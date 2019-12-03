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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24068) инвалиды (289)

 Рада приняла новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах

Верховная Рада внесла изменения в закон Украины "О дорожном движении", касающиеся организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются в колесных креслах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За соответствующий закон № 0963 проголосовало в целом и во втором чтении законопроект 350 народных депутатов.

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Народные депутаты дополнили ст. 19 закона нормами, согласно которым лица, которые передвигаются в колесных креслах, имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода.

Они также имеют право двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

В законопроекте отмечается, что лица, которые передвигаются в колесных креслах со скоростью пешеходов по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам имеют право на первоочередное пересечение проезжей части дороги по пешеходным переходам.

Лица, которые передвигаются в колесных креслах по краю проезжей части дороги, улицы или обочине, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот позволяются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи между ними.

Во время движения они должны выполнять правила дорожного движения, касающиеся обязанностей велосипедистов.

В законопроект также отмечаются, что кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочины – внешними световыми приборами.

Источник: https://censor.net.ua/n3163133
 
 
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Я уж подумал что техосмотр для колясок ввели. Рада приняла новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах - Цензор.НЕТ 2618
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Специально для Юли подготовили!
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Я уж подумал что техосмотр для колясок ввели. Рада приняла новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах - Цензор.НЕТ 2618
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с выдачей номеров (ну и там плюс обязательное - огнетушитель и аптечка))))
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великовыми пдд- это шо, - в руках коляску на переходе...........???((((((((
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а вы на переходе велик на руках несете или все таки везете рядом с собой?
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А как инвалид свою коляску рядом с собой повезет...ты уде придумал или еще нет？
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имеют право двигаться
по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода.

Они также имеют право двигаться по краю
проезжей части дороги, улицы или по обочине
Ну наконец-то. А то по воздуху двигаться в коляске было трудно.
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главное, чтоб превышением скорости не баловались
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Очень своевременно,особенно с свете "Нормандской встречи".
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Чим би "слуги урода " не тішилися, аби на робочому місці збоченнями не займалися 😕
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И как они раньше...без "заботы" этого зеленого стада жили и передвигались...？
Наверное по тротуарам километров под сто в час катались..и по левому крайнему ряду...на магистралях...
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Раньше ПДД...инвалидов на колясках не касались...и менты их не доили...теперь будут касаться...значит будут и доить...
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