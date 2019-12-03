 В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц, - Кличко

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко журналистам, отчитываясь о результатах работы городской власти за 2019 год, сообщает пресс-служба мэра.



"В 2020 году для наведения порядка с парковками мы планируем укомплектовать инспекции по парковке, увеличить количество эвакуаторов минимум до 100 единиц, обеспечить круглосуточный режим их работы, внедрить автоматизированную систему контроля оплаты услуг за парковку, перейти на автоматизированную фиксацию нарушений правил остановки, стоянки, парковки автомобилей в режиме фото-видеосъемки", - отметил Кличко.



Сегодня инспекторы по парковке работают в основном в центральной части города.



Начиная с июля этого года уже вынесено более 3,5 тысячи постановлений о взыскании за небрежную парковку на сумму штрафов почти 1400000 грн. Начали также эвакуацию автомобилей, припаркованных в неположенных местах и ​​мешающих движению транспорта.