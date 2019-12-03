 Эффективность Кабмина Гончарука вдвое ниже, чем была у правительства Яценюка, - исследование КИУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины, который проанализировал деятельность представителей действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.

"Что касается деятельности Кабинета Министров Украины, то во внимание был принят показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка - 26%", - сообщили в КИУ.

В исследовании отмечается, что за первые три месяца работы правительством Яценюка были поданы в парламент 65 проектов законов, из которых были приняты 17.

В то же время правительством Гончарука были поданы 63 проекта законов, из которых стали действующими законами только 9. Еще 2 закона были поддержаны Верховной Радой, но они ожидают подписи Президента.

При этом в документе отмечается, что законодательная производительность работы правительства Яценюка была вдвое выше, несмотря на то, что его сформировала коалиция разных фракций, в то время как партия "Слуга народа" имеет собственное большинство и единолично сформированное правительство.

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