 лет
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.

После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.
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Арахамия- уточни у Ярёменко: проститутки в овертайм стОят вдвое больше. Так что не продешевите всей "фракцией" перед Беней.
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Чтобы принимать законы в турбо-режиме нужно на трибуне установить беговую дорожку как у Зебила.
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Когда вы уже надрочитесь, зеленые дегенераты
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