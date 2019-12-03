 Нардеп Солончук освобожден от исполнения обязанностей заместителя главы фракции "Слуга народа", - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков заявил об "освобождении народного депутата Украины Дмитрия Солончука от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

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Как сообщалось, народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября.

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"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.