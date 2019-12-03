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 Политика Украины
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Все про:ВР (24068) Арахамия (164)

 Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня

Верховная Рада решила продлить сегодняшнее пленарное заседание до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня.

За данное решение проголосовали 229 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Соответствующее предложение озвучил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163113
 
 
 Топ комментарии
 
Княжицкий и Геращенко из ЕС своими безглуздыми и бесконечными поправками к закону о ГБР затяглы час,а Рада таким чином им напомнила,что надо иметь совесть по отношению к своим коллегам.Идёт основательная подготовка к пр,к инятию закона о продаже земли сх назначения к которому Геращенко и ей подобные подали более 3000 поправок.Сегодня были всего лишь чуть более 200,и которые получали не более 105 голосов.Закон о продаже земли будет приниматься беспрерывно,пока все поправки Иры Геращенко будут отвергнуты.Ира хоче познущаться над остальными депутатами.
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03.12.2019 г.

Трамп поблагодарил Зеленского за поддержку. Лучше бы молчал...
Социологический опрос в США Байден 52%, Трамп 39% (SurveyUSA), Байден 53%, Трамп 36% (Reuters/Ipsos) Группа Баканов-Сытник поставили на правильную лошадь в этих перегонах.

Атака Сытника (НАБУ) на Трубу (ГБР), с задержанием на взятке в 150 000 долларов ближайшего соратника Щербины - это фактически упреждающий удар группы Баканов-Сытникт ("демократической ориентации в США"), по потенциально опасной для нее в нынешней ситуации структуре ГБР. Все действия по делу отработало СБУ, НАБУ просто оформляет всех под себя. И Трубу тоже.

Вчера произошло еще одно знаковое событие. адвокаты экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка решили не играть в "правосудие по-зеленски" и резко подняли ставки в процессе объявив что президент Украины Зеленский и его администрация оказывает давление на правоохранительные органы и прокуратуру с целью завладения бизнесом и собственностью их клиента. Кроме того они заявили что "...собираются инициировать уголовное производство против генерального прокурора Руслана Рябошапки, его заместителя Виталия Каско некоторых судей антикоррупционного суда, а также в отношении отдельных лиц в Офисе президента, из-за незаконного открытия дела по стабкредитам VAB"

Чрезмерно активное общение министра иностранных дел Пристайко с администрацией президента РФ и ее главой Вайно, не прошло мимо внимания Германии. Вчера министр иностранных дел Германии Маас вечером общаясь с вице-премьер-министром Кулебой , достаточно резко обратил его внимание на этот факт. "...wir wollen keine Tarnung für Ihre Verhandlungen sein ..."

Российская сторона продолжает настаивать что двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным не могут носить официального характера на этой встрече. "Двусторонняя встреча Зеленского и Путина в Париже может быть спонтанной" - вице-премьер-министр Кулеба, который видимо теперь - основной спикер новостей этой темы вместо ушедшего в глубокую тень министра Пристайко.
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За решение проголосовали, проголосуйте в конце работы, будет 229, остальных точно не будет, не голосовали.
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Княжицкий и Геращенко из ЕС своими безглуздыми и бесконечными поправками к закону о ГБР затяглы час,а Рада таким чином им напомнила,что надо иметь совесть по отношению к своим коллегам.Идёт основательная подготовка к пр,к инятию закона о продаже земли сх назначения к которому Геращенко и ей подобные подали более 3000 поправок.Сегодня были всего лишь чуть более 200,и которые получали не более 105 голосов.Закон о продаже земли будет приниматься беспрерывно,пока все поправки Иры Геращенко будут отвергнуты.Ира хоче познущаться над остальными депутатами.
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Ліпше нехай Іра познущається з блаЗЄнських депутатів, ніж вони з нас. Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх питань порядку денного - Цензор.НЕТ 9574
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Значить збираються проштовхнути якусь подлянку.
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У Иры - политический запой.Не знаю как,но не так.Вона - прутик из выкоростаного туалетного веника.
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Малако им за вредность и тупость нада
давать!!
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