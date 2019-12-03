 Рада приняла новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
За соответствующий закон № 0963 проголосовало в целом и во втором чтении законопроект 350 народных депутатов.
Народные депутаты дополнили ст. 19 закона нормами, согласно которым лица, которые передвигаются в колесных креслах, имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода.
Они также имеют право двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.
В законопроекте отмечается, что лица, которые передвигаются в колесных креслах со скоростью пешеходов по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам имеют право на первоочередное пересечение проезжей части дороги по пешеходным переходам.
Лица, которые передвигаются в колесных креслах по краю проезжей части дороги, улицы или обочине, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот позволяются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи между ними.
Во время движения они должны выполнять правила дорожного движения, касающиеся обязанностей велосипедистов.
В законопроект также отмечаются, что кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочины – внешними световыми приборами.
Там хотіли додати поправку про розмір підборів взуття для учасників руху в інвалідних візках Але все минулося. Дозволяється навіть в "********* "
по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода.
Они также имеют право двигаться по краю
проезжей части дороги, улицы или по обочине
Ну наконец-то. А то по воздуху двигаться в коляске было трудно.
Наверное по тротуарам километров под сто в час катались..и по левому крайнему ряду...на магистралях...