 Арахамия об увольнении Солончука: Решение мое, я не очень доволен его работой

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента.
"Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой и мы решили оптимизировать количество групп: у нас есть 15 - сделать 14", - сказал Арахамия.
Он отметил, что нового заместителя не собирается назначать.
Напомним, ранее об освобождении от исполнения обязанностей заместителя главы фракции "Слуга народа" нардепа Дмитрия Солончука сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков.
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
- Скажите, чем занимается КГБ в Советском Союзе?
- Недовольными Советской властью.
- А что, есть довольные?
- Есть! Но ими занимается ОБХСС..
(Отдел Борьбы с Хищениями Социалистической Собственности)