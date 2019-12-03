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 Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

На Киевщине контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконного ввоза в нашу страну товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска "Вильча" правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету "МИ-24" без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца.

Экспертиза показала, что стоимость запчастей составляет более $ 100 тыс.

Следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ 01
Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ 02
Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3163124
 
 
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Да такие поставки курировать надо, а не пресекать!
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не понял...
а разве это плохо, что хотели ввезти запчасти ?
Не вывозили же....
Когда то за такие дела наоборот награждали...
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