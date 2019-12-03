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 Политика Украины
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 Иванисова исключили из фракции "Слуга народа", - Разумков

Нардепа Романа Иванисова исключили из фракции "Слуга народа".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на заседании парламента 3 декабря, что фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов нардепа Романа Иванисова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Согласно ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 года приняла решение исключить из состава депутатской фракции народного депутата Украины Иванисова Романа Валерьевича", – сказал Разумков.

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На сайте Рады указано, что нардеп не входит в состав ни одной фракции.

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.

Источник: https://censor.net.ua/n3163108
 
 
 Топ комментарии
 
Херой слуг урода пал жертвой порохоботства.
Ну, ничего, он еще, так сказать, из могилы всех достанет. Ведь сколько школьниц есть хороших...
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Сколько там в зеленом стаде осталось？
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І взагалі, слуги народу за одним столом з ним їли? За руку віталися? Все, тепер вся партія СН зашкварилась, вік волі не бачити.
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Размечтался,делов-то переобуться во внефракционного.
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Ну, могут потребовать, чтоб он никогда не отыскивал оленя на картинке. Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 7831
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І щоб не сідав за один стіл з іншими. Та їв виключно дірявими ложками.
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Херой слуг урода пал жертвой порохоботства.
Ну, ничего, он еще, так сказать, из могилы всех достанет. Ведь сколько школьниц есть хороших...
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А если что - Зе его от химической кастрации защитит...
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поцоны, харош стебаться, дядя уже две недели как не фейсбучит, пришьют вам ещё "доведення людыны до самогубства"...
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Ну и что, он все равно остался депутатом.
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Этот ладно, у него дело 25 лет назад. А это насекомое гадит сегодня, и тоже на месте.
Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 7023
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Шкода, такого яскравого представника зелених слуг втратили. І хто тепер вас, клоунів зелених, буде уособлювати?
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Там еще есть одна редкая крыса лиза "бобер" богуцкая. Это кремлевская ***** сбила год назад насмерть машиной пожилого мужика. Ее отмазали, сказали что дядя был пьян и сам бросился под машину. Следствие тянется до сих пор, но там уже все сделали, чтобы бобриха не сидела в тюрьме. Редкой порядочности человек лизок!
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Сколько там в зеленом стаде осталось？
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И дальше что? Раз исключили, то избавились? Нет!!!! Грязь компромата на бывших однопартийцев теперь годами будет шлейфом следовать за СН.
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Цього мало. Підробка документів, надання недостовірної інформації - хіба не підстава для розслідування?
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А коли віддасте йому $200000, які він заплатив вам, мародЬОрам, за округ?
Утім, він же залишився депутатом. То і гроші блаЗЄнські йому не віддадуть. Просто дали можливість намародЬОрити свої $200000 за чотири роки. Ще й з надлишком.
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А как с расследованием недостоверной /лживой информации о наличии ДВУХ дипломов о высшем образовании, т.е. жульничества и подлога?! Он должен сложить полномочия депутата и предстать перед судом за мошенничество! Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 2164
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І взагалі, слуги народу за одним столом з ним їли? За руку віталися? Все, тепер вся партія СН зашкварилась, вік волі не бачити.
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