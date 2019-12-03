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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11397) КИУ (332) Яценюк (7790) Гончарук_Алексей (335)

 Эффективность Кабмина Гончарука вдвое ниже, чем была у правительства Яценюка, - исследование КИУ

Эффективность деятельности правительства Арсения Яценюка оказалась вдвое выше, чем действующего Кабинета Министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины, который проанализировал деятельность представителей действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.

"Что касается деятельности Кабинета Министров Украины, то во внимание был принят показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка - 26%", - сообщили в КИУ.

В исследовании отмечается, что за первые три месяца работы правительством Яценюка были поданы в парламент 65 проектов законов, из которых были приняты 17.

В то же время правительством Гончарука были поданы 63 проекта законов, из которых стали действующими законами только 9. Еще 2 закона были поддержаны Верховной Радой, но они ожидают подписи Президента.

При этом в документе отмечается, что законодательная производительность работы правительства Яценюка была вдвое выше, несмотря на то, что его сформировала коалиция разных фракций, в то время как партия "Слуга народа" имеет собственное большинство и единолично сформированное правительство.

Эффективность Кабмина Гончарука вдвое ниже, чем была у правительства Яценюка, - исследование КИУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/n3163109
 
 
 Топ комментарии
 
А по степени тупости между ними пропасть
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Когда голосуют не читая - это турборежим,

А когда принимается по согласованию всех политических сил - это эффективность
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Так Сєня ще й встигав мочити русню в Чечні! Правительство Яценюка было вдвое эффективнее, чем действующий Кабмин, - исследование КИУ - Цензор.НЕТ 1487
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А по степени тупости между ними пропасть
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Бо то дурний сказав а зебіли повірили, що державою і економікою можуть управляти кухарки, масадисти та інші продюсери з дипломами недержавного зразка.
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Ти краще спитай у "маджахеда" яйценюка де 1,5 мільярди на "стіну" - а тоді пукай на цих , мародер хрінов!
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Так написано, в двое эффективней, а может и в 10.
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Я теж мародер? 😁 Припин, й ширятися всяким непоиребом. Переходи на чистий "ґерич". І запитац у своїх слуг, де 1,5 мільярда. Під ними вся правоохоронні система. А тобі скажу по секрету, що те, у що ти віриш - фейк. І якби це було правдою, то твої кумири Яценюка під арештом вже давно б тримали. 😁
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Самое смешное во всей этой вакханалии дилетантизма, именуемой "президентством Зеленского" состоит в том что большинство его кадровых назначений, являются юридически ничтожными. Причина проста - нарушена процедура согласования и назначения. Ни один из вновь назначенных руководителей не имеет предварительного согласования на допуск к секретным документам. Существует такая процедура проверки кандидатов на такие должности предусматривающая достаточно мягкий, но все же мониторинг этих товарищей. Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Это не проводилось и это грубейшее нарушение, граничащее с государственной изменой.
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Еще один пример манипулирования фактами. Когда Рада голосует за большинство законопроектов Кабмина - это можно назвать "эффективностью правительства", а можно - "турборежимом"
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Когда голосуют не читая - это турборежим,

А когда принимается по согласованию всех политических сил - это эффективность
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Господи Правительство Яценюка было вдвое эффективнее, чем действующий Кабмин, - исследование КИУ - Цензор.НЕТ 513 да эффективность измеряется, НЕ в количестве принятых законов поданных правительством, а в самом содержании законов
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повышением жиров у масле, у простого нариду
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Так Сєня ще й встигав мочити русню в Чечні! Правительство Яценюка было вдвое эффективнее, чем действующий Кабмин, - исследование КИУ - Цензор.НЕТ 1487
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Гончарук не может на мужиков руку подымать , он их по другому наказывает 😀 Хотя русню тяжело конечно отнести к сильному полу
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Та й 2 млрди (по ДОКУМЕНТАХ державної фінансової інспекції - Гордієнко) вкрасти вспів! Коли поверне крадене кролик? Заявив Гордієнко відкрито і, ...........ворон-ворону...?
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А еще Сеня какой забор отгрохал на границе с русней, редкая птица перелетит, до сих пор ищут этот забор, да найти не могут.
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Так нельзя . Очень резко . У слабоумных начнётся кризис .
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У слабоумных кризис начался еще весной после проигрыша Пецика, так и продолжается.
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"хуже не будет" скоро платежки придут,вот и поглядим
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Я вчера за вечер придумал штук 200 законов. Правда из них 199 о запрете чего либо.
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Бацька Лука в курсі, а то психане і вирахує Правительство Яценюка было вдвое эффективнее, чем действующий Кабмин, - исследование КИУ - Цензор.НЕТ 3963
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тут вот шо люди говорят по поводу самокатчика

