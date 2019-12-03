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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1577) прокуратура (3768) Герус (103)

 Охраннику Ляшко сообщили о подозрении в пособничестве в нападении на Геруса, - прокуратура

Прокуратура сообщила охраннику бывшего депутата Верховной Рады Олега Ляшко о подозрении в пособничестве в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 3 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый совместно с Ляшко способствовал нападению на Геруса. Прокурор намерен ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/n3163112
 
 
 Топ комментарии
 
держал пока ляшко анально обьяснял что сливать Украину плохо?
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Ужас плескался в глазах геруса
Охраннику Ляшко сообщили о подозрении в пособничестве в нападении на Геруса, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8227
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держал пока ляшко анально обьяснял что сливать Украину плохо?
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За Ляшком стоит Ахметов-Лёвочкин.
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ваще пофиг кто стоит сзади ляшко. главное что он зеленую плесень гоняет хорошо
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Да, это похлеще тяжелого и тупого предмета!
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Странно, но пособник в видеоматериал не попал... Видно камеру держал. Или сильно шифровался под случайного наблюдателя.
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Когда Геруса к стенке и хотел отбиться, руку придерживал неизвестный.
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Определение "насильственные действия" со стороны Ляшка имеет двоякую юридическую трактовку и требует конкретизации.
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Та яке нафіг пособництво? ОЗГ! Не менше! Хто ще може наважитись на нанесення легких ТУ?
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Нашли мальчика для битья. Цирк продолжается.
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Якщо по чесному, то за купівлю російської електроенергії і таким чином, фінансування окупантів, герусу не тільки наваляти по пиці треба було, а й кримінальну справу відкрити.
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Сколько животного ужаса в глазах Геруса!))))
Там даже иголку не вставить!)))
Ну вы поняли...)))
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Ну это уже цирк, а тоже смотрел видео о "драке" так теперь что надо привлекать за пособничество.
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Для чего пиарить ДУРАКА, хотя он и не такой уж и ДУРАК, обконченного ИДИОТА.
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Когда все это уже переквалифицыруют в ИЗНАСИЛОВАНИЕ не естественным путем?))))
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Подозрение в попытке изнасилования неестественным путем.
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вопрос: а как Ляшко мог бы изнасиловать Геруса естественным путем? технику этого дела знаете? (с)
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Ну если оба дуелянта))) светло синие...
То вполне себе естествнным путем для них!)))))
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зечмо решил хотя бы охранника засадить
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Подозрение в пособничестве подозрению. Учитесь ребята! Вас всех посодют.
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...Алешку под шконку Ахметка не даст...хотя х.з., может уже как резиновое изделие выбросил, но опять же охрану то еще держит при дурике этом..
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Удивляло почему того кто держал Геруса за руку, не привлекли,

Но похоже награда нашла герояи и ЛЯшко будет уже не один, а там и статься потяжелее.. Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2206
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труба расследование будет проводить?
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Тю. Та всі ж бачили що по пиці Герусу давав Ляшко.
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Він, охоронник, ментально підтримав
Ляшко в його "домаганнях" до Геруса!!
)))
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Когда встречаются два кловуна не всегда весело ...
но балаганчик всегда обеспечен !
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Всі якось забули, що то хэрус першим штовхнув Ляжка так, що ой покотився.
Цікаво чому? Чому про це ні де ні пари з вуст? Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8806
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Все виглядало так,як півень топче курку.
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