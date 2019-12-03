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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГБР (759) Слуга народа (542) Устинова (12)

 Будем требовать, чтобы в комиссии по избранию нового директора ГБР хотя бы один представитель Рады не был из монобольшинства, - Устинова

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова говорит, что законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований предусматривает создание конкурсной комиссии, которая рискует быть сложившейся из представителей монобольшинства.

Об этом Устинова сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что конкурс по избранию нового руководителя ГБР должен пройти в течение 60 дней после увольнения старого руководства.

"Есть один большой риск: потому что конкурсная комиссия будет все равно формироваться из представителей монобольшинства. Там будет 6 представителей от монобольшинства: 3 от президента, 3 от парламента и 3 от международных организаций (по представлению Кабмина. - Ред.). Но мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы это конкурс состоялся прозрачно и мы будем требовать от представителей монобольшинства, чтобы те три представителя от парламента, которых они будут номинировать, хотя бы один был представитель не от их партии", - сказала Устинова.

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Она отметила, что законопроект также предусматривает, что заместителей руководителя ГБР выбирает внутренняя комиссия, которых затем назначает директор Госбюро.

"В конечной редакции внешняя комиссия избирает руководителя, внутренняя комиссия затем выбирает заместителей, затем назначает руководитель", - сказала Устинова.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3163111
 
 
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А ты шакал так пытался выслужиться... Дела по Пеце шил белыми нитками. Ну что, помогли тебе Зебилы?
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Устинова, не набивайся, ты не будешь там, а если и будешь, толку то.
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Я навіть знаю кого Зебіли бачать на цій посаді А чого, усе вірно. До бісу цих ляльок, час виходити на сцену їх ляльководам!
Будем требовать, чтобы в комиссии по избранию нового директора ГБР хотя бы один представитель Рады не был из монобольшинства, - Устинова - Цензор.НЕТ 4542
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Не пора ли отмывать Украину от этого Зелёного говнища.
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Революцію роблять фанати а до влади приходять дегенерати. Ось і прийшли вони в Україні в образі Зекоманди (збоченці, сексуальні маніяки, онаністи, повії, уклоністи, колаборанти, відверті вороги України....). Ненько, Україно, треба очищатись від погані. Треба тримати порох сухим і подальше від Зебілів. Гуртуємось та Готуємось. ПС на Вас надіється Україна.
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