​Премьер-министр и глава правительства Украины Алексей Гончарук, который является по сути вторым лицом в стране после Владимира Зеленского, фактически отстранен от реального управления во власти. Такое заявление сделал политолог Тарас Березовец, отметив, что его роль "исполняет" глава СБУ времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195901_1575368624
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Шестерки ахметки голос подали . Похоже у ахметки и шоколаднкиа одна цель, вернутся к распилу бюджета .
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Шестерки ***** тут в лице отмороженых сень постоянно подают голос с унитаза. По каманде мАсковских методичек вечно "мочат" Пороха, так его боятся, ну до усирачки просто.)))))) А мы тут ухахатываемся. Уже больше чем полгода он не Президент, а кремлевские ***** от страха продолжают брехать, как собаки в подворотне. Дебилы, мля!
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Вдвое єффективнее!
Корупційні дірки в "Стіні Яценюка"

https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/articles/2017/08/15/7152154/index.amp

Правительство Яценюка было вдвое эффективнее, чем действующий Кабмин, - исследование КИУ - Цензор.НЕТ 6960
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прикинь...., даже вор и проходимец Яценюк смотрится не плохо сейчас в сравнении с нынешними зелеными дыбилами...
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Не забирай пальму першості у вароффки всіх часів.
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Може ще й крадені 2млрди поверне? Немає в кролика сумління.... Цікаво тільки ЧОМУ до Суду його не тягнуть? Мабуть ворон-ворону.......
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Мабуть нет на него ничего, кроме вашего истеричного звездежа)
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Сєня був невгодний ***** і його просто з"їли під радісне верещання тутешніх дебілів.
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Кролик был нормальным, с мозгами. Но говорят тоже украл, прям как все кто бы не садил там свою опу.
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"Якщо людина не здатна вкрасти - вона не здатна на великі звершення."
Вінстон Черчілль.
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Колись мені довелось керувати бригадою з 65 робітників.Так от,найбільше,як тоді казали,"несли додому",найкращі працівники.На них і трималася вся робота.Я,як бригадир,повинен був слідкувати за розумним балансом вкраденого і того ,що залишилося - приблизно 5 на 95% .Підприємство працювало з прибутком,і начальство і працівники були задоволені.
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Там нормальних не було! Що збудували, що ЗРОБИЛИ...? Останні в Європі... Крадене не збираються повернути... Про що це свідчить? Вірно, - єсть преємственність... Одного розливу!
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Коломойський сожрал Пороха,чтобы красть ещё больше.
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Это видно по благосостоянию сениных смотрящих за потоками ! Есть куча фамилий сказачно обогатившихся за время его руления и ни одному пока не вручены подозрения! Так занялись петитными,что про сениных забыли !
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Друзі, ви помітили, що ЗЕ-прихильники мовчать? А що їм сказати, коли це чиста правда. Аргументів заперечити немає. А ще платіжки прийдуть!....
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А вообще я горжусь правительством Яценюка после строительства стены на границе с РФ
Правительство Яценюка было вдвое эффективнее, чем действующий Кабмин, - исследование КИУ - Цензор.НЕТ 4593
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Сєня витягнув країну із прірви! А ці "зелені енерджайзери" намагаються знову туди її повернути...на превеликий жаль!
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то есть оцениваем эффективность по количеству принятых законов , а не уровню жизни населения , класс ! жгите ещё
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куба с дуба, ты в своей ********* смотри на уровень жизни. Вывел уже у себя дома фекальный сталактит- или еще наслаждаешься им в в своей бараке? Нюхай, вдыхай, не отвлекайся, ущербный. И не сри здесь, придурок
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мой сталактит в твой засранный рот не влезет , дурко ...пиши ще
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Бггг, кацапье уже совсем засралось... уже и сталактитами гордятся
