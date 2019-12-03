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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3865) Нафтогаз (2809) Порошенко (17927) Медведев Олег (50) Пушков (38)

 Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков

Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал сообщения о смене руководствa "Нaфтoгазa", назвав действующих управленцев украинской компании "газовыми боевиками".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Нынешние менеджеры компании - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, oни cпoсoбны лишь вoeвaть, нo не договариваться",-  написaл сенатор.

Пушков подчеркнул, что этот шаг давно назрел.

"Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и (главу МИДа Украины. - Ред.) Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше

В свою очередь, общественный деятель, ранее внештатный советник пятого президента Украины Петра Порошенко, Олег Медведев, комментируя пост Пушкова написал: "Когда "хула как похвала". Газовые боевики Порошенко это круто. Поэтому их хотят заменить на газовых пердунов".

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что правительство не будет делать каких-либо кадровых изменений в руководстве.

Ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрэнерго".

Менеджеры Нафтогаза - газовые боевики эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков 01

Менеджеры Нафтогаза - газовые боевики эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163125
 
   
 Топ комментарии
 
"боевики" отбились от требований парашки и навесили долг в 3 ляма, а зе-мафия их хочет слить и поставить тех кто будет мутить договорняки с парашкой и сливать долг...
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я бы не стал спорить...



Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·5 ч

Спорим, наш клоун начнёт покупать у Газпрома газ баксов по 300 со скидкой

Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков - Цензор.НЕТ 356
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Покоцаных в сражениях боевых псов заменят на ЗЕленых цырковых пуделец...

Вы зробили це разом...тупи трутни
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Людина з такою пикою не може бути нормальною.Хто знайомий з теорією Ломброзо, яке це захворювання?
Менеджери "Нафтогазу" - "газові бойовики" епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков - Цензор.НЕТ 7610
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Ну если эта морда сказала, что топ менеджеры Нафтогаза газовые боевики - то значить что менеджеры Нафтогаза делают все правильно! Так держать (Нафтогаз)!!!
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Эти "газовые боевики" разбомбили Газпром в судах. А нынешний жлободром все просрет...
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Чья бы корова мычала, а Пушку бы помолчать стоило.
У него же фамилия не Шлегель, поменяется власть, его кастрируют, чтобы потомков-идиотов не плодил....
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что-то это чмо сильно хвалит Зеленского , аж подозрительно , может зная свой "авторитет" в Украине специально это делают
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Зебуїни, наказ керівництва зрозуміли?
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Две фракции должны переименоваться, одна должна заменить название на "Слуга запада", а вторая на "Голос Сороса".
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Тогда, как компромисс, можно заменить на нейтральное название - "Слуга капитала".
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Мародерські тролі російського шпигуна Порошенка продовжують банити правду. Чому люди не мають знати, що той борг у 3,5 млрд дол, що зараз нам Раша винна, сформувавсь у 2012му, коли Порошенко був мінекономіки в уряді Азірова і затуляв очі на недоплати росіян за транзит по Юліному контракту? А треба було вже тоді йти в Стокгольм з позовом. То з якого часу епоха "Порошенка " починається? А, порохоботи?
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Тогда много стран выграло суды против газпрома, но "наши" тогдашние деятели, в том числе азаровский министр экономики Порошенко, подобных исков просто не подавали.
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Так тоді рашка й вимог по "бери чи плати" не висувала як в 2014-му. Саме з цього й почалась "двіжуха" з арбітражами, ну і припинення постачання росгазу за неуплату посприяло.
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Ваня!.. ты ж вроде трезвый человек!.. не пиши подобную хрень!.. она разбивается на раз-два-три..
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Как это ни прискорбно, но соглашусь с Пушковым на 100%.
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Блин лучшей похвалы и нету Коболеву и Витренко просто красавцы так рашку драли!
Теперь другое время говорит .....
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Соглашусь сто раз с тем, что возмущения ваньки-дурачка пушкова, надо принимать как большой успех Украины в газовом споре с россией. Газовые боевики украины в лице коболева и витренко молодцы! Дали по мордам и пуйлу и миллеру и все российско- фашисткой пропаганде! Коболев и витренко посадили всех в рашке в своё стойло. Мало того, что выиграли стокгольм, так ещё повесили на рашку долг в 2.56 млрд дол. И именно с этого времени, против рашки начались газовые иски и суды и других европейских государств, в результате, чего стоимость газа на рынках упала почти в три раза. Что же касается "воевать", то голожопая лаптёжная россия первая вошла в крым и краматорск. Так, что пушков учи матчасть!
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Капитуляция!Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года.Ранее много говорилось, что транзит будет привязан к закупкам газа в едином пакете и более того - к политическим решениям.Это ещё один факт того, что капитуляция уже состоялась - на фоне того, что Кулеба признал, что "итоговое коммюнике нормандского саммита" уже готово, т.е. Зеленский ещё никуда не ездил, а результат т.н. "переговоров" уже естьи напечатан.Таким образом переговоры - это всего -лишь декорации для подписания заранее готовой и жестко выставленной Москвой капитуляции, что и сделает Зеленский съездив Париж.
В обмен на капитуляцию Зеро выдадут немного газа для снижения тарифов, как он обещал. Что это произойдет я писал ещё в апреле.
Всё сделано тихо, технологично, народ даже не понял, что живет уже в другой стране.
Именно поэтому Сурков посоветовал Зеленскому не трогать Порошенко, т.к. только его арест может поднять народ, вызвать восстание и срыв капитуляции.Затем произойдет "восстановление суверенитета и трансформация силовой компоненты" по принципу "одна страна, две системы", когда ОРДЛО в особом блатном статусе будет жить по законам РФ в теле Украины с перспективой выхода из состава Украины в любой удобный момент.
Паспорта РФ уже выданы.
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Так наше розумне керівництво вже вирішило замінити "газових бойовиків" на послушних Бєніних маріонеток! Вчора новина була на Цензорі.
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Раз кацапы ноют и воют, значит "боевые псы" надрали им задницы. Так и надо вести себя с врагом.
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Щас зебилы все переиграют и возместят. Им лиш бы не Порох.
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.Письков этот то еще холуй Пыни...но даже он, чмошник и коммуняка конченный, как одарил то Газаватцев наших!...Респект - мама любит деньги и второму у которого мама любит Ленина и социализм... Менеджери "Нафтогазу" - "газові бойовики" епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков - Цензор.НЕТ 7341...
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Все познается в сравнении. Если по оценкам специалистов в 2013г. "Нафтогаз" стоил порядка 12,5 млрд. евро, а по оценке самого "Нафтогаза" 15 лярда, то уже в результате плодотворной работы дружного и сплоченного коллектива менеджеров по оценке минфина Украины сейчас "Нафтогаз" стоит 3,5 лярда гривен - вот это я понимаю показатель, вот это достижение! И на кого работает Коболев с Витренко?
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