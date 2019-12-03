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 Киевские новости
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Все про:Киев (18273) Кличко (2776) эвакуатор (50)

 В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц, - Кличко

В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц.

 Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко журналистам, отчитываясь о результатах работы городской власти за 2019 год, сообщает пресс-служба мэра.

"В 2020 году для наведения порядка с парковками мы планируем укомплектовать инспекции по парковке, увеличить количество эвакуаторов минимум до 100 единиц, обеспечить круглосуточный режим их работы, внедрить автоматизированную систему контроля оплаты услуг за парковку, перейти на автоматизированную фиксацию нарушений правил остановки, стоянки, парковки автомобилей в режиме фото-видеосъемки", - отметил Кличко.

Сегодня инспекторы по парковке работают в основном в центральной части города.

Начиная с июля этого года уже вынесено более 3,5 тысячи постановлений о взыскании за небрежную парковку на сумму штрафов почти 1400000 грн. Начали также эвакуацию автомобилей, припаркованных в неположенных местах и ​​мешающих движению транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3163129
 
   
 Топ комментарии
 
Болеешь?Сочувствую.Порохандроз головного мозга неизлечим.
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А ваша блаЗЄлома головного мозку якось лікується? У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко - Цензор.НЕТ 7721
Якщо так, то чому ще не вилікувалися? У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко - Цензор.НЕТ 4947
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Болеешь?Сочувствую.Порохандроз головного мозга неизлечим.
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А ваша блаЗЄлома головного мозку якось лікується?
Якщо так, то чому ще не вилікувалися? У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко - Цензор.НЕТ 4947
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кокаїниш дурик, чи бабло закінчилось тільки шираїшся? відстаєш від сцкла?У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко - Цензор.НЕТ 9892
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Да купите автобусы нормальные и не надо будет столько эвакуаторов!
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и водителей нормальных тоже купить надо! В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц, - Кличко - Цензор.НЕТ 5067
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а снегоуборщиков не? эвакуаторы же прибыльней В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц, - Кличко - Цензор.НЕТ 5647
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да хотя бы штрафовали тех, кто неправильно паркуется.
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Более разумно было бы увеличить количество тролейбусов
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Бензин по 10$ литр, и на улицах будут только трамваи и тролейбусы.
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и маршрутки с автобусами будут по 20грн.
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А парковок больше построить не лучше? например между деревьями как в берлине.
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Нужно по всему городу увличить количество полос для городского транспорта и значительно увеличить штрафы за заезд на эти полосы другого транспорта. Для контроля - увеличить количество видеокамер. Как это быстро сделать, давно уже рассказал Червоненко.
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