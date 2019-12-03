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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1264) НБУ (4525) 1+1 (99) Рожкова Екатерина (55)

 Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу, - Рожкова

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о давлении на руководство НБУ.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина - на рассвете группа неизвестных людей у ​​моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с обидами возле моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет Председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала "1 + 1", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский оказывает давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ (обновлено)

"Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось. Затем они через подконтрольное медиа продолжали создавать нам образ "коррупционного гнезда", которое надо разогнать. После этого начались заказные митинги возле нашей работы. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой. То есть террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать", - резюмировала Рожкова.

Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу, - Рожкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163117
 
 
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В СМИ появилась информация о том, что тысячи украинцев подписали петицию на имя президента Владимира Зеленского с требованием уволить Сергея Сивохо с должности советника секретаря СНБО Украины, информирует Диалог.UA. Петиция носит громкое название "О немедленном увольнении советника секретаря Совета национальной безопасности о бороны Украины Сивохо Сергея как коллаборанта и предателя". Как и полагается по правилам, петиция №22/077646 была опубликована на официальном сайте главы государства в ноябре месяце. Примечательно, что к текущему моменту требование автора поддержали более десяти тысяч украинцев.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195898_1575365904
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По-моему Беня со своей Зелёной шоблой ох@ел в конец и может ускорить йолку
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на елке должны висеть все включая порохошоблу))
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Ты в запое был и у тебя поррошенко все еще президент? И по прежнему во всем виноват?
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У вас, у зелёных, мозг отторгается, как инородное тело. Вакуумом в черепную коробку затягивает Зелёное говнище,не хвастайтесь этим.
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Порохошобла сразу после шоблы януковоща. То есть в первых рядах.
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за пределы здравого смысла это работать в нацбанке государства и грабить его циничным образом и при этом еще кого-то обвинять!!!!!!
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А можно спросить - каким образом грабят? Или зебилу главное прокричать?
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Зебіли мріють щоб головою нацбанку став Бєня. Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду, - Рожкова - Цензор.НЕТ 9631
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Не будь ягненком, грабили, грабят и будут грабить. А каким образом они нам не признаются.
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Тоесть ты признаешь, что ты трепло? Тоесть у тебя не то что доказательв, даже прост оописание, где грябят нет. Но продолжаешь кукарекать.
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То подайте до суду заяву? блаЗЄнський же має тепер на 100%_своЄВо_прокурора. В чому річ? Я також зацікавлений у тому, щоб пограбування було не цинічним, а оксамитовим. В стилі блаЗЄнських_мама_любіт_скорость. Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду, - Рожкова - Цензор.НЕТ 6259
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пожалуйтесь президенту Зеленскому.... как гаранту чего то там...
Это же не шутки - третировать работников Национального Банка Украины.....
Заказчик всем известный - это вор и мафиози Коломойский, который Беня....
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І що? Мавпочка коломИйського заборонить йому бешкетувати? Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду, - Рожкова - Цензор.НЕТ 2199
Ви пам'ятаєте знімок у кабінеті блаЗЄнського, де коломИйський скромно з попільничкою?

блаЗЄнський не може попросити не палити в приміщенні, а Ви кажете про банк. Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду, - Рожкова - Цензор.НЕТ 2199
Без коломИйського вся ця влада розсиплеться наступного дня. Це він їх ще якось тримає вкупі.
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Крім зебілів і коломойського претензій до нацбанку ні в кого нема, включаючи МВФ та інші міжнародні фінансові організації.
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А какие претензии к банку будут у грабителей, брали сколько могли. Даже тебя оплачивают, что бы ты здесь пакостил.
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Рейдер Беня совсем с катушек слетел. Припекает ему знатно.
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Беня коломутный ,он такой креативный что это пока цветочки !
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При красном перевороте банки тоже захватывали,,советские украинцы ,которые сейчас у власти, хотят опять в московское стойло ,так как им война надоела ,.а то что они 300 лет в говне жили в московском общем доме, им это уже забылось Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду, - Рожкова - Цензор.НЕТ 9322
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