 Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Нынешние менеджеры компании - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, oни cпoсoбны лишь вoeвaть, нo не договариваться",- написaл сенатор.
Пушков подчеркнул, что этот шаг давно назрел.
"Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и (главу МИДа Украины. - Ред.) Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе", - добавил он.
В свою очередь, общественный деятель, ранее внештатный советник пятого президента Украины Петра Порошенко, Олег Медведев, комментируя пост Пушкова написал: "Когда "хула как похвала". Газовые боевики Порошенко это круто. Поэтому их хотят заменить на газовых пердунов".
Напомним, ранее министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что правительство не будет делать каких-либо кадровых изменений в руководстве.
Ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрэнерго".
У него же фамилия не Шлегель, поменяется власть, его кастрируют, чтобы потомков-идиотов не плодил....
Теперь другое время говорит .....
В обмен на капитуляцию Зеро выдадут немного газа для снижения тарифов, как он обещал. Что это произойдет я писал ещё в апреле.
Всё сделано тихо, технологично, народ даже не понял, что живет уже в другой стране.
Именно поэтому Сурков посоветовал Зеленскому не трогать Порошенко, т.к. только его арест может поднять народ, вызвать восстание и срыв капитуляции.Затем произойдет "восстановление суверенитета и трансформация силовой компоненты" по принципу "одна страна, две системы", когда ОРДЛО в особом блатном статусе будет жить по законам РФ в теле Украины с перспективой выхода из состава Украины в любой удобный момент.
Паспорта РФ уже выданы.