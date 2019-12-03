 Личная встреча Зеленского и Путина в рамках "нормандского формата" необходима, - Арахамия

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента.

Отвечая на вопрос журналистов, должен ли Зеленский встретиться "лицом к лицу" с Путиным, он сказал: "Я считаю, что да".

По словам Арахамии, Зеленский будет готовится к встрече еще целую неделю.

"Президент готов к этому (встрече. - Ред.), он будет готовиться всю неделю к этому. Думаю, он очень-очень сильно подготовлен", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже соберутся руководители стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

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