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Единственная разница между правительством Яценюка и этим зеленым дарованием только в том что те были чуть-чуть умнее зелени - а так что те что эти - ворье, негодяи и мерзавцы !! Уряд Яценюка був удвічі ефективнішим, ніж чинний Кабмін, - дослідження КВУ - Цензор.НЕТ 6093
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Я посчитал, что ровно в семь раз ... было эффективнее, ...
работая на свой карман.
Цензор, хорош "ганять г....вно по трубам".
Ну, как можно оценить соотношение еффективности, когда одно Правительство работало два года а второе - два месяца.
И так раз за разом
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показники бралися за перші 3 місяці по обох урядах.... читай уважніше
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Ще за Кролика прокуратура не взялася..
Грає вухастий на випередження...
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Значить цей уряд будуть у двічі менше ненавидіти. Наш народ завжди ненавидить тих, хто щось намагається зробити...
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Да. Кабмин Яценюка был самым эффективным и реформаторским.
За это и сьели. А лохторату лапшу навешали!
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его "эффективность" ощутили кошельки ВСЕХ украинцев!
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Было бы намного хуже,еслиб не его кабинет. Результат работы Азирова.
Как с ЮВТ - подняла в разы зряплаты управленцам (щоб взятоа не брали. Ага) весной,а $ рухнул осенью,но лохторат связи не видит.
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если судить по росту цен НА ВСЕ - кулю в лоб обогнать просто невозможно!
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Исследование для порохоботов 😂😂😂
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и на деньги соевого боХа.
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Вот и рейтинг русофобов.
1.Порошенко
2.Бандера
3.Яценюк.
А вот Зельману 2 ботофемы дружно лижут анус.
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В двое больше чем вам платят капустой.
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Ясно лише те, що дійсний уряд безідейний і розумово відсталий. А порівнювати 2019 рік з 2014-м нема сенсу. І у 2014му хотілося визначних реформ, і у 2019му хотілось визначних перетворень. В результаті замість Яценюка отримали дуже повільного Гройсмана, а замість Порошенка - ну дуже повільного скрєпного Зеленського. Я тільки й досі не розумію, нащо народу, та й Зеленському разом з Коломойським, здалася абсолютно неефективна й нерозумна команда. Аби було, на все начхати.
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вы все врете))) киу попадет сейчас в немилость к зебилам
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Посмотрите, что эти черти в 2013 году говорили будучи в оппозиции к банде Януковича.
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116
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Будете вы ещё за Яценюком плакать, после этих зелёных, безграмотных, дебильных "слуг народа! Недолго осталось, что бы окончательно это понять! Максимум 2-3 месяца и всё станет на свои места. Долги россии нам по газу простим, транзит газа на кабальных условиях для украины подпишем, прямые поставки газа из россии, которыми нас самих россия и задушит, возобновим, сепаратный мир и особый статус на донбассе с предательством интересов и имижда Украины Подпишем, восстановление разрушенного войной донбасса, за счёт улучшения благосостояния украинского народа Будем выполнять и многое чего другое... И не будет у вас, дорогие мои украинцы, в ближайшие 5-6 лет ни повышения з\ плат и пенсий, ни хороших дорог и мостов, ни новых детсадиков и школ. Всё финансы государства пойдут на восстановление сепаратисского, пророссийского донбасса. А большее принятие законов, не означает, что их будут выполнять!
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Вообще то сегодняшнюю власть можно сравнивать только с полным хаосом,и это не заслуга воровского фронта и сени пришедшем со сцены Майдана набить себе с корешами карманы !
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"кухарок" в 17-м уже допускали до власти... тогда была ширма для замыливания тупых и дремучих мозгов.., сейчас и в правду допустили... тупые и дремучие мозги. Что слаще, хрен или редька?
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"Не трогайте протитуток, извозчиков и артистов. Они нужны при любой власти" - говорил адмирал Колчак.


Что делать, если проститутки, извозчики и артисты являются властью, Колчак не говорил.
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єто правда? разве простій нарід мог вібрать плохую власть?
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