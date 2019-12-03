 Арахамия об увольнении Солончука: Решение мое, я не очень доволен его работой

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой и мы решили оптимизировать количество групп: у нас есть 15 - сделать 14", - сказал Арахамия.

Он отметил, что нового заместителя не собирается назначать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иванисова исключили из фракции "Слуга народа", - Разумков

Напомним, ранее об освобождении от исполнения обязанностей заместителя главы фракции "Слуга народа" нардепа Дмитрия Солончука сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков.