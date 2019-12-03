 Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска "Вильча" правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету "МИ-24" без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца.
Экспертиза показала, что стоимость запчастей составляет более $ 100 тыс.
Следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт направлен в суд.
а разве это плохо, что хотели ввезти запчасти ?
Не вывозили же....
Когда то за такие дела наоборот награждали...