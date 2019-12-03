 Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу, - Рожкова

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина - на рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с обидами возле моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет Председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала "1 + 1", - рассказала она.
"Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось. Затем они через подконтрольное медиа продолжали создавать нам образ "коррупционного гнезда", которое надо разогнать. После этого начались заказные митинги возле нашей работы. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой. То есть террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать", - резюмировала Рожкова.
В СМИ появилась информация о том, что тысячи украинцев подписали петицию на имя президента Владимира Зеленского с требованием уволить Сергея Сивохо с должности советника секретаря СНБО Украины, информирует Диалог.UA. Петиция носит громкое название "О немедленном увольнении советника секретаря Совета национальной безопасности о бороны Украины Сивохо Сергея как коллаборанта и предателя". Как и полагается по правилам, петиция №22/077646 была опубликована на официальном сайте главы государства в ноябре месяце. Примечательно, что к текущему моменту требование автора поддержали более десяти тысяч украинцев.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195898_1575365904
Это же не шутки - третировать работников Национального Банка Украины.....
Заказчик всем известный - это вор и мафиози Коломойский, который Беня....
Ви пам'ятаєте знімок у кабінеті блаЗЄнського, де коломИйський скромно з попільничкою?
блаЗЄнський не може попросити не палити в приміщенні, а Ви кажете про банк.
Без коломИйського вся ця влада розсиплеться наступного дня. Це він їх ще якось тримає вкупі.
😂