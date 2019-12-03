 Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова

За соответствующие постановления №2507 и №2526 на заседании во вторник проголосовали 338 и 329 народных депутатов, соответственно, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в постановлениях Верховной Рады, полномочия прекращаются в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
Кучер досрочно прекратил полномочия народного депутата в связи с назначением его главой Харьковской областной государственной администрации. Кубраков прекратил полномочия в связи с назначением его главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).
Ходят слухи что он будет начальником полиции Кривого Рога.
Олигархи ведь просто так бабло не вкладывают в успехи определённых кандидатов .
Так что одни выходят на Майданы , а другие уже после Майданов через пиар в карманных СМИ проталкивают очередные "нові обличчя" ...
Вот если сравнить "озиме покоління" от Пинчука в 2004-м ... и красивше звучало , и по-новее было ... Но тогда народ не купился !
А через 15 лет развели на примитивнейшее и откровенное "новые лица" как котят .
Всё оттого, что не хочет массовый избиратель продумывать свой выбор .