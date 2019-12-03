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Все про:Разумков Дмитрий (314) Слуга народа (542) Солончук (1)

 Нардеп Солончук освобожден от исполнения обязанностей заместителя главы фракции "Слуга народа", - Разумков

Народный депутат Дмитрий Солончук уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков заявил об "освобождении народного депутата Украины Дмитрия Солончука от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

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Как сообщалось, народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября.

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"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3163128
 
 
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"Прямий" телеканал посів перше місце за попередніми даними рейтингів телепереглядів за останні два місяці.
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Слушай, Орбан, чувак, и все ******, сколько у вас украинских школ - Фарион о венграх.
https://youtu.be/qUuxHqHw8kc
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В моём рейтинге этот очень ,,Прямой" канал вообще не значится.Макеенко -отвратительный осколок Януковича.Его кто-то удачно подобрал.
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Взагаліто тільки дурааи дивляться політичні канали типу прямого, зік, нюзван, наш, 112.... Як можна дивитись цю поє.....бєнь пропагандистську?!
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