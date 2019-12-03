 Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня

За данное решение проголосовали 229 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Соответствующее предложение озвучил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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