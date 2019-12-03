EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2800  12
Все про:Арахамия (164) Слуга народа (542) Солончук (1)

 Арахамия об увольнении Солончука: Решение мое, я не очень доволен его работой

Председатель фракции СН Давид Арахамия сообщил, что это было его решение об увольнении Солончука.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой и мы решили оптимизировать количество групп: у нас есть 15 - сделать 14", - сказал Арахамия.

Он отметил, что нового заместителя не собирается назначать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иванисова исключили из фракции "Слуга народа", - Разумков

Напомним, ранее об освобождении от исполнения обязанностей заместителя главы фракции "Слуга народа" нардепа Дмитрия Солончука сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3163131
 
 
 Топ комментарии
 
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
 показать весь комментарий
 
Давай,агрохимия,переставляй койки в зеленом борделе. Арахамия об увольнении Солончука: Решение мое, я не очень доволен его работой - Цензор.НЕТ 663
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
 показать весь комментарий
 
 
имеющая право говорить,говорящая голова арахамия палиграф
 показать весь комментарий
 
 
Тю... А я думала, что недовольным может быть только Владимир Александрович) А оно вон шо....
 показать весь комментарий
 
 
Анекдот в тему
- Скажите, чем занимается КГБ в Советском Союзе?
- Недовольными Советской властью.
- А что, есть довольные?
- Есть! Но ими занимается ОБХСС..
(Отдел Борьбы с Хищениями Социалистической Собственности)
 показать весь комментарий
 
 
Давай,агрохимия,переставляй койки в зеленом борделе.
 показать весь комментарий
 
 
типа у них там все как у людей,разногласия всякие Арахамія про звільнення Солончука: Рішення моє, я не дуже задоволений його роботою - Цензор.НЕТ 1270
 показать весь комментарий
 
 
Ну кому хочется на эшафот в первых рядах? До последних , может и веревка закончится.
 показать весь комментарий
 
Сьогодні Солончука, завтра Арахамію ... Кругообіг зеленого лайна в природі 😕
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх