 Эффективность Кабмина Гончарука вдвое ниже, чем была у правительства Яценюка, - исследование КИУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины, который проанализировал деятельность представителей действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.
"Что касается деятельности Кабинета Министров Украины, то во внимание был принят показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка - 26%", - сообщили в КИУ.
В исследовании отмечается, что за первые три месяца работы правительством Яценюка были поданы в парламент 65 проектов законов, из которых были приняты 17.
В то же время правительством Гончарука были поданы 63 проекта законов, из которых стали действующими законами только 9. Еще 2 закона были поддержаны Верховной Радой, но они ожидают подписи Президента.
При этом в документе отмечается, что законодательная производительность работы правительства Яценюка была вдвое выше, несмотря на то, что его сформировала коалиция разных фракций, в то время как партия "Слуга народа" имеет собственное большинство и единолично сформированное правительство.
А когда принимается по согласованию всех политических сил - это эффективность
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Премьер-министр и глава правительства Украины Алексей Гончарук, который является по сути вторым лицом в стране после Владимира Зеленского, фактически отстранен от реального управления во власти. Такое заявление сделал политолог Тарас Березовец, отметив, что его роль "исполняет" глава СБУ времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195901_1575368624
Корупційні дірки в "Стіні Яценюка"
https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/articles/2017/08/15/7152154/index.amp
Вінстон Черчілль.
работая на свой карман.
Цензор, хорош "ганять г....вно по трубам".
Ну, как можно оценить соотношение еффективности, когда одно Правительство работало два года а второе - два месяца.
И так раз за разом
Грає вухастий на випередження...
За это и сьели. А лохторату лапшу навешали!
Как с ЮВТ - подняла в разы зряплаты управленцам (щоб взятоа не брали. Ага) весной,а $ рухнул осенью,но лохторат связи не видит.
Новый институт исследований?
1.Порошенко
2.Бандера
3.Яценюк.
А вот Зельману 2 ботофемы дружно лижут анус.
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116
Что делать, если проститутки, извозчики и артисты являются властью, Колчак не говорил.
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